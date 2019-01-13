MIUI 11 benzersiz bir ara yüz ile gelecek

Xiaomi’yi dünyaya tanıtan akıllı telefon ara yüzü MIUI bu yıl 11. kez kullanıcıların karşısına çıkacak. Her yeni sürümde biraz daha kendisini geliştiren MIUI ara yüzü yeni nesilde benzersiz bir tarz sunacak.

MIUI 11 neler sunacak?

MIUI geliştirici konferansında konuşan ürün geliştirme şefi Liu Ming, MIUI 11 sürümünün çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Yakın zamanda kapalı sürecinin başlaması ve resmi tanıtımın yapılması bekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple Watch 4 kayak yaparken yanlış düşme alarmı veriyor"

MIUI ara yüzünün yaklaşık 8 yıldır piyasada olduğu ifade ediliyor. 402 geliştirme haftasına tekabül eden bu süreç içerisinde 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaşıldı. Akıllı telefon pazarında en çok tercih edilen kullanıcı ara yüzlerinden birisi durumunda.

MIUI 10 ara yüzü ise hali hazırda 40 farklı Mi ve Redmi cihazına yüklenmiş durumda. Yeni nesil MIUI 11 ara yüzü ilk olarak Xiaomi Mi 9 amiral gemisinde kullanılacak ve sonrasında güncellemeler başlayacak.

Liu Ming yeni MIUI sürümünün yeni ve benzersiz bir ara yüz sunacağını ifade ediyor. Daha önceki açıklamalarda çok büyük tasarım değişiklik yapılmayacağı vurgulanmıştı. Bu bakımdan Ming’in kastının MIUI 11 sürümünde kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirmeler yapılması olduğu tahmin ediliyor.