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BTK, mobil görüşme azami ücret tarifesini belirledi

1 Ekim itibariyle mobil görüşme hizmeti tarifelerinde yeni azami ücret uygulaması başlıyor. Bazı hizmetlerde yarı yarıya indirim söz konusu. Yeni mobil görüşme azami ücret tarifesi haberimizde.
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu hem lehte sonuçlanan mahkeme kararlarını hem de tüketicilerden gelen şikayetleri dikkate alarak cep telefonu görüşme hizmetlerinde azami ücret tarifesini yeniden belirledi. Operatörler ücretlendirmeyi bu tarifeye göre yapacak.

Mobil görüşme ücretleri ne kadar oldu?

Yapılan açıklamaya göre daha önce 90 kuruş olan telefon görüşmesinin dakikası yeni tarife ile 56.7 kuruşa indirildi. Tarife mobilden sabit hatta ve mobilden mobile olan görüşmeleri kapsıyor. Yurt dışını arama ücretinin dakikası ise 5.65TL.

90 kuruş olan yurt içi SMS ücreti 40.75 kuruş oldu. Yaklaşık yarıya yakın bir düşüş söz konusu. Yurt dışı SMS ücreti ise 1TL olarak belirlendi.

Ayrıca Bkz. "Sürücüsüz araçlara yönelik ARM Cortex-A76AE işlemcisi duyuruldu"

Hat açma-kapama ücretlerinde de indirim yapıldı. Normalde bir yıl içerisinde ilk işlem ücretsizken sonraki işlemlerde 29.90 lira alınıyordu. Son kararla hat açma-kapama tavan ücreti de 25 lira olarak belirlendi.

Bunların haricinde hat devir ücreti 10.25TL, ayrıntılı fatura ücreti 74.75 kuruş, bilinmeyen numaralar servis ücreti dakikası 1.6TL, numara değişikliği 24.5TL şeklinde tarifeler mevcut. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu yeni ücret tarifesinin 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini belirtiyor.

 

