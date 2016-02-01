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BTK, 2016 yılının ilk cezasını Turkcell ile Avea’ya kesti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, hizmet kalitesinde standartları sağlayamadıkları gerekçesi ile Turkcell’e ve Avea’ya ceza kesti. Peki cezaya konu olan durum ne?
3 yıl
12,7b
1
50
Cep Telefonu Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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BTK, 2016 yılının ilk cezasını Turkcell ile Avea’ya kesti
Üçüncü nesil mobil telekomünikasyon hizmetlerini sunmakla yetkilendirilmiş kuruluşların, hizmet kalitesine ilişkin performanslarını düzenli olarak denetleyen BTK, operatörlerin sundukları hizmeti en iyileştirmesi için çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2015 yılında kabul edilen üçüncü nesil mobil haberleşme hizmetleri tebliğine göre hizmet kalitesi anlamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen Turkcell’e ve Avea’ya (marka birleşmesi sonrasında Türk Telekom'a) yılın ilk cezalarını kesti. 2015 yılı Nisan – Mayıs – Haziran dönemleri için yapılan hizmet kalitesi bildirimlerine göre uygulanan cezalar ve gerekçeleri şöyle:

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Mayıs ayında Kastamonu – Hanönü – Merkez yerleşim alanında “Arama Blokaj Oranı”, Çankırı – Bayramören – Merkez yerleşim alanındaysa “Arama Başarısızlık Oranı” kapsamında hizmet kalitesi ölçütlerine uyulmadığı belirlenmiş.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Mayıs ayında Ordu – Gülyalı – Merkez yerleşim alanında “Arama Blokaj Oranı”, Adıyaman – Samsat – Merkez ile Tunceli – Pülümür – Merkez yerleşim alanlarında “Arama Başarısızlık Oranı”, Haziran ayında ise Kırıkkale – Çelebi – Merkez ile Sivas – Gölova – Merkez yerleşim alanlarında “Arama Başarısızlık Oranı” kapsamında hizmet kalitesi standartlarına uyulmadığı tespit edilmiş.

Her iki operatöre de bu bölgelerdeki hizmet kalitesinin sağlanması için gerekli uyarılar gerçekleştirilmiş ve hizmet kalitesindeki yetersizliğin internet sayfalarında duyurulması istenmiş. Söz konusu cezaların 2016 yılı içerisinde ilk kez gerçeklemiş olması nedeniyle para cezası uygulanmamış, farklı lokasyonlarda da olsa tekrarı bir tespit halinde bu para cezası da gündeme gelmiş olacak.
Aşağıdaki videodan Türk Telekom'daki marka birleşmesi sürecine yönelik yaptığımız değerlendirmeyi izleyebilirsiniz. 

http://btk.gov.tr/tr-TR/Anasayfa Yorum Yaz
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kımyasal 3 yıl en beğenilen
Bu denetlemelerin sıklaştırılması gerekli,devlet üzerine düşeni yapacak ve bu topraklarda bir şirket para kazanacaksa hakkını verecek,kaz yolma kafası ile yürümez.Bu Turkcell olur,facebook olur kurallara uyulması ve kaliteli hizmet verilmesi gerekli.Daha tüketici hakları denen kavram yeni yeni yerine oturmuş bir ülkede hala eksiklerimiz çok,en kısa zamanda avrupa-amerika standartlarına ulaşmak gerek,refah ve mutlu hayat bizim de hakkımız.
Bu denetlemelerin sıklaştırılması gerekli,devlet üzerine düşeni yapacak ve bu topraklarda bir şirket para kazanacaksa hakkını verecek,kaz yolma kafası ile yürüm...
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MK* 3 yıl
Bu cezalar akn uygulayanlara da kesilse...
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BlackBeasT 3 yıl
Göstermelik işler.. Millet BTKyı iş yapıyor sansın, yıllardır abonelerin söylediği "50gb kota/3mbs hız" oralı oldukları bile yok..
Papuçumun BTKsına badem bıyıklıları doldurursan olacağı bu
Göstermelik işler.. Millet BTKyı iş yapıyor sansın, yıllardır abonelerin söylediği "50gb kota/3mbs hız" oralı oldukları bile yok..Papuçumun BTK...
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gurkanse 3 yıl
boşuna umuda kapılmayın 3mbit5mbit yaparlar.başkada bi b.k yapmazlar
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ChaRisMaTiq1i 3 yıl
tum firmalar denetlenmeli geliştirilmeli sınırsız ınternet verecegım diyen kurum ve abone sınırsız ınternet hız. alamadıgında ıtıraz edıyorsun ne zaman basvurdun diyor basvuuruyorsun cevap veren takan yok:)
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alemburda34 3 yıl
Ceza degilde internet sayfalarinda yayinlamalari koymustur :D
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Mejis 3 yıl
E kadar ibaresinin arkasına saklanarak müşterisini kazıklayan bir firma reklamların da fiber diye göbek atıyor. Ayrıca kapıya kadar fiber kablo ile gelen data yı telefon kablosuyla evlere dağıtmak nasıl bir fiber hizmettir anlayamıyorum. 4 sene önce ttnet ten hizmet alma zorunluluğundan kurtulmuş biri olarak ttnet kullananları Allah kurtarsın diyorum.
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nohackmove 3 yıl
Ben turk telekom yeni reklamındaki fiber olayını merak ediyorum. Mobilde nasıl fiber olabilir? Eskiden reklam öz denetim kurulu vardı. Arasak mı acaba?
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AMC 3 yıl nohackmove
4.5G baz istasyonuna kadar fiber ya ondan.
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Stickand 3 yıl
madem tüketici düşünülüyor adil kotalara bi baksalar cidden insanlar kafayı yedi 25-50 gb nedir yahu standart olarak 150-200 gb olmalı
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dockhanger 3 yıl
türk telekoma bişi diyen yok 2 senedir alt yapı yok mahallede
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dockhanger 3 yıl
türk telekoma bişi diyen yok 2 senedir alt yapı yok mahallede
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Sonic2010 3 yıl
azda olsa ilerleme var, yürü be BTK...
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Seyrim 3 yıl
Umarım göstermelik cezalar değildir de sattiklari hizmetleri vermeye başlarlar.. 16 mbs internet hizmeti aldım ttnetten 4 u geçmiyor..zaten AKK dolunca 3 le giriyorum. Avuntum akk sorunum yok.. :)
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BlackBeasT 3 yıl
Göstermelik işler.. Millet BTKyı iş yapıyor sansın, yıllardır abonelerin söylediği "50gb kota/3mbs hız" oralı oldukları bile yok..
Papuçumun BTKsına badem bıyıklıları doldurursan olacağı bu
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