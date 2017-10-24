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BTK'dan karar: Tarife değişikliği talimatı 60 gün önceden verilebiliyor

BTK’nın abonelerin şikayetleri doğrultusunda aldığı bir karara göre 60 gün önceden tarife değişikliği ve nakil başvurusu yapabilmeniz mümkün. İşte konuya ilişkin detaylar:
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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BTK'dan karar: Tarife değişikliği talimatı 60 gün önceden verilebiliyor
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Mobil operatörler ile aboneler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü konusunda zaman zaman önemli adımlar atan BTK, 2017 yılı başında bir karar almış ve abonelerin 60 gün önceden tarifeleri ile ilgili değişiklikleri yapabilmesine imkan tanınmasını sağlayan bir uygulamaya gitmişti.


Söz konusu çalışma sayesinde abonelerin birçok mağduriyetini de ortadan kaldırıyor aslında. Zira işletmeciler, paket değişikliğini belirli günden önce yapamadıklarını belirterek abonelerin işlemlerini o anda yapmayabiliyor, sonrasında da abone o günü kaçırmış ise kaçırdığı günler için farklı tutarlar ödemek zorunda kalabiliyordu. 


BTK’nın bu kararı ile bu gibi senaryoların önüne peşinen geçişmiş olacak. Daha da güzeli operatörler 60 gün sonrasına talimat veren aboneleri elinde tutmak için farklı teklifler sunabilecek. Günün sonunda da kazanan aboneler olacak gibi görünüyor.


1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bu karar çok fazla gündeme getirilmediği için detaylıca tekrar sizlere aktarmak istedik. “Elektronik Haberleşme Sektöründe İleri Tarihli İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlemesi kapsamındaki işlemler şöyle:

  • Aboneliğin dondurulması
  • Nakil
  • Tarife, paket ve kampanya aktivasyonu
  • Tarife, paket ve kampanya deaktivasyonu

https://tuketici.btk.gov.tr/tr-TR/Haber/ileri-tarihli-islem Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Kararlar alınıyor ama uygulanmıyor. Bir kılıfı bulunuyor. Son kullanıcı lehine olan kararların neredeyse tamamı uygulanmıyor. Mahkemeye gidin diye işi zorlaştırıyorlar. Milletde uğraşmamak için kabulleniyor.
Kısaca bizim için haklarımız için verilmiş kanunlar var ama uygulama ksımı sıfır. Uğarışın verin mahkemeye diyorlar.
Kararlar alınıyor ama uygulanmıyor. Bir kılıfı bulunuyor. Son kullanıcı lehine olan kararların neredeyse tamamı uygulanmıyor. Mahkemeye gidin diye işi zorlaştır...
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tanreall 1 yıl
BTK'nın alacağı bir karar ile operatörlerin 6 aydan fazla bir süre için taahhüt yapması yasaklanmalı. Maksimum 6 ay olmalı. Özellikle cep telefonu başta olmak üzere hiçbir cihaz taahhüt ile taksitlere bölünerek satılmamalı. Herhangi bir mağazada ya da internet sitesinde taksit ile cep telefonu satılamıyorsa operatör aracılığı ile de satılamamalı.
BTK'nın alacağı bir karar ile operatörlerin 6 aydan fazla bir süre için taahhüt yapması yasaklanmalı. Maksimum 6 ay olmalı. Özellikle cep telefonu başta olmak ü...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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vollkan59 1 yıl
Hele şükür, yararlı nadir konulardan biri. Zira forum son zamanlarda kullanıcılar tarafından çöp kutusuna dönüşmüş vaziyette.
Teşekkürler
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bilgehankalkan 1 yıl
Cok fenaymış
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Patren 1 yıl
btkyı takan yok
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mavizaman 1 yıl
vodafoneda yaşadım bunu:
paket değişikliğini belirli günden önce yapamadıklarını belirterek abonelerin işlemlerini o anda yapmayabiliyor, sonrasında da abone o günü kaçırmış ise kaçırdığı günler için farklı tutarlar ödemek zorunda kalabiliyordu.

futuralıdan faturasız geçiş için aradığımda fatura kesim tarihinden sonra aramam gerektiği söylendi sonra aradım bu sefer de faturakesim tarhinde aramam gerektiği söylendi o günde ben kaçırdım 2 ay faturalıda kalmış oldum.
sonra ileri tarihli kayıt oluşturttum 2 gün sonra tarife teklifi içinde aradılar kabul etmeyince geçiş işlemini yaptı yani 542 personeli boşu boşuna 2 ay faturalıda tuttu beni.
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tanreall 1 yıl
BTK'nın alacağı bir karar ile operatörlerin 6 aydan fazla bir süre için taahhüt yapması yasaklanmalı. Maksimum 6 ay olmalı. Özellikle cep telefonu başta olmak üzere hiçbir cihaz taahhüt ile taksitlere bölünerek satılmamalı. Herhangi bir mağazada ya da internet sitesinde taksit ile cep telefonu satılamıyorsa operatör aracılığı ile de satılamamalı.
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OrQuN 1 yıl
Anlayacağımız şekilde özetleyen biri var mı?
1 Yanıt Yanıtla +1
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shadowtr 1 yıl OrQuN
Diyelim 24 ay taahhüt verdin. 40 lira ödüyorsun. Taahhüt sonunda paketin 100 lira olacak.
Ama devam etmek istemiyorsun. Önceden arayıp iptal ettirirsen operatör ceza yazıyor. Gününde iptal edin diyorsun o gün aramanız lazım diyor falan...
Bu karar ile sen talimat vereceksin, taahhüt bitiminde aboneliğimi fesh edin diye.
Bu sadece bir örnek tabi...
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SkyTech74 1 yıl
Yapan var zaten. 24 ay yerine 27 ay. Yok değil yani. 29 ay olur.
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SkyTech74 1 yıl
Yapan var zaten. 24 ay yerine 27 ay. Yok değil yani. 29 ay olur.
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zaomss 1 yıl
Btk dan karar başlığını görünce bi gözüm karardı. Yine bi vergi falan geldi sandım neyse iyi kararmış.
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In-ception 1 yıl
Eee şimdi şirketler de taahhüt suresini 2 ay uzatırlarsa ne olacak? Mesela artık 12 ay taahhüt vermek yerine 14 ay, 24 ay yerine 26 ay.
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