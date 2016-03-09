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BMW'den hayranlık uyandıran gelecek konsepti [Video]

Kısa bir süre önce 100. yaşını kutlayan BMW, düzenlediği etkinlikte gelecek konseptini de tanıttı. Vision Next 100 isimli konsept araç şirketin önümüzdeki 100 yıl planını ortaya koyuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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BMW bir kaç gün önce 100. yılını kutlamak için bir etkinlik düzenledi. Bir asırlık tarihe sahip otomobil üreticisi bu etkinlikte gelecek 100 yıl için vizyonunu da araç tutkunlarıyla paylaştı. Oldukça ilgi çekici bir konsept hazırlayan alman üreticinin Vision Next 100 isimli aracı deyim yerindeyse gelecekten gelmiş gibi görünüyor.
Teknolojiyle donatılan konsept araç tasarım konusunda da olabildiğince füturistik. Özellikle aracın şekil değiştirilebilen yapısı hayranlık uyandıracak cinsten. Tekerleklerin gövdeyle bütünleşik yapıda olduğu otomobil dönerken tekerlek kısımları açılarak dönüşe imkan veriyor. Renk değiştirebilen gövde bu sayede diğer sürücülerle ve yayalarla da haberleşebiliyor. Bu haberleşme bilincinin ise önümüzdeki 100 yıl içerisinde oluşması ve kullanılması bekleniyor.
Araç içi sistem de tıpkı modelin dış görünümü gibi geleceğe uygun olarak hazırlanmış. Sürücü direksiyon hakimiyetini aldığı sırada da yardımcı olabilmek ve onunla ilgilenmek için elinden geleni yapan Alive Geometry adındaki sistem, sürücü hakimiyeti bıraktığında kontrolü eline alarak otonom sürüş keyfi yaşatabiliyor. Otonom modda direksiyonun katlanabilir yapıyla kaybolarak şoför koltuğunda ekstra rahatlık sunduğunu da görüyoruz.
İlgi çekici konsepti aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Sizce gelecek 100 yılda otomobillerin değişimi nasıl olacak?

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hsngencer 3 yıl en beğenilen
tovbe estafullah tovbe.şeytan icatları bunlar.
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eulogy 3 yıl
Izgaralar hitler bıyığı gibi olmuş :)
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DemirAtlı 3 yıl
hiçbirh hayranlık uyandırmadı
1 Yanıt Yanıtla +7
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bahner 3 yıl
m.youtube.com/...
Mühendislik videosu..
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elweda 3 yıl
binemedikten sonra uçsa neye yarar
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Bazzzingaaa 3 yıl
önü tavşan gibi
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N KUL 3 yıl
Hyundai'nin yeni modeli gibi olmuş,i31
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ınfiniti red bull racing 3 yıl
Direksiyon hariç olmamış.
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brshr 3 yıl
hangi yolda gitmesi planlanıyor acaba?
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akdogan911 3 yıl
Önde açılan o boşluklara pislik dolar temizlemesi zor olur

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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BekirTemel 3 yıl
Çok vardır bunlara biz görmeyiz 😂
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senersongur 3 yıl
Pek de hayranlık uyandırmadı doğrusu.
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haberelectro 3 yıl
100. yıl şerefine tanıttıkları araç bu kadar basit olmamalıydı. Sıradan bir konsept. Teknoloji yok görsellik ön planda.
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superegoid 3 yıl
Ya arkadaş hep böyle oluyor.

Bi araba fuarı düzenleniyor, bekliyorsun ki senin benim alabileceğimiz, haberleri gelen ama henüz göremediğimiz, "gerçek" otomobilleri görebilelim.

Bi bakıyoruz medyaya adam gibi bir tane son tüketiciye yönelik araç haberi yok ama nerde saçma sapan bir oyuncak araba tanıtılmış, o oyuncağın sayfa sayfa haberi.

Hay gazeteciliğinize de haberciliğinize de.
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abraxsas 3 yıl
Bu konsepte benzer arabayı 2004 yılında "ı robot filminde" audi yapmıştı, bmw geri kalmış anlaşılan, izleyenler bilecektir oradaki audi yi, resimlerini izlemeyenler için koyayım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


https://www.madwhips.com/photo/29542/audi-rsq-from-i-robot-8
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kadirirdem 3 yıl
diyecek bir şey bulamıyorum...lastiklerin öyle dönmesi filan efsane olmuş..
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Pi 3 yıl
Bu mu hayran uyandiriyormus? Tamamen cop. Bence suanki tasarımları heyecan uyandiriyor
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Master_Evil 3 yıl
büyüleyici
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Mariachi@ 3 yıl
BMW yani normal
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