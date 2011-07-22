Bada destekli Samsung Wave 578, 195 Euro'dan Singapur pazarına giriş yapıyor

Samsung firmasının, şubat ayında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı ve aylar sonra tasarımında ufak değişikliklere gittiği modeli Wave 578, yapılan açıklamalara göre yarından itibaren Singapur'daki teknoloji meraklılarına 338 Singapur doları (~195 Euro) fiyat etiketiyle merhaba diyecek.

Güney Koreli üreticinin Bada 1.1 mobil platformunu kullanan akıllı telefon, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSPA alt yapısı desteği, 3.2-inç boyutunda - 240 x 400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen kamera, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC ve 1200 mAh'lik batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.



NFC desteği bilindiği üzere Bada'nın 2.0 sürümüyle birlikte gelecekti. Bada 1.1 ile NFC'nin nasıl bir arada çalışacağı merak konusu. Samsung bir ihtimal kısa süre içinde Bada 2.0 güncellemesini Wave 578 için kullanıma sunabilir.

