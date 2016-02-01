BTK, 2016 yılının ilk cezasını Turkcell ile Avea’ya kesti

Üçüncü nesil mobil telekomünikasyon hizmetlerini sunmakla yetkilendirilmiş kuruluşların, hizmet kalitesine ilişkin performanslarını düzenli olarak denetleyen BTK, operatörlerin sundukları hizmeti en iyileştirmesi için çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Her iki operatöre de bu bölgelerdeki hizmet kalitesinin sağlanması için gerekli uyarılar gerçekleştirilmiş ve hizmet kalitesindeki yetersizliğin internet sayfalarında duyurulması istenmiş. Söz konusu cezaların 2016 yılı içerisinde ilk kez gerçeklemiş olması nedeniyle para cezası uygulanmamış, farklı lokasyonlarda da olsa tekrarı bir tespit halinde bu para cezası da gündeme gelmiş olacak.

Aşağıdaki videodan Türk Telekom'daki marka birleşmesi sürecine yönelik yaptığımız değerlendirmeyi izleyebilirsiniz.

http://btk.gov.tr/tr-TR/Anasayfa

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