BMW'den elektrikli araçlar için güneş enerjili sundurma





Elektrik enerjisi ile çalışan otomobiller henüz yaygın kullanım imkanı bulamasa da otomotiv sektörü bu alana yatırım yapmaya devam ediyor. Elektrikli araçların hali hazırdaki eksikliklerini karşılamaya yönelik pek çok proje mevcut. İlk elektrikli araçlarını ABD'de satışa sunmaya başlayan BMW, araçların şarj istasyonu sorununa çevreci bir çözüm ile yaklaşıyor.





Genelde elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulması gerekiyor. Ar-Ge çalışmaları sayesinde bildiğimiz benzin istasyonları gibi büyük olmasına gerek olmayan tek pompalık mini şarj istasyonları ortaya çıkmaya başladı. Ancak elektrik kaynağı sağlamak halen bir sorun teşkil ediyor.





BMW DesignWorks ekibi tarafından tasarlanan sundurma konsepti, bambu ve güneş panellerini biraraya getiriyor. Yeteri kadar güneş ışığının mevcut olduğu alanlarda kurulması planlanan bambu sundurmalar yaklaşık 30 yıl dayanıyor ve elektrik enerjisine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.





Ayrıca seyahatlerde araçlar ve şoförler için bir dinlenme alanı olarak da görev yapacak olan konsept henüz proje aşamasında ve önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi bekleniyor.

https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html