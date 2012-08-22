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Bada platformu artık kullanılmayacak, Tizen 2013'te pazara giriş yapacak

6 yıl
4,4b
1
88
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung tarafından geliştirilen mobil işletim sistemi Bada artık yeni ürünlerde kullanılmayacak. İlk olarak Şubat 2010'da Wave S8500 ile sergilenen Korece'de "deniz" anlamına gelen Bada, IFA 2011'de duyurulan Wave 3, Wave M ve Wave Y modelleriyle 2.0 versiyonuna yükselmişti.
Bir yıldır hakkında hiçbir gelişme yaşanmayan platformun geliştirme çalışmalarının durduğu rapor edilmişti. Buna rağmen son çeyrekte 4 milyon 208 bin satışla Windows Phone'un hızlı yükselişine direnmiş ve dünya genelinde mobil pazarın en büyük beşinci işletim sistemi ünvanını korumayı başarmıştı. 
Intel ile birlikte bir diğer açık kaynak kodlu sistem Tizen'e yatırım yapan Samsung'un Bada'yı bu platformun gelişimi için feda ettiği tahmin ediliyor. Ancak Tizen projesinin istenilen hızla ilerlememesi sebebiyle Samsung, bu ekosistemin güç verdiği ilk cihazlarını 2013'e erteledi. Halihazırda Tizen 1.0 sürümlü test ürünleri dağıtmakta olan mobil sektörün lideri, gecikmeye sebep olarak geliştiricileri işaret ediyor.
2012 ikinci yarısında kendi ürettiği donanım parçalarına sahip orta segmentten en üst segmente kadar ürünler piyasaya sürerek Android üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırmayı amaçlayan Seul merkezli teknoloji devi, bunun yanı sıra Nokia'nın üstünlük kurduğu Windows Phone platformunda kaybettiği pazar paylarını WP8'li yeni akıllı telefonlarıyla tekrar geri kazanmakta kararlı. 
Ürün portföyüne katılacak yeni aygıtların önümüzdeki hafta Almanya'nın Berlin şehrinde organize edilen tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de boy göstermesi bekleniyor. Tanıtım etkinliğinin canlı olarak Samsung Tomorrow blogundan ve Samsung Mobile'ın resmi Facebook sayfasından yayınlanacağını hatırlatalım. 

http://www.sammobile.com/2012/08/22/no-more-bada-and-tizen-in-2012/ Yorum Yaz
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Like a Sir 6 yıl
badaturkiye.com/...



tizen hakkında biraz bilgi ; android gibi sanal makina üstüne kurulmamıştır .
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen SystemApps
SystemApps

Tizen OS Duvara TOS :d
Firefox OS FOS
Pardon pencereye TOS


Tizen ölü bir işletim sistemi.Rekabet edemez öyle kolay kolay.Androidden bi ısırık alır sonra zehirlenip gider canım oscuk.Tizen, sevsin seni teyzen :d

Android ve Linux düşmanı.

Daha çıkmamış olan bir işletim sistemi olan tizen hakkında Duvara tos diyorsun. Ama yine daha çıkmamış olan bir işletim sistemi olan Windows Phone 8 hakkında da Nokia topiğinde şöyle uçacak, böyle hızlı olacak, Android'i yiyip bitirecek gibi laflar ediyorsun.

Merak ediyorum:

Sen kâhin misin ?
SystemAppsTizen OS Duvara TOS :dFirefox OS FOSPardon pencereye TOSTizen ölü bir işletim sistemi.Rekabet e...
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umut_baris 6 yıl
SystemApps
Tizen OS Duvara TOS :dFirefox OS FOSPardon pencereye TOSTizen ölü bir işletim sistemi.Rekabet edemez öyle kolay kolay.Androidden bi ısırık alır sonra zehirlenip gider canım oscuk.Tizen, sevsin seni teyzen :d

hayatımda bu kadar saçma bir yorum görmedim.
android cihazlara bak bakalım en fazla pazar payı hangi firmada.
Intel,Samsung ve Google dan daha iyi fikirlerin varsa yapta görelim koçum.
Lafta kalma.
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Amedra 6 yıl
umut_baris

SystemApps

Tizen OS Duvara TOS :dFirefox OS FOSPardon pencereye TOSTizen ölü bir işletim sistemi.Rekabet edemez öyle kolay kolay.Androidden bi ısırık alır sonra zehirlenip gider canım oscuk.Tizen, sevsin seni teyzen :d


hayatımda bu kadar saçma bir yorum görmedim.

android cihazlara bak bakalım en fazla pazar payı hangi firmada.

Intel,Samsung ve Google dan daha iyi fikirlerin varsa yapta görelim koçum.

Lafta kalma.

