BTK'dan karar: Tarife değişikliği talimatı 60 gün önceden verilebiliyor

Söz konusu çalışma sayesinde abonelerin birçok mağduriyetini de ortadan kaldırıyor aslında. Zira işletmeciler, paket değişikliğini belirli günden önce yapamadıklarını belirterek abonelerin işlemlerini o anda yapmayabiliyor, sonrasında da abone o günü kaçırmış ise kaçırdığı günler için farklı tutarlar ödemek zorunda kalabiliyordu.
BTK’nın bu kararı ile bu gibi senaryoların önüne peşinen geçişmiş olacak. Daha da güzeli operatörler 60 gün sonrasına talimat veren aboneleri elinde tutmak için farklı teklifler sunabilecek. Günün sonunda da kazanan aboneler olacak gibi görünüyor.
1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bu karar çok fazla gündeme getirilmediği için detaylıca tekrar sizlere aktarmak istedik. “Elektronik Haberleşme Sektöründe İleri Tarihli İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlemesi kapsamındaki işlemler şöyle:
- Aboneliğin dondurulması
- Nakil
- Tarife, paket ve kampanya aktivasyonu
- Tarife, paket ve kampanya deaktivasyonu
https://tuketici.btk.gov.tr/tr-TR/Haber/ileri-tarihli-islem Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kısaca bizim için haklarımız için verilmiş kanunlar var ama uygulama ksımı sıfır. Uğarışın verin mahkemeye diyorlar.