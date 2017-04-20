Baidu, sürücüsüz otomobiller için yarattığı yeni platformunu tanıttı

Baidu, sürücüsüz otomobil teknolojisi üzerinde çalışmalarını yürüten şirketlere katkı sağlamak amacıyla yeni bir platform yarattığını duyurdu. Project Apollo isimli platform, sürücüsüz otomobil teknolojisinin gelişmesine katkı sağlayacak donanımları ve yazılımları bir araya getirecek. Baidu, platformdan yararlanacak işbirlikçilerine ilk olarak engel algılama ve rota belirleme gibi konularda yardımcı olmayı planlıyor.

Temmuz ayında kullanıma sunulacak olan Project Apollo, ilk önce yalnızca kapalı alanlarda test edilen sürücüsüz otomobilleri geliştirmek için kullanılabilecek. Senenin sonlarına doğru basit yol koşullarında test edilen otomobillerin gelişimde rol alacak ve kademeli olarak zorlaşan testlerle 2020 senesine kadar tamamen gelişmiş sürücüsüz otomobillerin üretilmesine katkı sağlayacak.

Project Apollo ile sürücüsüz otomobil sektöründe kendini öne çıkarmaya çalışan Baidu, 2018 senesine kadar tam anlamıyla sektöre dahil olmayı hedefliyor. Çinli şirket geçtiğimiz dönemlerde sektöre giriş yapmak için BMW ile anlaşma masasına oturmuştu ancak iki şirket 2016 senesinde anlaşmazlıktan ötürü yollarını ayırmıştı.

Baidu şu an Project Apollo’yu geliştirebileceği ortaklar arıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre en iyi ve en uyumlu araçları, sensörleri ve diğer parçaları tedarik edebilen şirketler Project Apollo’nun geliştirilmesinde Baidu ile birlikte çalışmaya hak kazanacak. Project Apollo'nun gelişimine yardımcı olacak şirketi seçme konusunda seçici davranan Baidu, Apollo'dan yararlanmak isteyen tüm şirketlerle ücretsiz olarak platformu paylaşacağını bildirdi.

http://www.theverge.com/2017/4/18/15352462/baidu-project-apollo-self-driving-cars-autonomous