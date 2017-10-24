BTK'dan karar: Tarife değişikliği talimatı 60 gün önceden verilebiliyor

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Mobil operatörler ile aboneler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü konusunda zaman zaman önemli adımlar atan BTK, 2017 yılı başında bir karar almış ve abonelerin 60 gün önceden tarifeleri ile ilgili değişiklikleri yapabilmesine imkan tanınmasını sağlayan bir uygulamaya gitmişti.





Söz konusu çalışma sayesinde abonelerin birçok mağduriyetini de ortadan kaldırıyor aslında. Zira işletmeciler, paket değişikliğini belirli günden önce yapamadıklarını belirterek abonelerin işlemlerini o anda yapmayabiliyor, sonrasında da abone o günü kaçırmış ise kaçırdığı günler için farklı tutarlar ödemek zorunda kalabiliyordu.





BTK’nın bu kararı ile bu gibi senaryoların önüne peşinen geçişmiş olacak. Daha da güzeli operatörler 60 gün sonrasına talimat veren aboneleri elinde tutmak için farklı teklifler sunabilecek. Günün sonunda da kazanan aboneler olacak gibi görünüyor.





1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bu karar çok fazla gündeme getirilmediği için detaylıca tekrar sizlere aktarmak istedik. “Elektronik Haberleşme Sektöründe İleri Tarihli İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlemesi kapsamındaki işlemler şöyle:

Aboneliğin dondurulması

Nakil

Tarife, paket ve kampanya aktivasyonu

Tarife, paket ve kampanya deaktivasyonu

https://tuketici.btk.gov.tr/tr-TR/Haber/ileri-tarihli-islem