Baidu da Chromecast benzeri bir aparat satışa sundu





Google'ın varlık gösteremediği Çin'de lider arama motoru olan ve Google'ın sunduğu pek çok hizmetin benzerini ülkesinde de sunan Baidu, bu kez Chromecast cihazına el attı.





Firmanın satışa sunduğu aparat aynı Chromecast gibi akıllı telefon, tablet veya laptoplardan kablosuz olarak içerikleri televizyona aktarabiliyor.





Ayrıca DLNA, AirPlay ve Çin'e özgü BDPlay ve iQiyi kablosuz içerik aktarım teknolojileri de aparat tarafından destekleniyor. Ürün televizyona HDMI üzerinden bağlanıyor. Ürün e-ticaret sitelerinde 32$ yaklaşık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

http://www.gizmochina.com/2013/09/17/baidu-launch-chromecast-like-device-tv-dongle/