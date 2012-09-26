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Bad Piggies yarın sahneye çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
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40
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Finlandiyalı Rovio'nun, indirme rekorları kıran ve kendisini saygın firmalar arasına sokan Angry Birds fenomeninin ardından domuzları konu alan yeni bir yapımla oyunseverlerin karşısına çıkacağı belirtilmişti. Yarın sahneye çıkacak olan Bad Piggies adlı oyun tamamen farklı bir oynanış sunacak.

Domuzları fırlatmak yerine, verilen görevleri yerine getirmekte onlara yardımcı olacağız. Bunun için seviye haritası üzerinde farklı noktalardaki eşyaları toplayarak verilen hedefe ulaşmaya çalışacağız. Bu yönüyle oyun Angry Birds'den ziyade, Cut the Rope oynanışına benziyor.

Her seviye bir yapı bölümü ile başlıyor ve domuzları noktalar arasında taşıyacağınız ve taşırken eşyaları toplayacağınız tüm araç tiplerini inşa edebiliyorsunuz. 

Bad Piggies yapımının Angry Birds kadar başarılı olmasını beklemek biraz zor ancak yine eğlenceli bir tecrübe sunacağı kesin. Oyun yarın Android, iOS, Mac sistemlerine ardından
WP8 ve Windows 8 sistemlerine erişilebilir olacak.
Bad Piggies yarın sahneye çıkıyor
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http://www.androidauthority.com/bad-piggies-from-rovio-available-starting-sept-27-118156/ Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 7 yıl en beğenilen
erci541
Yeni bir Amazing Alex vakası olmasın da, hoş gerçi beleşe oynuyoruz, sorun değil. Sizin tabirinizle Fandırozortçular olarak, :)

Oyunların geç gelmesi yada gelmemesinin tek nedeni ...
erci541Yeni bir Amazing Alex vakası olmasın da, hoş gerçi beleşe oynuyoruz, sorun değil. Sizin tabirinizle Fandırozortçular olarak, :)
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2 Yanıt Yanıtla +10
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beytepeli06 7 yıl
çok sıkıcı
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MattPegasus 7 yıl
Store da ilk gördüğümde bu sefer domuzları atacağız heralde dedim.Sonra içine girince tamamen değişik bir oyunla karşılaştım.Sevmeyenler olmuş bence gayet güzel bir oyun
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Olmamış.
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Albus Dumbledore 7 yıl
Freeappdaily kullanarak oyunun redeem kodunu ücretsiz alabilirsiniz.

Hem legal hem beleş.
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Bestanden 7 yıl
Hic begenmedim nedense
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~Lion King~ 7 yıl
Bende bugun indirdim. 3. bölümde sıkıldım. Olmamış.
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JoeyBane 7 yıl
Windows 8'e gelmesi iyi olmuş:)
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burhanbl 7 yıl
eyw google playde bedava indirdim
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Black_Tower 7 yıl
oyun süper olmuş :)
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gduman 7 yıl
amazing alex nasıl ki angry birds başarısını yakalayamadıysa bunun da yakalaması zor gibi, zira mantık olarak amazing alex ile çok benzer.
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hysteria_ 7 yıl
bir angry birds manyağı olarak rovio ne yaparsa oynarım diyorum.
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Black_Tower 7 yıl
Ben indirdim app storedan
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nedensiz07 7 yıl
erci541
Yeni bir Amazing Alex vakası olmasın da, hoş gerçi beleşe oynuyoruz, sorun değil. Sizin tabirinizle Fandırozortçular olarak, :)

sonrada neden ios a oyunlar erken geliyor dersiniz.. apk indirirseniz daha çoook gec gelir.
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LegendM 7 yıl nedensiz07
nedensiz07

erci541

Yeni bir Amazing Alex vakası olmasın da, hoş gerçi beleşe oynuyoruz, sorun değil. Sizin tabirinizle Fandırozortçular olarak, :)


sonrada neden ios a oyunlar erken geliyor dersiniz.. apk indirirseniz daha çoook gec gelir.

Ondan installious rekorlar kırıyor değil mi
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