Arkadaş zaten dalga geçmeye çalışmış da gerçekten bir daha okudum harbi harbi saçmalamış.
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alp0007 6 yıl
Ben Wave 2 telefonu (BADA 2 işletim sistemi) kullanıyorum. Eski nokialardan bile kötü diyebilirim. Telefonu kimseye satmam, küfür yemek istemiyorum.
BADA'nın bitmesi iyi olmuş.
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Starrk35 6 yıl
Zamanında Bada için ios ve android'i geçecek, tokatlayacak diyen arkadaşlara "olmaz öyle birşey" dediğimiz zaman "Bada daha emekleyen bir bebek, zamana ihtiyacı var 2.0 gelisin şöyle uçacak, böyle kopacak" şeklinde atıp tutuyorlardı.
Onlara buradan "Merhaba" demek istiyorum.
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koray06tr 6 yıl
samsung hepınızı badaladı :D
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nurettinaz 6 yıl
Samsung android ten ne kadar bıktığını ve gelecek vaat etmediğini anladığını bir kez daha göstermiş. Tizen geliştirmeye ve mobil dünya da kullanılmaya en uygun işletim sistemlerinden. Android süper, ben de kullanıyorum ama durum ortada sanal makinede çalışması hantallığına hantallık katıyor. Aytıca google ında geliştiricilere sağladığı çok bir şey yok. beta olarak çıkan android google ın bile beklemediği gibi büyüdü ve her markada kullanılmasından dolayı kontrolden çıktı. Tizen bence piyasayı kasıp kavuracak. Bknz. tizenin ilk hali olan meego platformlu nokia n9 yorumları.
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mert1907 6 yıl
Tartışmalar bada'dan çok Android üzerine yoğunlaşmış. Dalvik konusunu duyduğum an bende nedir ne değildir diye araştırmıştım. Ancak o kadar uzun uzaca yazmaya gerek yok. Kısacası eğer bir sistem başka bir sistem üzerinde çalışıyorsa elbetteki performans kaybı olur ve o sistem asalaklıkdan ileri gidemez. Bugün 4 çekirdek ve 2gb ramleri görüyorsak demek ki ortada sistem anlamında ciddi bir açlık var. Bada konusuna gelecek olursak, Samsung madem bada'yı bitirdi kaynak kodlarını, driverlerını ve bootloader kilitlerini yayınlamalı cihazların. Böylece ya adam gibi bada romları yada Android romları ile tanışabiliriz. Yada Tizen'i Wave 1, 2 ve 3 için verirse belki daha rahat edebiliriz.
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WDStyle 6 yıl
Meego gibi yazik olacak.. limo ile bada da bitti zaten.. symbianda tarih olunca ortalik android - wp ve ios a kalacak..
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danGerfuLL 6 yıl
Konu harp alanina donmus.


Kim ne gelistirirse gelistirsin ben(tuketici) destek(para) vermedikce bir b*k olmaz.
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Krone 6 yıl
MeeGo tarzında olup desteği çekmezler ve başka cihazlarada verirlerse çok tutar.
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Absyrtos 6 yıl
Gelişmekte olan bir işletim sistemine sahip olan telefon almayın. Bada kullanıcısıym seneye iphone almayı düşünüyorum. Nedeni İOS oturmuş olması ve sorun cıkarmaması ve bana her şeyi sunması.
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erco35coast 6 yıl
Tizen OS, Mozilla Firefox OS geliyor savaş 2013 te başlıyor. Android ve İphone kullanıcılarından müşteri çalabilirmi? göreceğiz.
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EyesOnYou-TR 6 yıl
arkadaşa gelecek var deyip wave aldırmıştım bi ara. görmesin bu haberi
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damn2u 6 yıl
Tizen OS duyurulduğundan beri umutla beklemedeyim, gelişim biraz daha hızlı olursa daha iyi olurdu fakat 2013 1. çeyreği beklemek zorundayız gibi gözüküyor cihazların global pazara çıkışı için.
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mert1907 6 yıl
Ayrıca; madem bada'nın fişini çektin, kaynak kodlarını yayınlayacaksınki geliştiriciler belki bişeyler yaparlar. İnanamıyorum ya. Adamlar 2 tane güncelleme çıkardılar sonra biz bu işi beceremedik diyip bizi mal gibi bıraktılar. Tizen eğer verilmesse Samsung çok prestij kaybedicek. En azından 10 milyonu geçkin bada kullanıcısının gözünde.
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mert1907 6 yıl
Ben eğer Wave 1 ime yükleyemeyeceksem hiç bir anlam ifade etmez. Bada'yı hala savunan bazı yarım akıllılar var başka forumlarda bu haberden sonra alsınlar başlarına çalsınlar. Enayi yerine konulduk diyorum adamlar sanane diyorlar kalsınlar bakalım desteksik sistemle başbaşa o zaman anlarlar. Samsung en azından sırf imajı uğruna Tizen'in ilk sürümünü Wave 1 2 ve 3 kullananlara vermelidir yoksa cihazlar bir anda çöp olacak.
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