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Baby Shark videosu 2 milyar izlenme sayısını geçti, Billboard listelerine girdi

Çocuklara yönelik olarak hazırlanan ve sürekli aynı nakaratları tekrarlayan Baby Shark videosu Billboard Hot 100 listesine 32 numaradan girdi. Şarkı yükselmeye devam ediyor.
4 ay
4,4b
1
11
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube üzerinde zaman zaman beklenmedik bir şekilde milyarlık izleme rakamlarını yakalayan ilginç videolar ile karşılaşıyoruz. Baby Shark adındaki iki dakikalık kısa çocuk şarkısı da büyük bir başarıya imza attı.

Bir değer sunuyor mu?

Pinkfong adındaki Güney Kore girişimi tarafından hazırlanan Baby Shark, animasyon ve gerçek oyuncu karışımı bir video. İki sevimli çocuk genelinde DuDuDuDu şeklinde nakaratı olan bir şarkıyı seslendiriyor.

İlk kez 2015 yılında YouTube’a yüklenen video 2016 yılında yeni bir melodi ile tekrar yüklendi. O günden bu yana hızlı bir yükseliş içerisine giren Baby Shark toplamda 2.1 milyar izleme sayısına ulaştı. Girişim 11 dilde 100 farklı versiyonunu daha hazırladı. Ayrıca bir single da Spotify, Apple Music gibi platformlarda da yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "MIUI 11 benzersiz bir ara yüz ile gelecek"

Baby Shark elde ettiği önemli popülerlik sayesinde önce Billboard çocuk şarkıları listesinde boy gösterdi. Sonrasında Çevrim İçi Şarkılar listesine girdi. Şimdi ise Billboard Hot 100 listesine 32. sıradan girmeyi başardı.  

Billboard platformu sadece satışlar üzerinden değil çevrim içi müzik hizmetlerinden ve video portallarından da veriler toplayarak en iyi 100 listesini oluşturuyor. Haliyle Baby Shark verilerinin yüzde 73’ü video portallarından gelmiş. Sadece geçen hafta 20 milyon kere izlenmiş veya dinlenmiş. Efsane isim Jimmy Hendrix’in bile sadece bir kere Billboard Hot 100 listesine girebildiği ifade ediliyor.

Baby Shark ülkesinin ünlü grubu K-pop tarafından tavsiye edilince Asya kıtasında kendisini tanıtmayı başardı. Geçen yıl ABD’de düzenlenen bir sosyal medya yarışmasında Ellen DeGeneres gibi ünlü isimlerin olduğu jüriden övgü aldı ve ABD yolculuğu böylece başlamış oldu.

Şarkının elde ettiği başarı Pinkfong girişimini global çapta en iyi besteciler arasına taşıdı. Pinkfong bu temayı hediyelik eşya, kitap, kırtasiye gibi ürünlere taşımış durumda. Ayrıca kısa TV şovları ve bir film de gündemde.

 

https://www.nytimes.com/2019/01/10/arts/music/baby-shark-billboard.html Yorum Yaz
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scorpion20 4 ay
Konunun, şarkının, videonun bebekler açısından yarar-zararlarını biz tartışırken adamlar sayesinde ne kadar parayı kaldırdılar diye de düşünmek lazım.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 4 ay
Yt nin artık çocuk içeriklerine izin vermemesi lazım bizim izlediğimiz çizgifilmler bu aptal ve beyinsizce yapılmış videoların yanında fizik belgeseli gibi duruyor.Geçenlerde bi çocuk videosu trendlerde 1. sıraya çıkmıştı baktım simli muz falan yiyolar bu iş artık iyice çocuk istismarına doğru gidiyor.
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ilkerinanç 4 ay
Beybi şark dütdürüdütdüdüdü..2 milyar izlenme demek.Enteresan.
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V4LKyR 4 ay
Bu haberin anlattığı:
Dünyada bir çok bebek var. Dünyadaki bebeklerin çoğu internete erişilebilen bir ortamda bulunmaktadır.
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Böylesi zeka eksikliği yaratan ve beyin yakan videonun izlenme oranına bizi de alet ettiğin için ne kadar teşekkür etsek azdır DH. Sağol var ol. Hayatımda izlediğim en antipatik çocuk suratına ve hareketlere ve şarkı sözüne sahip şarkımsı videomsu bişeyimsi bi şey. Youtube gerizekalılara kalacak ve bütün dünyayı gerizekalılar saracak onu anladım.
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DarthLuca 4 ay MonitörKertenkelesi
Daha videonun hedef kitlesini anlamadan bu kadar saçma bir yorum yapılması yanlış. Daha tam olarak konuşamayan bir bebeğin bile kendi kendine söyleyebileceği bir şarkıya zeka eksikliği demişsiniz! Bu kadar çok çocuk ve bebek tarafından sevilmesi ve söylenmesi şarkının tam bir zeka ürünü olduğunu gösteriyor
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Night_Blade 4 ay MonitörKertenkelesi
Çocuklar ve bebeklerinde ayrı bir popülasyon olup onların da söz hakkı vardır ve onlarda artık kendi seçimlerini yapıyorlar. Artık bebekler yeni bir sınıf oluşturdular. Çocuklar, ergenler, gençler, yetişkinler ve yaşlılar arasındaki sınıfa artık bariz bir şekilde biz de varız diyorlar :D
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burakdc 4 ay
Teknoloji ile ilgisi yokta benim oglumun en sevdiği videolardan birse super simple songs tan how many fingers var
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