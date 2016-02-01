BTK, 2016 yılının ilk cezasını Turkcell ile Avea’ya kesti

Haber Müdürü
Üçüncü nesil mobil telekomünikasyon hizmetlerini sunmakla yetkilendirilmiş kuruluşların, hizmet kalitesine ilişkin performanslarını düzenli olarak denetleyen BTK, operatörlerin sundukları hizmeti en iyileştirmesi için çeşitli yaptırımlar uyguluyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2015 yılında kabul edilen üçüncü nesil mobil haberleşme hizmetleri tebliğine göre hizmet kalitesi anlamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen Turkcell’e ve Avea’ya (marka birleşmesi sonrasında Türk Telekom'a) yılın ilk cezalarını kesti. 2015 yılı Nisan – Mayıs – Haziran dönemleri için yapılan hizmet kalitesi bildirimlerine göre uygulanan cezalar ve gerekçeleri şöyle:
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Mayıs ayında Kastamonu – Hanönü – Merkez yerleşim alanında “Arama Blokaj Oranı”, Çankırı – Bayramören – Merkez yerleşim alanındaysa “Arama Başarısızlık Oranı” kapsamında hizmet kalitesi ölçütlerine uyulmadığı belirlenmiş.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Mayıs ayında Ordu – Gülyalı – Merkez yerleşim alanında “Arama Blokaj Oranı”, Adıyaman – Samsat – Merkez ile Tunceli – Pülümür – Merkez yerleşim alanlarında “Arama Başarısızlık Oranı”, Haziran ayında ise Kırıkkale – Çelebi – Merkez ile Sivas – Gölova – Merkez yerleşim alanlarında “Arama Başarısızlık Oranı” kapsamında hizmet kalitesi standartlarına uyulmadığı tespit edilmiş.
Her iki operatöre de bu bölgelerdeki hizmet kalitesinin sağlanması için gerekli uyarılar gerçekleştirilmiş ve hizmet kalitesindeki yetersizliğin internet sayfalarında duyurulması istenmiş. Söz konusu cezaların 2016 yılı içerisinde ilk kez gerçeklemiş olması nedeniyle para cezası uygulanmamış, farklı lokasyonlarda da olsa tekrarı bir tespit halinde bu para cezası da gündeme gelmiş olacak.
Aşağıdaki videodan Türk Telekom'daki marka birleşmesi sürecine yönelik yaptığımız değerlendirmeyi izleyebilirsiniz.
http://btk.gov.tr/tr-TR/Anasayfa Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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