BTK, mobil görüşme azami ücret tarifesini belirledi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu hem lehte sonuçlanan mahkeme kararlarını hem de tüketicilerden gelen şikayetleri dikkate alarak cep telefonu görüşme hizmetlerinde azami ücret tarifesini yeniden belirledi. Operatörler ücretlendirmeyi bu tarifeye göre yapacak.

Mobil görüşme ücretleri ne kadar oldu?

Yapılan açıklamaya göre daha önce 90 kuruş olan telefon görüşmesinin dakikası yeni tarife ile 56.7 kuruşa indirildi. Tarife mobilden sabit hatta ve mobilden mobile olan görüşmeleri kapsıyor. Yurt dışını arama ücretinin dakikası ise 5.65TL.

90 kuruş olan yurt içi SMS ücreti 40.75 kuruş oldu. Yaklaşık yarıya yakın bir düşüş söz konusu. Yurt dışı SMS ücreti ise 1TL olarak belirlendi.

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Hat açma-kapama ücretlerinde de indirim yapıldı. Normalde bir yıl içerisinde ilk işlem ücretsizken sonraki işlemlerde 29.90 lira alınıyordu. Son kararla hat açma-kapama tavan ücreti de 25 lira olarak belirlendi.

Bunların haricinde hat devir ücreti 10.25TL, ayrıntılı fatura ücreti 74.75 kuruş, bilinmeyen numaralar servis ücreti dakikası 1.6TL, numara değişikliği 24.5TL şeklinde tarifeler mevcut. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu yeni ücret tarifesinin 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini belirtiyor.