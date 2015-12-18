Badland fenomeni devam oyunuyla mobil platformlarda





Elle çizilmiş grafikleri ve eğlenceli bulmacaları ile kendine has bir oyuncu kitlesi oluşturmayı başaran Badland, devam yapımıyla aynı başarıyı devam ettiriyor. Badland 2 yapımında grafikler biraz daha canlı ve zengin hale getirilirken, oynanış tecrübesi de yoğunlaştırılmış.





Yeni oyunda sıvı, alev atar, testere, kaygan buz, magma, yakan ışık gibi tehlikeler mevcut. Sevimli yaratıklarınız ile uçuyor, yuvarlanıyor, zıplıyor ve tehlikelerden kaçınarak uçurumlara düşmemeye çalışıyorsunuz. Dokunmatik kontroller daha hassas hale getirilirken, Apple'ın yeni 3D Touch dokunmatik teknolojisi de destekleniyor. Bu teknoloji ile çeşitli baskı hassasiyetlerini kullanarak oyunda farklı hareketler yapabiliyorsunuz. Elbette bu teknoloji sadece iPhone 6S serisine özel.





İlk oyunu beğenenlerin kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacağı Badland 2, 12.99TL fiyat etiketi ile iOS platformu için indirmeye sunuldu. Oyunun Android tarafına ne zaman geleceği ise açıklanmadı.



