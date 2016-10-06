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Intel’den ARM sürprizi

Yonga pazarının zaman zaman bir birine rakip olan iki önemli oyuncusu şimdi bir araya geliyor. Stratix 10 FPGA yongasında Intel, ARM çekirdeklerine yer veriyor.
2 yıl
4,2b
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’den ARM sürprizi

Dışarıdan bakıldığında iki büyük yonga devi Intel ve ARM’ın yollarının hiç kesişmediğini düşünebiliriz ancak arka planda işler hiç de göründüğü gibi değil. Geçmiş yıllarda ARM teknolojisi ile iç içe olan Intel yeniden önemli bir hamle yapıyor.

Intel’in ARM ile tanışması aslında 2000’li yılların başına kadar gidiyor. Bu dönemde mobil cihazlara yönelik ARM tabanlı işlemciler ve ağ ekipmanları tasarlayan Intel daha sonra bölümü Marvell’a satmış ve popüler Armada işlemci serisi ortaya çıkmıştı.

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Bir dönem XMM modemlerinde ARM işlemciler kullanan Intel, yine geçtiğimiz yıllarda Atom X3 yonga setinde Mali tabanlı grafik birimlerine yer vermişti. Son olarak ARM işlemci dökümü için lisans anlaşması yapan Intel, gelecek yıl LG’nin 10nm sürecindeki yeni yonga setini üreteceğini duyurmuştu.

Şimdi ise Intel’in yeniden ARM işlemcilere kucak açtığını görüyoruz. Firma, yeni tasarladığı Stratix 10 FPGA devrelerin içerisinde ARM Cortex-A53 çekirdeklerine yer verdiğini duyurdu. Aslında ARM çekirdekleri kullanmak fikri orijinal olarak Altera firmasına aitti. Intel geçtiğimiz yıl en büyük ortağını satın almış ve teknolojilerini kendi FPGA bölümüne aktarmıştı.

FPGA

Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak da adlandırılan FPGA devreleri, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor.

Heterojen bilişim döneminin içerisinde kabul edilen FPGA, grafik birimi veya dijital sinyal işlemcisine benzetebileceğimiz programlanması zor ve maliyetli olan yongaları kapsıyor. Standart işlemcilerden en büyük farkı ise bahsettiğimiz gibi programlanabilir yapıda olması.

FPGA devrelerin en büyük avantajı ise paralel işlem yapabilmesi. Böylece geniş bir yelpazede sunucu veya ağ görevleri yerine getirilebiliyor ve yapay zeka için algoritmalar çalıştırılabiliyor. Intel’in yakın zamanda Xeon işlemcilerine FPGA devreleri eklemesi bekleniyor.

Stratix 10

Stratix 10 devresi orijinalde Altera tarafından tasarlanmış ve satın alma sonrasında Intel tarafından devam ettirilmişti. Hali hazırda müşterilere örnekleme sürecine başlayan Stratix 10, sektörün ilk 14nm FPGA devresi olma özelliğini taşıyor.

Önceki nesle göre 2 kat daha fazla performans ve yüzde 70 daha fazla enerji verimliliği sunan Stratix 10, ayrıca entegre HBM 2 bellek desteği ile 1Tbps bant genişliğine ulaşabiliyor. Tek hassasiyetli kayar nokta performansı ise 10TFLOPS seviyesine çıkabiliyor.

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Stratix 10 FGPA yongası veri merkezlerinde yüksek performanslı ve çok fonksiyonlu hızlandırıcı olarak kullanılabilecek. Ayrıca bireysel görevler için milisaniyeler içerisinde yeniden konfigüre edilebilecek. Bu da sistem seviyesinde performansın artması ve enerji verimliliği anlamına geliyor. 

 

https://newsroom.intel.com/editorials/intels-stratix-10-fpga-supporting-smart-connected-revolution/ Yorum Yaz
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turyunus 2 yıl en beğenilen
EKREM bize böyle gel, mükemmel bi haber olmuş eline sağlık
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ekrem71 2 yıl KalemKolik
KalemKolik

Hiçbir şey anlamadım.

