BMW'den hayranlık uyandıran gelecek konsepti [Video]

BMW bir kaç gün önce 100. yılını kutlamak için bir etkinlik düzenledi. Bir asırlık tarihe sahip otomobil üreticisi bu etkinlikte gelecek 100 yıl için vizyonunu da araç tutkunlarıyla paylaştı. Oldukça ilgi çekici bir konsept hazırlayan alman üreticinin Vision Next 100 isimli aracı deyim yerindeyse gelecekten gelmiş gibi görünüyor.

Teknolojiyle donatılan konsept araç tasarım konusunda da olabildiğince füturistik. Özellikle aracın şekil değiştirilebilen yapısı hayranlık uyandıracak cinsten. Tekerleklerin gövdeyle bütünleşik yapıda olduğu otomobil dönerken tekerlek kısımları açılarak dönüşe imkan veriyor. Renk değiştirebilen gövde bu sayede diğer sürücülerle ve yayalarla da haberleşebiliyor. Bu haberleşme bilincinin ise önümüzdeki 100 yıl içerisinde oluşması ve kullanılması bekleniyor.

Araç içi sistem de tıpkı modelin dış görünümü gibi geleceğe uygun olarak hazırlanmış. Sürücü direksiyon hakimiyetini aldığı sırada da yardımcı olabilmek ve onunla ilgilenmek için elinden geleni yapan Alive Geometry adındaki sistem, sürücü hakimiyeti bıraktığında kontrolü eline alarak otonom sürüş keyfi yaşatabiliyor. Otonom modda direksiyonun katlanabilir yapıyla kaybolarak şoför koltuğunda ekstra rahatlık sunduğunu da görüyoruz.

İlgi çekici konsepti aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Sizce gelecek 100 yılda otomobillerin değişimi nasıl olacak?