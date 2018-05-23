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BMW'nin otomobil yazılımında 14 farklı kusur tespit edildi

Çin'de faaliyet gösteren siber güvenlik şirketi Keen Lab'ın yaptığı bir araştırmaya göre, BMW otomobillerin yazılımlarında 14 farklı kusur tespit edildiği açıklandı. Gelişmenin detayları haberimizde.
12 ay
2,7b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli siber güvenlik şirketi Keen Lab, Alman otomotiv devi BMW'nin yazılımında 14 farklı kusur tespit ettiklerini açıkladı. Bu güvenlik açıkları kullanılarak otomobillerin kontrolünün kısmen ele geçirilebileceği belirtiliyor.

BMW güvenlik açıklarını kapatmak için harekete geçti

Raporda uzmanlar, otomobillerin kendi mobil veri bağlantıları veya Bluetooth kullanılarak ele geçirilebileceğini belirtiyorlar. Çinli teknoloji şirketi Tencent'in bir bölümü olan Keen Lab yetkilileri: "Teknik olarak araç sürüş modundayken bile yüzlerce metre uzaklıktan saldırıya uğrayabilir." açıklamasını yaptılar. Yazılıma sızan bilgisayar korsanlarının arka kapılar oluşturarak sürücünün kontrolünü ele geçirilebilecekleri de ifade ediliyor.
Keen Lab'ın tespit ettiği güvenlik açıklarını düzeltmek için harekete geçen BMW, bazı i, X, 3, 5 ve 7 serisi otomobil modellerini kullanan sürücülerin önümüzdeki aylarda gelecek olan yazılım güncellemelerini mutlaka yüklemelerini öneriyor. BMW sözcüsü konuyla ilgili olarak: "Tencent ile aylardır otomobillerimizdeki güvenlik sorunlarını tespit etmek ve çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanırken, Keen Lab ise BMW'nin bu kusurlarını önümüzdeki yıla kadar ayrıntılı bir şekilde yayınlamayacaklarını açıkladı.

http://www.bbc.com/news/technology-44224794 Yorum Yaz
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TSY 12 ay en beğenilen
yakında cep telefonu ile arabayı hacklayarak arabayla birlikte dağa kaldırılacak insanlar göreceğiz. arabayla bir insanıda çalacaklar. değişik işlerle karşılaşacağız ama yinede her zaman en güzeli e46 ve e39 olacaktır.
yakında cep telefonu ile arabayı hacklayarak arabayla birlikte dağa kaldırılacak insanlar göreceğiz. arabayla bir insanıda çalacaklar. değişik işlerle karşılaş...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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drjacob 10 ay
yazılım update şansı yok mu bunların ?
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DH Misafiri 11 ay
Bence en guzeli e63
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TheCaliph_ 12 ay
Watch Dogs oyunu gercek oluyor.
Bu kadar teknolojinin kullanilmasi iyi degil artik anlasilmasi lazim. Guvenlik donanimlari tamam da geri kalan her sey abartı. Hirsizlara davetiye resmen ne kadar elektronik o kadar güvensiz arac
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ceo-tr 12 ay
Benim için sorun yok. C segmenti bir bmw yi ancak 10 yaşına gelince alabilirim. 10 yaşında bir bmw de hackleyecek kişinin pek ilgisini çekmez sanırım. hatta elektronik donanım daha az olduğundan güvenli bile olabilir.
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Artunç 12 ay
Vay arkadaş dünyanın parasını ver BMW al. Ondan sonra da bu tip güvenlik açıklarıyla arabanın kontrolü bilgisayar korsanlarına geçsin!!
Nasıl iş bu yeterli denetimler yapılmıyor mu? Yoksa bilinçli mi oluyor bu açıklar bilemiyorum açıkçası.
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mavizaman 12 ay
koca bmwnin yaptıığna bak.
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Guhong01 12 ay
beni işe almaları için onları uyarmıştım.
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_mp_ 12 ay
komşunun aracını hekledim, bakkala manava gönderiyorum.
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TSY 12 ay en beğenilen
yakında cep telefonu ile arabayı hacklayarak arabayla birlikte dağa kaldırılacak insanlar göreceğiz. arabayla bir insanıda çalacaklar. değişik işlerle karşılaşacağız ama yinede her zaman en güzeli e46 ve e39 olacaktır.
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kadirirdem 12 ay TSY
Aynen
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BMW, hack ve
5 etiket daha güvenlik açığı keen lab Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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