https://www.btk.gov.tr/uploads/undefined/279-06-mobil-elektronik-haberlesme-hizmetleri-azami-ucret-tarifesi-20-09-2018-web.pdf Yorum Yaz
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Afyonteam 7 ay en beğenilen
Şu telsiz kullanım haracınida kaldırsalarmış
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qoqoCAN 7 ay
kota ne zaman kalkacaktı ?
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gcb1903 7 ay fthkn
Telefon görüşmesi mi kaldı?
Ciddi ciddi bu düşüncedesiniz. Hem de agrasif şekilde.
2017 yılında telefonla konuşmada Avrupa'da 1. ülke Türkiye. 240 milyar dakika, kişi başı ortalama 426 dakika konuşmuşuz.
Telefonu feys ve oyun için kullanıyor olmanız diğer insanların da bu şekilde kullanıyor olduğunu göstermez. Çalışıyoruz, evet size garip gelse de biz insanlar iş hayatındayız ve telefonlar konuşmak zorundayız. Herkes işsiz, güçsüz baba parasıyla oyun oynama, feyste, instada gezme peşinde değil. on milyonlarca insan için telefon hâlâ birincil olarak konuşma aracı.
Yine saçmaladığınız bir başka konu ise mobil internet. Sabit internet ne kadar kötü durumda ise mobil internet tam tersi şekilde dünyada en iyilerden birisi durumunda. Biz kablolu internette çok geri kalmış bir ülkeyiz, mobil internette değil. İkisini birbirine karıştırmamak lazım.
Taşrada yaşıyorum. 4g 20 mbit üstü çekiyor. 15 gb prime tarifesine 33 lira ödüyorum. Bu fiyata dünyada daha iyi hizmet alabileceğiniz çok az yer var. Dünya sizin köyünüzden ibaret değil.
Not: Dağ başında 3g bulduğuna sevinmesi gerekir insanın. Önemli olan kişi değil ortalamadır.
Telefon görüşmesi mi kaldı?Ciddi ciddi bu düşüncedesiniz. Hem de agrasif şekilde.2017 yılında telefonla konuşmada Avrupa'da 1. ülke Türkiye. 240 milya...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 7 ay
İnternet akn olaylarına ne zaman girecek bu btk? 2 ay kaldı haber yok.
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apodur 7 ay DH Misafiri
evet 4 gözle bekliyoruz. Ancak hiç kimseden haber yok Donanım Haberden ise "TIK" yok.
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Galatas4ray 7 ay
Geçen Hattı üzerime aldım 80 tl ödedim
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dreamblue35 7 ay
bende balıkesir in köyünde duruyorum fakat telekom hala burda şikatette bulunduğum halde mobil internet veremiyor vermiyor ama kablo interneti 16 mbit çok rahat tam kapasite alabiliyorum olay şu kardeşim ;talep varsa yatırım var!
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x X x 7 ay
Hat devir ücreti 60-70 liraydı en son Turkcell'e sorduğumda. Akıl almaz bir fiyattı, düşmesi çok iyi olmuş.
Numaranız hangi operatöre aitse ancak o operatörden hizmet alırken devir yapabiliyorsunuz şeklinde biliyorum.
Edit: Yanlış bilgi
Numaram Turkcell fakat şu an Vodafone'da olduğum için buradan hat devir yapabiliyormuşum. Güncel fiyalardansa haberleri yok henüz operatörlerin. Turkcell 79 lira diyor, Vodafone ise 22 lira. Bu çarpıklık da ayrı bir konu ya neyse, indirim uygulanmazsa eğer Vodafone'da hat devri yapmak kârlı duruyor.
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Vega 7 ay
Peki tarife ücretlendirmelerinde bir değişiklik olur mu?Şu an Turkcell Hazır kart ‘Tarife saniye’ isimli tarifeyi kullanıyorum.
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DolaBoynumaReis 7 ay
Numara devir ücreti şimdi 10 tl ise hemen devir için başvurabilirim. Ama bu kanunları uygulayan yok. Şubelere gidiyorsun haberleri yok gibi davranıyorlar.
Ayrıca 2019 yılına gireceğiz ama hala 10gb 4g paketleri var. Devlet bilgilenmemizi ciddi ciddi istemiyor. Davutoğlu ücretsiz internet verecek diye en son oy atmıştım baktım yalan oldu daha da inanmadım bunlara. Hani sınırsız olmasa da 50 gb kotalı interneti 25 liraya verseniz de alsak.
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TITAN 7 ay
Yıl olacak 2019 hala turkcell gibi paragöz firmalar 1gb 2gb gibi komik kotaları fahiş fiyata satıyor. 1gb internet 30 lira olur mu? btk samimi degilsin yazıklar olsun.
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WaylandIZMIR 7 ay
Geçiniz bunları. Mobilde kotayı kaldırın. Hadi kaldıramadınız, 50 gb verin sizde bizde kurtulalım
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Patolojik Bulgur 7 ay
Vodafone 18.02.2016 Turkcell ise 10.03.2016 tarihinden beri mahkeme kararı ile Azami ücret tarifesine uyma yükümlülüğünden muafmış. Karara itiraz için açılan temyiz davasını BTK kazanmış. 28 Eylül'den itibaren operatörler konuşmanın dakikasını 56,70 kuruşa mesajı 40,75 kuruşa indirmek zorundalar. Daha geçen hafta mesaj gelmişti telefonumuza konuşmanın dakikası 90 kuruş, mesaj 90 kuruş oldu diye. Umarım operatörler karara uyar da indirim hemen gelir.
Mahkeme kararı aşağıda:
Vodafone Telekomünikasyon AŞ (Vodafone) ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ (Turkcell) tarafından azami ücret tarifesine uyma yükümlüğünün kaldırılması istemiyle Kurumumuza yapılan başvuruların reddine ilişkin alınan Kurul Kararlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davalarda, konuyla ilgili Kurumumuz işlemlerinin iptaline karar verilmesi üzerine, Vodafone 18.02.2016 tarihli ve 2016/DK-ETD/102 sayılı Kurul Kararı, Turkcell ise 10.03.2016 tarihli ve 2016/DK-ETD/141 sayılı Kurul Kararı ile azami ücret tarifesine uyma yükümlülüğünden muaf hale gelmiştir.
Söz konusu mahkeme kararlarının Kurumumuzca temyiz edilmesi üzerine Danıştay 13’üncü Dairesi’nin verdiği kararlar neticesinde Vodafone ve Turkcell’i azami ücret tarifesine uyma yükümlülüğünden muaf hale getiren mahkeme kararları bozulmuştur. Ankara 14’üncü ve 9’uncu İdare Mahkemelerince yeniden yapılan yargılamalar neticesinde davalar Kurumumuz lehine sonuçlanarak Vodafone ve Turkcell’in azami ücret tarifesine uyma yükümlülüğünden muaf olmasını sağlayan hukuki gerekçe ortadan kalkmıştır.
Anayasa'nın 138’inci maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesi hükmü gereğince, Ankara 14’üncü ve 9’uncu İdare Mahkemelerinin “davanın reddine” ilişkin kararlarının gereğinin ifasını teminen alınan 23.07.2018 tarihli ve 2018/DK-ETD/248 sayılı Kurul Kararı ile “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi” onaylanmış olup Turkcell ve Vodafone söz konusu tarifeye uymakla yükümlü hale gelmiştir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün 17.08.2018 tarihli ve 63000 sayılı yazısı ile mobil haberleşme hizmetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulması ve tüketici haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla Turkcell ve Vodafone’nin yükümlü olacağı azami ücret tarife düzenlemesinin TT Mobil için de uygulanmasına politika olarak Bakanlıklarınca karar verildiği ve bu doğrultuda uygulamaya ilişkin yeknesaklık sağlamak ve bürokratik işlemleri azaltmak amacıyla gerekli iş, işlem ve denetimlerin Kurumumuzca yürütülmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.
Kaynak: btk.gov.tr/...
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Averell Dalton 7 ay
Araştırdım kimse net bir şey söyleyemiyor müşteri hizmetleri dahil hat annemin üstüne kendi üzerime devralmak istiyorum şuan vodafone kullanıyorum ama numaram 530 lu yani ilk açılış Turkcell den. Şimdi ben devir almak için şuanki bulundum operatör vodafone a mı yoksa ilk operatör olan Turkcell e mi başvuru yapmam gerek.
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yigitsanal 7 ay Averell Dalton
Hangi operatördeysen ona gitmen gerek. Eğer Vodafone isen Turkcell'in senin üzerinde bir yükümlülüğü yok.
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