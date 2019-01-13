Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIUI 11 benzersiz bir ara yüz ile gelecek

Geliştirme çalışmalarına başlanan MIUI 11 ara yüzü benzersiz bir tarz yaratmak istiyor. Bu benzersiz tarzın temelinde kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik bir sistem yatıyor.
4 ay
6,1b
1
39
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Xiaomi’yi dünyaya tanıtan akıllı telefon ara yüzü MIUI bu yıl 11. kez kullanıcıların karşısına çıkacak. Her yeni sürümde biraz daha kendisini geliştiren MIUI ara yüzü yeni nesilde benzersiz bir tarz sunacak.

MIUI 11 neler sunacak?

MIUI geliştirici konferansında konuşan ürün geliştirme şefi Liu Ming, MIUI 11 sürümünün çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Yakın zamanda kapalı sürecinin başlaması ve resmi tanıtımın yapılması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch 4 kayak yaparken yanlış düşme alarmı veriyor"

MIUI ara yüzünün yaklaşık 8 yıldır piyasada olduğu ifade ediliyor. 402 geliştirme haftasına tekabül eden bu süreç içerisinde 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaşıldı. Akıllı telefon pazarında en çok tercih edilen kullanıcı ara yüzlerinden birisi durumunda.

MIUI 10 ara yüzü ise hali hazırda 40 farklı Mi ve Redmi cihazına yüklenmiş durumda. Yeni nesil MIUI 11 ara yüzü ilk olarak Xiaomi Mi 9 amiral gemisinde kullanılacak ve sonrasında güncellemeler başlayacak.

Liu Ming yeni MIUI sürümünün yeni ve benzersiz bir ara yüz sunacağını ifade ediyor. Daha önceki açıklamalarda çok büyük tasarım değişiklik yapılmayacağı vurgulanmıştı. Bu bakımdan Ming’in kastının MIUI 11 sürümünde kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirmeler yapılması olduğu tahmin ediliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/11/xiaomi-reveals-miui-11-development-has-commenced-a-new-and-unique-os-coming/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
neo01470 4 ay en beğenilen

ymhaslaman
Ortaokulda gittiğim dersanenin sunum odası gibi bir yerde yazılım tanıtıyorlar. Komik.