Özel bir sektör olduğu için hem anlaması hem anlatması zor. Bildiğimiz işlemciler standart işlemleri yerine getirir ve sonradan yeni bir işlem için uygun hale getiremezsiniz. Örneğin bligisayarınızda kullandığınız orta halli Intel işlemcinizi yoğun yapay zeka analizleri yapması için optimize edemezsiniz. Bunun için Intel'in farklı çözümlerini kullanmanız gerekir. FPGA ise bu tarz dezavantajları ortadan kaldırıyor. Standart bir veri merkezinde işlemleri yürütürken aynı anda bir yapay zeka analizine de girişebiliyor. Tabii maliyetleri çok yüksek. Yani şöyle diyebiliriz bir oyuncak araba ile standart bir yapı elinizde olur. Bunu değiştiremezsiniz. SÜrekli farklılık istiyorsanız bu kez oyun hamurlarından yararlanırsınız.
KalemKolikHiçbir şey anlamadım.Özel bir sektör olduğu için hem anlaması hem anlatması zor. Bildiğimiz işlemciler standart...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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SEO-Uzmanı 2 yıl
kendi kendini derleyebilen yapay zeka daha doğrusu gerçekten bağımsız düşünebilen bir yapay zeka için kendi kendine işlemci mimarisini yeniden oluşturması ! aynı insan beynindeki değişken kimyasal yapı modellemesinin pratikte uygulanabilinir modeli bu !

10 yıl öncede söylediğim gibi ! işler zıvanadan çıkana kadar, bu iş doğru bir şekilde işliyor !
asıl mesele sorunu bağımsız alternatifler üretip çözmesini istediğiniz bir makina
tüm sorunların asıl nedeninin insan olduğunu anladıktan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak noktası !
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M.e.t 2 yıl
İntel denilince aklınıza bilgisayar işlemcileri gelebilir fakat fpga dediğimiz bilgisayar pazarından çok daha farklı bir pazar. İşlemciler belirli lojik kapılardan oluşur ve belirli komutlarla çalışır. Yani hangi program veya oyun veya başka bişey olursa olsun toplama çıkarma çarpma gibi işlemler yapılarak size aktarılır. Fpgalerde ise bu durum daha farklıdır. Lojik kapılar sizin tarafınızdan yapılandırılır. Yani uygun bir fpga bir bilgisayar işlemcisine dönüştürülebilir. İşlemcilere göre çeşitli avantajları ve dezavantajları vardır. Bu dezavantajları absorbe edebilmek için yanına arm çekirdekli basit bir işlemci dahil edilmiştir. Avantajı ise işlemciye göre çok çok çok daha hızlı çalışabilme kabiliyetidir. Örneğin 15 tane 720p anlık raw formatında görüntüyü fpga ile işleyebilirsiniz fakat normal bilgisayarlar ile bu çok mümkün değildir. Genellikle görüntü işlemede ve askeri standarların zorunlu olduğu savunma sanayii, tıp elektroniği , otonom arablar gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Bana göre gelecekte çok iş yapacak sektördür. Mühendislerin ve devletimizin bu konuda çabalamaları yararımıza olacaktır.
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OverClocK1ng 2 yıl
Gelecek ARM'da. Geç de olsa kabul etti..
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Tensi 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Gelecek ARM'da. Geç de olsa kabul etti..

Olay Intel'in kabul etmesinden ote hukumetin onay vermesi. Intel cok uzun suredir istiyor olmali. Ama ABD, AB'ye bagimli olmamak icin kabul etmemistir. Simdi hem Ingiltere AB'den ayriliyor hem de ARM'i Japonlar satin aldi. Bunlarin ikisi de ABD'ye gobeginden baglilar. O yuzden onaylamistir anlasmayi.
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gxhero 2 yıl
Yazıdan şunu çıkardım intel ARM'ı satın alamamış onun yerine alengirli işler yapıp ARM ile ortaklaşa iş yapmış bir firmayı satın alıp, aldığı firmanın elindeki fikirleri tasarımları iç etmiş yani paramla alayınızı satın alır köpeğim yaparım diyen bir kuruluş!
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*siteci* 2 yıl
Paralel işlem yapabilmesi demek hem grafik kartı hem işlemci gibi kullanılabilecek olması demek oluyor anladığım kadarıyla. HBM 2 bellekler de bunun için var sanırsam.
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smart1978 2 yıl
Surface Phone lar bunlarla donatilabilir ...
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DH Misafiri 2 yıl
intel de tıkandı bu günleri de mi görecektik :)
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1WAUXHALL 2 yıl
donanımhaber'in en popüler ve en şapşik yazarı Ekrem71 bu sefer güzel bir haber yazmış hayret aferin.
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Ridianod 2 yıl
10 Tflops ne demek lan oha ya. 2.1 ghzde çalışan 1080 o hıza ulaşabiliyor ancak.
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esmerbuyucu 2 yıl
Macbook'larda ARM işlemciye geçeceklerini duyup mu böyle bir karar aldılar acaba merak konusu. Intel'den her şey beklenir.
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