Intel’den ARM sürprizi

Dışarıdan bakıldığında iki büyük yonga devi Intel ve ARM’ın yollarının hiç kesişmediğini düşünebiliriz ancak arka planda işler hiç de göründüğü gibi değil. Geçmiş yıllarda ARM teknolojisi ile iç içe olan Intel yeniden önemli bir hamle yapıyor.

Intel’in ARM ile tanışması aslında 2000’li yılların başına kadar gidiyor. Bu dönemde mobil cihazlara yönelik ARM tabanlı işlemciler ve ağ ekipmanları tasarlayan Intel daha sonra bölümü Marvell’a satmış ve popüler Armada işlemci serisi ortaya çıkmıştı.

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Bir dönem XMM modemlerinde ARM işlemciler kullanan Intel, yine geçtiğimiz yıllarda Atom X3 yonga setinde Mali tabanlı grafik birimlerine yer vermişti. Son olarak ARM işlemci dökümü için lisans anlaşması yapan Intel, gelecek yıl LG’nin 10nm sürecindeki yeni yonga setini üreteceğini duyurmuştu.

Şimdi ise Intel’in yeniden ARM işlemcilere kucak açtığını görüyoruz. Firma, yeni tasarladığı Stratix 10 FPGA devrelerin içerisinde ARM Cortex-A53 çekirdeklerine yer verdiğini duyurdu. Aslında ARM çekirdekleri kullanmak fikri orijinal olarak Altera firmasına aitti. Intel geçtiğimiz yıl en büyük ortağını satın almış ve teknolojilerini kendi FPGA bölümüne aktarmıştı.

FPGA

Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak da adlandırılan FPGA devreleri, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor.

Heterojen bilişim döneminin içerisinde kabul edilen FPGA, grafik birimi veya dijital sinyal işlemcisine benzetebileceğimiz programlanması zor ve maliyetli olan yongaları kapsıyor. Standart işlemcilerden en büyük farkı ise bahsettiğimiz gibi programlanabilir yapıda olması.

FPGA devrelerin en büyük avantajı ise paralel işlem yapabilmesi. Böylece geniş bir yelpazede sunucu veya ağ görevleri yerine getirilebiliyor ve yapay zeka için algoritmalar çalıştırılabiliyor. Intel’in yakın zamanda Xeon işlemcilerine FPGA devreleri eklemesi bekleniyor.

Stratix 10

Stratix 10 devresi orijinalde Altera tarafından tasarlanmış ve satın alma sonrasında Intel tarafından devam ettirilmişti. Hali hazırda müşterilere örnekleme sürecine başlayan Stratix 10, sektörün ilk 14nm FPGA devresi olma özelliğini taşıyor.

Önceki nesle göre 2 kat daha fazla performans ve yüzde 70 daha fazla enerji verimliliği sunan Stratix 10, ayrıca entegre HBM 2 bellek desteği ile 1Tbps bant genişliğine ulaşabiliyor. Tek hassasiyetli kayar nokta performansı ise 10TFLOPS seviyesine çıkabiliyor.

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Stratix 10 FGPA yongası veri merkezlerinde yüksek performanslı ve çok fonksiyonlu hızlandırıcı olarak kullanılabilecek. Ayrıca bireysel görevler için milisaniyeler içerisinde yeniden konfigüre edilebilecek. Bu da sistem seviyesinde performansın artması ve enerji verimliliği anlamına geliyor.