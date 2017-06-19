Nokia’nın Türkiye fiyatları belli oldu: Nokia 3, 5 ve 6





Vodafone ve Nokia ile yapılan anlaşma kapsamında Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modelleri ilk 3 ay sadece Vodafone’da satılacak. HMD Global Başkanı Florian Seiche Türkiye’yi seçmelerindeki amaç için şu ifadeleri kullandı: Yeni Nokia akıllı telefonları Türkiye'ye getirme kararı, marka olarak bu dinamik ülkedeki tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılama arzumuzun bir yansımasıdır. Türkiye HMD için stratejik açıdan önemli bir pazar ve Vodafone işbirliğiyle, tüketicilerimize saf Android'de yeni akıllı telefon seçenekleri sunmaktan heyecan duyuyoruz.

Nokia'nın tanımlamalarına göre satışa sunulacak cihazlardan Nokia 3 "uygun fiyatıyla", Nokia 5 "tasarımıyla", Nokia 6 ise "yüksek performans" ile öne çıkıyor.





Nokia 6:

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5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Nokia 6, Snapdragon 430 işlemci ile geliyor. Çift hoparlör, akıllı ses yönetimi, Dolby Atmos entegrasyonu gibi çoklu ortam özellikleri ile öne çıkan telefonun ülkemizdeki fiyatı 1349TL olacak. Teknik detayları ise şöyle:

1,920x1,080 piksel çözünürlük ve Gorilla Cam'lı 5,5 inç ekran

16 megapiksel arka kamera

8 megapiksel ön kamera

Qualcomm Snapdragon 430 işlemci

3GB RAM, 32GB dahili bellek (Nokia 6)4GB RAM, 64GB dahili bellek (Nokia 6 Arte Black Limited Edition)

MicroSD kart yuvası (256GB'a kadar)

Alüminyum kasa

Android 7.1.1 Nougat

3,000mAh pil

Parmak izi sensörü

NFC

Mat siyah, gümüş, mavi ve bakır renk seçenekleri

Nokia 5:

Nokia 5'in ülkemizdeki resmi satış fiyatı 1149TL olacak.

Qualcomm Snapdragon 430 işlemci

5.2inç 720p Gorilla Glass camlı ekran

2GB RAM, 16GB depolama alanı, microSD kart yuvası

13 megapiksel arka, 5 megapiksel 84 derece geniş açılı ön kamera

6000 serisi alüminyumdan üretilmiş yekpare tasarım kasa

3000mAh kapasiteli çıkarılamayan dahili batarya

Android 7.1.1 Nougat

Mat siyah, gümüş, mavi, bakır renk seçenekleri

Nokia 3:

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Nokia 3'ün ülkemizdeki resmi satış fiyatı 949TL olacak.

MediaTek MT6737 1.3GHz dört çekirdekli işlemci

2GB RAM, 16GB depolama alanı, microSD kart yuvası

Corning Glass camlı 5inç IPS 720p HD ekran

2650mAh dahili batarya, LTE Cat.4 modem

8 megapiksel otomatik odaklamalı arka ve ön kamera

Android 7.1.1 Nougat

Gümüş beyaz, mat siyah, mavi ve bakır renk seçenekleri