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Bada destekli Samsung Wave 578, 195 Euro'dan Singapur pazarına giriş yapıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,1b
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11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung firmasının, şubat ayında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı ve aylar sonra tasarımında ufak değişikliklere gittiği modeli Wave 578, yapılan açıklamalara göre yarından itibaren Singapur'daki teknoloji meraklılarına 338 Singapur doları (~195 Euro) fiyat etiketiyle merhaba diyecek.
Güney Koreli üreticinin Bada 1.1 mobil platformunu kullanan akıllı telefon, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSPA alt yapısı desteği, 3.2-inç boyutunda - 240 x 400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen kamera, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC ve 1200 mAh'lik batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.
NFC desteği bilindiği üzere Bada'nın 2.0 sürümüyle birlikte gelecekti. Bada 1.1 ile NFC'nin nasıl bir arada çalışacağı merak konusu. Samsung bir ihtimal kısa süre içinde Bada 2.0 güncellemesini Wave 578 için kullanıma sunabilir.

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DH Misafiri 8 yıl
az kullanılan bir işlemciye sahip bir telefon kim ne yapacak . sade alo ve medya özellikleri kullananlar hariç
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eP_362 8 yıl
Satışa çıktı: hepsiburada.com/...
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silver021 8 yıl
mert1907
2.0ın betasıyla beraber birçok yeniliğin geliceği artık kesin.

haklısın bende geçtim bada 2.0 a vede telefon bildiğin galaxy s 2 ye döndü. yani menüsü olsun social hub olsun music hub olsun tam fonksiyonel bir telefon oldu diyebilirim. bada 2.0 kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacak. şuanda samsungappstede fena derecede bi akış hızı sezdim. bazı mükemmel uygulamalar ücretsiz dağıtılıyor yada ucuzlamaya gidiyor. bence samsung şimdi işe başlıyorda diyebiliriz. :)
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..Knight.. 8 yıl
Fiyatla ilgili ufak bir düzeltme yapayım. Telefonun fiyatı 338 Singapur Doları'ymış; ABD Doları değil. O da yaklaşık 195 Euro yapıyor.
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mert1907 8 yıl
2.0'ın betasıyla beraber birçok yeniliğin geliceği artık kesin.
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SupermanPrime 8 yıl
sahoron
Cünkü bu bir giriş seviyesi telefonu flaşh olmaması gayet normal

338$'a giriş seviyesi oda güzel
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sahoron 8 yıl
Cünkü bu bir giriş seviyesi telefonu flaşh olmaması gayet normal
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zhny 8 yıl
Bu insanlar telefonlara neden flaş koymuyorlar anlamıyorum
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photo sir 8 yıl
Bada çıkarmaya devam etmesi güzel, Bada cidden güzel bir OS bakalım inş. uygulama desteği artar
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