Bada platformu artık kullanılmayacak, Tizen 2013'te pazara giriş yapacak





Samsung tarafından geliştirilen mobil işletim sistemi Bada artık yeni ürünlerde kullanılmayacak. İlk olarak Şubat 2010'da Wave S8500 ile sergilenen Korece'de "deniz" anlamına gelen Bada, IFA 2011'de duyurulan Wave 3, Wave M ve Wave Y modelleriyle 2.0 versiyonuna yükselmişti.

Bir yıldır hakkında hiçbir gelişme yaşanmayan platformun geliştirme çalışmalarının durduğu rapor edilmişti. Buna rağmen son çeyrekte 4 milyon 208 bin satışla Windows Phone'un hızlı yükselişine direnmiş ve dünya genelinde mobil pazarın en büyük beşinci işletim sistemi ünvanını korumayı başarmıştı.

Intel ile birlikte bir diğer açık kaynak kodlu sistem Tizen'e yatırım yapan Samsung'un Bada'yı bu platformun gelişimi için feda ettiği tahmin ediliyor. Ancak Tizen projesinin istenilen hızla ilerlememesi sebebiyle Samsung, bu ekosistemin güç verdiği ilk cihazlarını 2013'e erteledi. Halihazırda Tizen 1.0 sürümlü test ürünleri dağıtmakta olan mobil sektörün lideri, gecikmeye sebep olarak geliştiricileri işaret ediyor.

2012 ikinci yarısında kendi ürettiği donanım parçalarına sahip orta segmentten en üst segmente kadar ürünler piyasaya sürerek Android üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırmayı amaçlayan Seul merkezli teknoloji devi, bunun yanı sıra Nokia'nın üstünlük kurduğu Windows Phone platformunda kaybettiği pazar paylarını WP8'li yeni akıllı telefonlarıyla tekrar geri kazanmakta kararlı.

Ürün portföyüne katılacak yeni aygıtların önümüzdeki hafta Almanya'nın Berlin şehrinde organize edilen tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de boy göstermesi bekleniyor. Tanıtım etkinliğinin canlı olarak Samsung Tomorrow blogundan ve Samsung Mobile'ın resmi Facebook sayfasından yayınlanacağını hatırlatalım.

http://www.sammobile.com/2012/08/22/no-more-bada-and-tizen-in-2012/