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BMW'den elektrikli araçlar için güneş enerjili sundurma

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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BMW'den elektrikli araçlar için güneş enerjili sundurma

Elektrik enerjisi ile çalışan otomobiller henüz yaygın kullanım imkanı bulamasa da otomotiv sektörü bu alana yatırım yapmaya devam ediyor. Elektrikli araçların hali hazırdaki eksikliklerini karşılamaya yönelik pek çok proje mevcut. İlk elektrikli araçlarını ABD'de satışa sunmaya başlayan BMW, araçların şarj istasyonu sorununa çevreci bir çözüm ile yaklaşıyor. 

Genelde elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulması gerekiyor. Ar-Ge çalışmaları sayesinde bildiğimiz benzin istasyonları gibi büyük olmasına gerek olmayan tek pompalık mini şarj istasyonları ortaya çıkmaya başladı. Ancak elektrik kaynağı sağlamak halen bir sorun teşkil ediyor.

BMW DesignWorks ekibi tarafından tasarlanan sundurma konsepti, bambu ve güneş panellerini biraraya getiriyor. Yeteri kadar güneş ışığının mevcut olduğu alanlarda kurulması planlanan bambu sundurmalar yaklaşık 30 yıl dayanıyor ve elektrik enerjisine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. 

Ayrıca seyahatlerde araçlar ve şoförler için bir dinlenme alanı olarak da görev yapacak olan konsept henüz proje aşamasında ve önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi bekleniyor.  

https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html Yorum Yaz
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orka55 5 yıl




Bwm
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Gece772 5 yıl
bulutlu güneşli hava da nasıl çalışacak çalışma yok.
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ridleyscott 5 yıl Gece772
kanyildiran
bulutlu güneşli hava da nasıl çalışacak çalışma yok.

Direk güneş görmesi gerekmiyor. Işık alması lazım diye biliyorum.
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Mitrid6tes 5 yıl
Son derece gereksiz ve geri kalmış bir projede. Korede reklam olmasın diye ismini vermeyeceğim bir firma yolların altına elektrik döşeyerek araçların enerji ihtiyacı sürekli olarak karşılamak için uğraşıyortdu. Otobüsler üzerinde de deneyecek kadar projeyi geliştirdiler. Bmw bayağı geri kalmış.
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swat882 5 yıl Mitrid6tes
Mitrid6tes
Son derece gereksiz ve geri kalmış bir projede. Korede reklam olmasın diye ismini vermeyeceğim bir firma yolların altına elektrik döşeyerek araçların enerji ihtiyacı sürekli olarak karşılamak için uğraşıyortdu. Otobüsler üzerinde de deneyecek kadar projeyi geliştirdiler. Bmw bayağı geri kalmış.

O dediğin olay konsept bunun olmaması için hiçbir neden yok bmw geri filan değil saçmalamayın
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Recharged 5 yıl
Fikir güzel. Uygulanmaya başladığında neler yapabildiğini uzaktan izleyebiliriz sanırım.
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ridleyscott 5 yıl
Güzel fikir. Yerine göre rüzgar gülü dahi eklenebilir. Umarım kısa zamanda yaygınlaşır elektrikli araçlar
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
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12 Angry Men 5 yıl
Güneş enerjisiyle çalışan bir araba olsa, hiç yakıt problemi olmaz, ama bununda kötü yanı var herkes araba alır kendisine nede olsa yakıt bitmiyor , trafik bugünden çok daha fazla olur.
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carpediemsral 5 yıl 12 Angry Men
güneş enerjisi tek başına yeterli olmuyor hareket halindeki araç için. yeteri kadar elektrik sağlayamıyor. şarj sorunu halledilebilirse elektrikli araçlar pahalı olmasına rağmen her kuruşunu hak ediyor. hatta arabayı yoğun kullanan birisiyseniz kısa zamanda parasını da çıkarırsınız aracın.

edit:imla
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