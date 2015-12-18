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Badland fenomeni devam oyunuyla mobil platformlarda

Geçen yılın bol ödüllü platform oyunu olan Frogmind imzalı Badland, hayranlarını daha fazla bekletmedi ve devam yapımıyla yeniden mobil platformlara adımını attı.
3 yıl
3,8b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Badland fenomeni devam oyunuyla mobil platformlarda


Elle çizilmiş grafikleri ve eğlenceli bulmacaları ile kendine has bir oyuncu kitlesi oluşturmayı başaran Badland, devam yapımıyla aynı başarıyı devam ettiriyor. Badland 2 yapımında grafikler biraz daha canlı ve zengin hale getirilirken, oynanış tecrübesi de yoğunlaştırılmış.

Yeni oyunda sıvı, alev atar, testere, kaygan buz, magma, yakan ışık gibi tehlikeler mevcut. Sevimli yaratıklarınız ile uçuyor, yuvarlanıyor, zıplıyor ve tehlikelerden kaçınarak uçurumlara düşmemeye çalışıyorsunuz. Dokunmatik kontroller daha hassas hale getirilirken, Apple'ın yeni 3D Touch dokunmatik teknolojisi de destekleniyor. Bu teknoloji ile çeşitli baskı hassasiyetlerini kullanarak oyunda farklı hareketler yapabiliyorsunuz. Elbette bu teknoloji sadece iPhone 6S serisine özel.

İlk oyunu beğenenlerin kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacağı Badland 2, 12.99TL fiyat etiketi ile iOS platformu için indirmeye sunuldu. Oyunun Android tarafına ne zaman geleceği ise açıklanmadı. 
https://itunes.apple.com/tr/app/badland-2/id1007120869 " target="_blank" rel="nofollow">

 
Badland fenomeni devam oyunuyla mobil platformlarda

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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Bu oyunda top gibi bisey kanat cirpip ucuyor dimi. Ayni oyundan bahsediyoruz
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faruqs 3 yıl
Aynen başlık hatalı gören Android ede çıktı sanıyor
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Redunay 3 yıl
Şu başlıkları düzgün atın be arkadaş. Mobil platformlarda dediğiniz zaman android ide katmış oluyorsunuz çünkü android de mobil platform. Başlığı gören androide de çıkmış zanneder.
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ukilavuz 3 yıl
Fiyat çok olmuş
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Seyrim 3 yıl
Guzel bir oyun ama az ucuz olsaymis..
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alemburda34 3 yıl
Badland harika, oyun fazla oynamam ama bu oyun baska.
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Giresunlufuk 3 yıl
Android'e gelsin oynayalım hemen.20 TL bile olsa para vericem.Ben Android'de birtek Badland'a para veririm.Çünkü bana göre hakeden tek oyun.
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awolfinsky 3 yıl
Androide çıksında oynayalım ilk oyun sarmıştı baya
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-KeepCalm-7 3 yıl
İlk oyundan çok keyif almıştım umarım bi an önce Androide gelir(tabi ucretsiz olursa daha güzel
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utku.can.yaray 3 yıl
efsane oyun ya kaptırmıştım kendimi şiddetle tavsiye ederim !
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