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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Baidu ve Dell Çin'de akıllı telefon ve tabletler için işbirliğine hazırlanıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin, hali hazırda 450 milyon ve 2015 yılında ise tahmini 950 milyon internet kullanıcısı sayısıyla pek çok ülkenin nüfusunu geride bırakmış durumda. Dünyanın en hızlı büyüyen tablet pazarlarından birisi olan Çin 900 milyona yaklaşan cep abonesi sayısıyla da büyük bir potansiyel. 

Ancak ağır yasaklar nedeniyle Google, Facebook, Twitter gibi hizmetlerin giremediği Çin'de Baidu arama motoru Google'ın yerini almış durumda. Çin'in potansiyelinden faydalanmak isteyen Dell, akıllı telefon ve tabletl üretimi için Baidu ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

Reuters'e konuşan bir analiste göre 5 inçlik Streak 5 tabletinin üretimini durduran Dell, Baidu ile işbirliğinden sonra Streak 5 tabletinin Çin versiyonunu veya benzer diğer bir mini tablet versiyonunu Çin'de piyasaya sürebilir. Veya Venue akıllı telefon modelinin Baidu Yi mobil işletim sistemi ile çalışan bir sürümü satışa sunulabilir. Bu şu anda kesin olarak bilinmiyor. İşbirliğinin ilerleyen safhalarında ise daha fazla Dell marka akıllı telefon ve tablet Çin pazarına giriş yapacak.

Bunun yanında Dell'in Çin pazarında iki büyük deve karşı mücadele etmesi gerekiyor. Biri dünyanın üçüncü büyük PC üreticisi Lenovo ve diğer dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Apple. İki firma da kendi alanlarında Çin'de lider durumda ve uzun bir süre daha bu liderliği devam ettirecek gibi görünüyor.

Dell'in bu açıdan daha ilgi çekici ürünler pazara sunması gerekiyor. Bu işbirliğinden doğacak ilk ürünler Kasım ayında Çinli tüketicilere sunulacak. Çinli Baidu'nun geliştirdiği Baidu Yi mobil işletim sistemi Çin pazarına pek çok akıllı telefon ve tablet üreticisini çekecek gibi görünüyor.

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Anka SD 7 yıl
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