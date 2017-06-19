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Nokia’nın Türkiye fiyatları belli oldu: Nokia 3, 5 ve 6

Nokia markalı yeni akıllı telefonlar için detaylar belli oldu. İlk 3 ay sadeace Vodafone’da satılacak olan Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 fiyatları ve sunulacak kampanya detayları yazımızda!
1 yıl
32,9b
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109
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vodafone ve Nokia ile yapılan anlaşma kapsamında Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modelleri ilk 3 ay sadece Vodafone’da satılacak. HMD Global Başkanı Florian Seiche Türkiye’yi seçmelerindeki amaç için şu ifadeleri kullandı: Yeni Nokia akıllı telefonları Türkiye'ye getirme kararı, marka olarak bu dinamik ülkedeki tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılama arzumuzun bir yansımasıdır. Türkiye HMD için stratejik açıdan önemli bir pazar ve Vodafone işbirliğiyle, tüketicilerimize saf Android'de yeni akıllı telefon seçenekleri sunmaktan heyecan duyuyoruz.

Nokia'nın tanımlamalarına göre satışa sunulacak cihazlardan Nokia 3 "uygun fiyatıyla", Nokia 5 "tasarımıyla", Nokia 6 ise "yüksek performans" ile öne çıkıyor.


Nokia 6: 

Nokia’nın Türkiye fiyatları belli oldu: Nokia 3, 5 ve 6
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5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Nokia 6, Snapdragon 430 işlemci ile geliyor. Çift hoparlör, akıllı ses yönetimi, Dolby Atmos entegrasyonu gibi çoklu ortam özellikleri ile öne çıkan telefonun ülkemizdeki fiyatı 1349TL olacak. Teknik detayları ise şöyle: 
  • 1,920x1,080 piksel çözünürlük ve Gorilla Cam'lı 5,5 inç ekran
  • 16 megapiksel arka kamera
  • 8 megapiksel ön kamera
  • Qualcomm Snapdragon 430 işlemci
  • 3GB RAM, 32GB dahili bellek (Nokia 6)4GB RAM, 64GB dahili bellek (Nokia 6 Arte Black Limited Edition)
  • MicroSD kart yuvası (256GB'a kadar)
  • Alüminyum kasa
  • Android 7.1.1 Nougat
  • 3,000mAh pil
  • Parmak izi sensörü
  • NFC
  • Mat siyah, gümüş, mavi ve bakır renk seçenekleri

Nokia 5:

Nokia 5'in ülkemizdeki resmi satış fiyatı 1149TL olacak.
  • Qualcomm Snapdragon 430 işlemci
  • 5.2inç 720p Gorilla Glass camlı ekran
  • 2GB RAM, 16GB depolama alanı, microSD kart yuvası
  • 13 megapiksel arka, 5 megapiksel 84 derece geniş açılı ön kamera
  • 6000 serisi alüminyumdan üretilmiş yekpare tasarım kasa
  • 3000mAh kapasiteli çıkarılamayan dahili batarya
  • Android 7.1.1 Nougat
  • Mat siyah, gümüş, mavi, bakır renk seçenekleri

Nokia 3: 

Nokia’nın Türkiye fiyatları belli oldu: Nokia 3, 5 ve 6
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Nokia 3'ün ülkemizdeki resmi satış fiyatı 949TL olacak. 
  • MediaTek MT6737 1.3GHz dört çekirdekli işlemci
  • 2GB RAM, 16GB depolama alanı, microSD kart yuvası
  • Corning Glass camlı 5inç IPS 720p HD ekran
  • 2650mAh dahili batarya, LTE Cat.4 modem
  • 8 megapiksel otomatik odaklamalı arka ve ön kamera
  • Android 7.1.1 Nougat
  • Gümüş beyaz, mat siyah, mavi ve bakır renk seçenekleri

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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Nokia 5 fena değil gibi. Arkadaşlar dolar uçtu gitti bunlar servisle birlikte geliyor xiaomi gibi değil
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canmania 1 yıl
"Nokia 6 yüksek performansıyla dikkat çekiyor" SD430 yüksek performans ???
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myhotyro 1 yıl
Bir Nokia klasiği, düşük donanımlı telefonlar.
Yanıtla +48
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1 Avatar
nightsoldier 1 yıl
Nokia 6yi teknosada inceledim. Malzeme kalitesi ust duzey, arayuz akici,dokunmatigi iyi. Ama fiyati cok pahali.
Bu fiyat seviyesinde huawei p9 alinabiliyorken, 128gb roma sahip xiaomi ve hadi bilemedin casper a1 plus (128 rom,5.000mah batrya) alabiliyorken, casperi markasi icin degil ayni fiyata boyle ozelliklere sahip cihaz satabiliyor diye yazidm) bu donanima sahip bir cihaz bu paraya satilamaz. Satilmamali. Cok degil ekim gibi bin lira seviyesinde goruruz nokia 6yi.
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MaaşlıPatroon 1 yıl
Arkadaşlar telefondan anlayanlar yardımcı olabilir mi alınır mı sizce özellikleri nasıl anlayabileceğimiz dilden anlatın lütfen
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MaaşlıPatroon 1 yıl MaaşlıPatroon
MaaşlıPatroon
Arkadaşlar telefondan anlayanlar yardımcı olabilir mi alınır mı sizce özellikleri nasıl anlayabileceğimiz dilden anlatın lütfen


Ya da 1000-1500 tl aralığında f/p ürünü söyleyebilecek bi arkadaşımız var mı?
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DH Misafiri 1 yıl
Nokia yılların firması kabul ama bu kadar düşük segmentte bu fiyat garip değilmi? Sayfanın altındaki C5 Noa özelliklerini inceledim 2 kat daha yüksek değerleri var fiyat perfpormansı da neredeyse yarısı. 999 TL'ye 8e 8 kamera Nokia da, Noa 8/13 mp, MTK Nokia işlemcisi Noa Snapdragon, Nokia 4 Noa 8 çekirdekli. Nokia bence Symbiana devam edip tuşlu telefon üretmeye yada üretmemeye devametsin. Bir ara Regal reklamı vardı Salakmıyım ben Marka Tv alayım diyen aynen o hissiyattayım Salakmıyım ben Nokia alayım
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e-Militarist 1 yıl
Nokia 3'ü inceledim bugün. Kasa hissi nokia hissi veriyor. Nokia kullandığını hissediyorsun. Sağlam yani. Samsungdan, htcden daha fazla güven veriyor kasa.
Android seviciler için iyi bir telefon.
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DH Misafiri 1 yıl
Nokia'nın teknik servisi Ouno servis, ve en fazla 48 içinde geri dönüş yapıyorlar. Ben memnun kaldım valla, size şanssızlık olmuş.
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DH Misafiri 1 yıl
Mikisoftun telefon fabrikasını batıran nokia Hmd globali batırmaya yemin etmiş geliyor
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DH Misafiri 1 yıl
Nokia Batabilir üzülmem!
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DH Misafiri 1 yıl
Nohyadan şaşmayacan hacı.
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DH Misafiri 1 yıl
Snapdragon 430 lu bir cihazı kullanmadan hemen yargılamayın bence.
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DH Misafiri 1 yıl
Sen yıllar sonra imaj tazelemek adına android telefon yap ama, 2013 te Lumia'larda kullandığın Snapdragon 430 kullan, MTK 6755 kullan. Sadece marka olmanın verdiği avantajı kullanabilir Nokia...
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