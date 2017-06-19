Nokia’nın Türkiye fiyatları belli oldu: Nokia 3, 5 ve 6

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Vodafone ve Nokia ile yapılan anlaşma kapsamında Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modelleri ilk 3 ay sadece Vodafone’da satılacak. HMD Global Başkanı Florian Seiche Türkiye’yi seçmelerindeki amaç için şu ifadeleri kullandı: Yeni Nokia akıllı telefonları Türkiye'ye getirme kararı, marka olarak bu dinamik ülkedeki tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılama arzumuzun bir yansımasıdır. Türkiye HMD için stratejik açıdan önemli bir pazar ve Vodafone işbirliğiyle, tüketicilerimize saf Android'de yeni akıllı telefon seçenekleri sunmaktan heyecan duyuyoruz.
Nokia'nın tanımlamalarına göre satışa sunulacak cihazlardan Nokia 3 "uygun fiyatıyla", Nokia 5 "tasarımıyla", Nokia 6 ise "yüksek performans" ile öne çıkıyor.
Nokia 6:
5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Nokia 6, Snapdragon 430 işlemci ile geliyor. Çift hoparlör, akıllı ses yönetimi, Dolby Atmos entegrasyonu gibi çoklu ortam özellikleri ile öne çıkan telefonun ülkemizdeki fiyatı 1349TL olacak. Teknik detayları ise şöyle:
- 1,920x1,080 piksel çözünürlük ve Gorilla Cam'lı 5,5 inç ekran
- 16 megapiksel arka kamera
- 8 megapiksel ön kamera
- Qualcomm Snapdragon 430 işlemci
- 3GB RAM, 32GB dahili bellek (Nokia 6)4GB RAM, 64GB dahili bellek (Nokia 6 Arte Black Limited Edition)
- MicroSD kart yuvası (256GB'a kadar)
- Alüminyum kasa
- Android 7.1.1 Nougat
- 3,000mAh pil
- Parmak izi sensörü
- NFC
- Mat siyah, gümüş, mavi ve bakır renk seçenekleri
Nokia 5:
Nokia 5'in ülkemizdeki resmi satış fiyatı 1149TL olacak.
- Qualcomm Snapdragon 430 işlemci
- 5.2inç 720p Gorilla Glass camlı ekran
- 2GB RAM, 16GB depolama alanı, microSD kart yuvası
- 13 megapiksel arka, 5 megapiksel 84 derece geniş açılı ön kamera
- 6000 serisi alüminyumdan üretilmiş yekpare tasarım kasa
- 3000mAh kapasiteli çıkarılamayan dahili batarya
- Android 7.1.1 Nougat
- Mat siyah, gümüş, mavi, bakır renk seçenekleri
Nokia 3:
Nokia 3'ün ülkemizdeki resmi satış fiyatı 949TL olacak.
- MediaTek MT6737 1.3GHz dört çekirdekli işlemci
- 2GB RAM, 16GB depolama alanı, microSD kart yuvası
- Corning Glass camlı 5inç IPS 720p HD ekran
- 2650mAh dahili batarya, LTE Cat.4 modem
- 8 megapiksel otomatik odaklamalı arka ve ön kamera
- Android 7.1.1 Nougat
- Gümüş beyaz, mat siyah, mavi ve bakır renk seçenekleri
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Bu fiyat seviyesinde huawei p9 alinabiliyorken, 128gb roma sahip xiaomi ve hadi bilemedin casper a1 plus (128 rom,5.000mah batrya) alabiliyorken, casperi markasi icin degil ayni fiyata boyle ozelliklere sahip cihaz satabiliyor diye yazidm) bu donanima sahip bir cihaz bu paraya satilamaz. Satilmamali. Cok degil ekim gibi bin lira seviyesinde goruruz nokia 6yi.
Ya da 1000-1500 tl aralığında f/p ürünü söyleyebilecek bi arkadaşımız var mı?
Android seviciler için iyi bir telefon.
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