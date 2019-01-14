Baby Shark videosu 2 milyar izlenme sayısını geçti, Billboard listelerine girdi

YouTube üzerinde zaman zaman beklenmedik bir şekilde milyarlık izleme rakamlarını yakalayan ilginç videolar ile karşılaşıyoruz. Baby Shark adındaki iki dakikalık kısa çocuk şarkısı da büyük bir başarıya imza attı.

Bir değer sunuyor mu?

Pinkfong adındaki Güney Kore girişimi tarafından hazırlanan Baby Shark, animasyon ve gerçek oyuncu karışımı bir video. İki sevimli çocuk genelinde DuDuDuDu şeklinde nakaratı olan bir şarkıyı seslendiriyor.

İlk kez 2015 yılında YouTube’a yüklenen video 2016 yılında yeni bir melodi ile tekrar yüklendi. O günden bu yana hızlı bir yükseliş içerisine giren Baby Shark toplamda 2.1 milyar izleme sayısına ulaştı. Girişim 11 dilde 100 farklı versiyonunu daha hazırladı. Ayrıca bir single da Spotify, Apple Music gibi platformlarda da yayınlandı.

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Baby Shark elde ettiği önemli popülerlik sayesinde önce Billboard çocuk şarkıları listesinde boy gösterdi. Sonrasında Çevrim İçi Şarkılar listesine girdi. Şimdi ise Billboard Hot 100 listesine 32. sıradan girmeyi başardı.

Billboard platformu sadece satışlar üzerinden değil çevrim içi müzik hizmetlerinden ve video portallarından da veriler toplayarak en iyi 100 listesini oluşturuyor. Haliyle Baby Shark verilerinin yüzde 73’ü video portallarından gelmiş. Sadece geçen hafta 20 milyon kere izlenmiş veya dinlenmiş. Efsane isim Jimmy Hendrix’in bile sadece bir kere Billboard Hot 100 listesine girebildiği ifade ediliyor.

Baby Shark ülkesinin ünlü grubu K-pop tarafından tavsiye edilince Asya kıtasında kendisini tanıtmayı başardı. Geçen yıl ABD’de düzenlenen bir sosyal medya yarışmasında Ellen DeGeneres gibi ünlü isimlerin olduğu jüriden övgü aldı ve ABD yolculuğu böylece başlamış oldu.

Şarkının elde ettiği başarı Pinkfong girişimini global çapta en iyi besteciler arasına taşıdı. Pinkfong bu temayı hediyelik eşya, kitap, kırtasiye gibi ürünlere taşımış durumda. Ayrıca kısa TV şovları ve bir film de gündemde.