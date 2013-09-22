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Baidu da Chromecast benzeri bir aparat satışa sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Baidu da Chromecast benzeri bir aparat satışa sundu

Google'ın varlık gösteremediği Çin'de lider arama motoru olan ve Google'ın sunduğu pek çok hizmetin benzerini ülkesinde de sunan Baidu, bu kez Chromecast cihazına el attı.

Firmanın satışa sunduğu aparat aynı Chromecast gibi akıllı telefon, tablet veya laptoplardan kablosuz olarak içerikleri televizyona aktarabiliyor. 

Ayrıca DLNA, AirPlay ve Çin'e özgü BDPlay ve iQiyi kablosuz içerik aktarım teknolojileri de aparat tarafından destekleniyor. Ürün televizyona HDMI üzerinden bağlanıyor. Ürün e-ticaret sitelerinde 32$ yaklaşık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. 

http://www.gizmochina.com/2013/09/17/baidu-launch-chromecast-like-device-tv-dongle/ Yorum Yaz
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cceviz 6 yıl
DLNA ve AirPlay önemli bir artı. miracast de olsaydı süperdi.
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl
3 dolar daha verip chromecast alırım lan
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-ejder- 6 yıl HatimİndirenSteveJOBS
HatimİndirenSteveJOBS
3 dolar daha verip chromecast alırım lan


Baidı sana satmıcak ki zaten.

Yönetim sebebiyle dünya firmaların çine girmesi çok zor. O yüzden google çinde yok. O yüzden baiudu var. Googleın yaptığı herşeyi kopyalıyor.
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