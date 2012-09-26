Bad Piggies yarın sahneye çıkıyor

Finlandiyalı Rovio'nun, indirme rekorları kıran ve kendisini saygın firmalar arasına sokan Angry Birds fenomeninin ardından domuzları konu alan yeni bir yapımla oyunseverlerin karşısına çıkacağı belirtilmişti. Yarın sahneye çıkacak olan Bad Piggies adlı oyun tamamen farklı bir oynanış sunacak.





Domuzları fırlatmak yerine, verilen görevleri yerine getirmekte onlara yardımcı olacağız. Bunun için seviye haritası üzerinde farklı noktalardaki eşyaları toplayarak verilen hedefe ulaşmaya çalışacağız. Bu yönüyle oyun Angry Birds'den ziyade, Cut the Rope oynanışına benziyor.





Her seviye bir yapı bölümü ile başlıyor ve domuzları noktalar arasında taşıyacağınız ve taşırken eşyaları toplayacağınız tüm araç tiplerini inşa edebiliyorsunuz.





Bad Piggies yapımının Angry Birds kadar başarılı olmasını beklemek biraz zor ancak yine eğlenceli bir tecrübe sunacağı kesin. Oyun yarın Android, iOS, Mac sistemlerine ardından

WP8 ve Windows 8 sistemlerine erişilebilir olacak.









http://www.androidauthority.com/bad-piggies-from-rovio-available-starting-sept-27-118156/