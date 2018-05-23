BMW'nin otomobil yazılımında 14 farklı kusur tespit edildi

Çinli siber güvenlik şirketi Keen Lab, Alman otomotiv devi BMW'nin yazılımında 14 farklı kusur tespit ettiklerini açıkladı. Bu güvenlik açıkları kullanılarak otomobillerin kontrolünün kısmen ele geçirilebileceği belirtiliyor.

BMW güvenlik açıklarını kapatmak için harekete geçti

Raporda uzmanlar, otomobillerin kendi mobil veri bağlantıları veya Bluetooth kullanılarak ele geçirilebileceğini belirtiyorlar. Çinli teknoloji şirketi Tencent'in bir bölümü olan Keen Lab yetkilileri: "Teknik olarak araç sürüş modundayken bile yüzlerce metre uzaklıktan saldırıya uğrayabilir." açıklamasını yaptılar. Yazılıma sızan bilgisayar korsanlarının arka kapılar oluşturarak sürücünün kontrolünü ele geçirilebilecekleri de ifade ediliyor.

Keen Lab'ın tespit ettiği güvenlik açıklarını düzeltmek için harekete geçen BMW, bazı i, X, 3, 5 ve 7 serisi otomobil modellerini kullanan sürücülerin önümüzdeki aylarda gelecek olan yazılım güncellemelerini mutlaka yüklemelerini öneriyor. BMW sözcüsü konuyla ilgili olarak: "Tencent ile aylardır otomobillerimizdeki güvenlik sorunlarını tespit etmek ve çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanırken, Keen Lab ise BMW'nin bu kusurlarını önümüzdeki yıla kadar ayrıntılı bir şekilde yayınlamayacaklarını açıkladı.

http://www.bbc.com/news/technology-44224794