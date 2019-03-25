BNB kripto parası müthiş bir sıçrama yaptı

Hacim olarak kripto para dünyasının bir numarası olan Binance borsasının kendi para birimi de bu avantajı çok iyi kullanıyor. Borsanın son dönemdeki hamleleri Binance Coin – BNB birimini dört kat değerlendirdi.

Rekor üstüne rekor

Geçen yıl Aralık ayında 4.6$ ile 2018 yılının en düşük değerine gerileyen BNB, kripto para piyasasının hafif toparlanmasını fırsat bilerek adeta uçtu. İstikrarlı bir yükseliş içerisine giren BNB an itibariyle 17$ seviyelerinden işlem görüyor.

Aralık ayından bu yana kripto para dünyası biraz toplanmış gibi. Piyasanın adeta lokomotifi konumundaki Bitcoin, 4000$ seviyesine tutunmuş durumda. İniş ve çıkışlar olsa da bu seviyenin çok altına inmedi. Hal böyle olunca diğer para birimleri de yavaş yavaş yükseliş trendine girdiler.

Ayrıca Bkz.

"Yeni AirPods’un rakibi Apple’dan gelecek"

Bununla birlikte BNB en fazla artış gösteren para birimlerinden birisi olmayı başardı. BNB’den daha fazla artış gösteren birimler de oldu ancak genelde düzeltme yaparak ilk sıçrama oranının yarısına kadar gerilediler.

BNB ise hiç durmadı diyebiliriz. Aradan geçen 4 ay içerisinde aylık olarak ortalama yüzde 40 civarı artış oranı tutturan BNB zaman zaman gerilese de bu yüzde 1-2 oranını geçmedi. Bu rekorlarla BNB en başarılı borsa biri olma ünvanını da elde etti.

Tam Boyutta Gör

Yükselişin en büyük sebeplerinden birisinin Launchpad adındaki ICO platformu olduğu ifade ediliyor. BitTorrent, Fetch AI ve Celer gibi projeler platforma girdiği anda tüm kotalarını satarak rekor kırdılar. Yatırımcılar adeta bu projelere hücum etti.

Son dönemde kullanıcıların Launchpad üzerinde alış yapmaya çalışırken sistemin hata verdiği şikayetleri üzerine Binance bu hafta yatırım sistemini değiştirdi. Hesabında belirli bir BNB tutanlara çekiliş usulü ICO projelerine katılma hakkı verilecek. Bu haberin yayınlanması ile birlikte BNB birimine yoğun bir alış baskısı oldu ve sadece bugün içerisinde yüzde 13 değer kazandı.

BNB biriminin ilk 5 içerisinde yer alacağını ön gören pek çok uzman var. Birim bunu haklı çıkarırcasına yükselmeye devam ediyor. Bu ivmeyi korursa Bitcoin Cash ve EOS’u rahatlıkla geçebilir.