Komik olan birşey yok, ihtişamlı bir sunuma gerek yok, birileri gibi tekerleği yeniden icat edip uçurup kaçırmaya hiç gerek yok..
ymhaslamanOrtaokulda gittiğim dersanenin sunum odası gibi bir yerde yazılım tanıtıyorlar. Komik.Komik olan birşey yok, iht...
Devamını Gör
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 4 ay
Ortaokulda gittiğim dersanenin sunum odası gibi bir yerde yazılım tanıtıyorlar. Komik.
7 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 4 ay
Gelse ne olacak dahili uygulamalarına reklam ekliyorlar. Müzik çaları açıyorsun reklam video oynatıcı reklam. Rom değiştirdimde kurtuldum sonunda. Ucuza satıyorsunuz tamamda bu kadar olmaz ki
(Ayarlardan reklam şeyleri kapanıyor demeyin olmuyor.uygulamaların internet bağlantılarını bile kestim gene çıkıyordu reklamlar)
Gelse ne olacak dahili uygulamalarına reklam ekliyorlar. Müzik çaları açıyorsun reklam video oynatıcı reklam. Rom değiştirdimde kurtuldum sonunda. Ucuza satıyo...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
paldov 2 ay
alt yapisinda olan mi mesaj'i adam etsinler artik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 2 ay
Arayüz olarak miui çok güzel. Xiaomi redmi note 4 kullanıyorum en uzun kullandığım cihaz ve çok memnunum. Özellikle arayüzünden dolayı bir sonraki telefonumda inç xiaomi olacak. Redmi note 7 pro yu bekliyorum. Çok eski olmasa da bu telefona miui11 gelecek. Her ne kadar android sürümü artmasada arayüzün gelişmeşi çok iyi. Fiyat ve performans olarak çok iyi bir seçenek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mekan54 3 ay
Güncelleme yi bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 4 ay
Kendimi bitirme tezi sunumunda sandım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
muhtemelen m6 kullandığım son xiaomi cihaz olacak şu reklamlar ve kronik sorunlar yuzunden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Kapanmıyor, internetteki herşeyi yaptım ama kapanmıyor ,en son adguardla engelliyorum. İlk başta kaptılıyordu ama şu an kapnmıyor ne yapsanda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MMistanbul 4 ay
Ben hep Oneplus alıyorum eşime Xiaomi alıyorum ama mi 8 den sonra bir daha Xiaomi düşünmüyorum. Amiral gemi telefon diye sattıkları mi 8 de bölge değiştirmeden yüz tanıma çalıştıramıyorsunuz, bildirimler sorunlu, reklamlar zaten malum bununla birlikte bootloader kilidini açmak ayrı dert. Anlatılmaz yaşanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mtanhu 4 ay
3 gün önce Xiaomi a2 lite aldım. İlk Android telefon deneyimim bu. Öncesinde Blackberry kullandım sonra iphone kullandım. Bilgisayarlarım apple, ona laf yok:) Fakat telefon olayı bir süre sonra bir açıdan canımı sıkmaya başlamıştı. Aldığım her telefonu 3 yıl kullandım sonrasında hiç birini satmadım/satamadım ve çöp oldular. Beyaz eşya parası veriyoruz ama 2-3 yıl ömrü var. Bu olay canımı sıkmaya başlayınca en ucuz kullanılabilir bir telefob ararken Xiaomi a2 lite modeli dikkatimi çekti. Android One, Tam benlik dedim sade ve minimalist tasarımlar hep güzel gelmiştir bana. Aldım telefonu. Gerçekten ederi daha fazla olmalıymış. Aman Allahım, gayet hızlı. Parmak izi okuyucusu bile gayet hızlı. Fotoğrafların otomatik google fotoğraflar olması daha da hoşuma gitti çünkü iphone'da düzenli olarak google foto'lara senkronize ederdim fotoları. Bunda gerek kalmadı. Sadece mac'deki notlar çok kullanırdım, iphone ile senkronize olması güzeldi. Onun yerine farklı programlar kullanmaya başladım. Bi o var eksik gelen bana. Fakat bunların dışında, haa kamerası da mükemmel değil, ama bunun için de 2 kat para ödeyip süper kameralı bir telefon almam. O para ile bir Canon çok daha mantıklı tercih olacaktır. Özetle kardeşlerim, Xiaomi telefon çok iyi geldi bana. Çentikli ekran da hoş görünüyor bu arada. Aile bireylerinin telefon değişimlerinde ki onlar da iphone, Xiaomi tercih edebilirim. Hiç sorun olmaz.
AndroideOne için de şunu söyleyebilirim. Telefonda kullanmadığım tek bir app bile yok. Zaten olsa idi onu telefondan silmeden canım rahat etmezdi ki iphone'da Ev uygulamasın o yüzden silmişimdir. Bunda yok. ner varsa bana lazım olan ve kullandığım programlar. Böyle beklemiyordum sevdim bu telefonu ve androidone'ı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gkn_ymz 4 ay
Android kullanıp şikayet eden adam teknolojiden anlamayan adamdır. Arayüzden memnun mu değilsin değiştir gitsin yada git 15 bine elma al
Mi 5s Android 9.0 kasma, donma, hoplama zıplama yok
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firtinax 4 ay gkn_ymz
Android 9 geldi mi? Custom rom mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6087 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, miui 11 ve
5 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Uzun süredir hareketsiz olan Bitcoin hesapları yeniden aktifleşiyor 4 ay Bu yılın ilk çeyreğinde 4 Xiaomi cihazı daha Android Pie güncellemesi alıyor 4 ay Türk yapımı Dark Inside isimli oyunun fragmanı yayınlandı 4 ay Ebola'nın tüm formlarına karşı koruyan tek dozluk aşı geliştirildi 4 ay YouTube'a yüklenen videolar artık Twitter ve Google Plus'da otomatik paylaşılamayacak 4 ay 5G desteği alan telefon 4 ay Poseidon kod adlı gizemli bir OPPO cihazı Geekbench'te görüntülendi 4 ay Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Payback 4 ay Play Store'un yeni özelliği telefonunuzun depolama alanını yönetebilmenizi sağlıyor 4 ay Amazon kendi oyun akış servisini geliştiriyor 4 ay Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda üretime girdi 4 ay Doktor randevusuna gitmeyenlerin ölüm riski sekiz kata kadar artıyor 4 ay Huawei, Polonya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan çalışanını görevden aldı 4 ay Danimarka 9 adet yapay ada inşa edeceğini açıkladı 4 ay Meizu X8 ve Note 8 ülkemizde satışa sunuldu 4 ay Samsung'un 5G özellikli telefonu CES 2019'da sergilendi 4 ay Xiaomi yapay zekâ ve akıllı cihazlara 1.5 milyar dolar yatırım yapıyor 4 ay Huawei telefonlarında üçüncü parti ana ekranlar yasaklanıyor 4 ay YouTube, topluluk gönderilerini anasayfa üzerinde göstermeye başladı 4 ay Xiaomi Mi Bumblebee bilgisayar sırt çantası duyuruldu 4 ay GÖRÜNTÜLENEN MIUI 11 benzersiz bir ara yüz ile gelecek Sonraki Rusya yörüngedeki radyo teleskobunun kontrolünü kaybetti 4 ay Hamileliğiniz Owlet Band’a emanet 4 ay OnePlus 7 de kızaklı sistemle gelebilir 4 ay Google, Chromecast Audio üretimini sonlandırdı 4 ay Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch", ilk kez uçmak için artık hazır 4 ay Redmi Note 7 aslında sugeçirmez (biraz) 4 ay Radeon Vega 7’nin resmi slaytları paylaşıldı: RX Vega 64’ten %68’e kadar daha hızlı 4 ay IMDb'den tamamen ücretsiz dizi ve film izleme platformu Freedive! 4 ay 2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2 4 ay Yapay zeka, rahim ağzı kanseri teşhisinde doktorlardan daha başarılı oldu 4 ay Spigen ve Ossia gerçek bir kablosuz şarj deneyimi sunan kılıf geliştiriyor 4 ay Samsung Galaxy A7(2017) Geekbench'te Android Pie ile görüntülendi 4 ay iPhone 11, Wi-Fi 6 desteği ile gelebilir 4 ay Gök bilimcilerden galaksimiz dışı kaynaklı başka bir tekrar eden ses sinyali keşfi 4 ay SpaceX'te büyük işten çıkarma 4 ay Pixel 3 XL'e QWERTY klavyeli kılıf geldi: Evo Type 4 ay Xbox’ın patronu Phil Spencer, AMD ile yola devam dedi 4 ay MSI'ın en güçlü ekran kartı | RTX 2080 Ti Lightning Z 4 ay HTC'nin 5G'li akıllı telefonu 2019'un ikinci yarısında gelebilir 4 ay Breaking Bad'in mobil oyunu Breaking Bad Criminal Elements duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim