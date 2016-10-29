Dikkat: Arka koltukta emniyet kemeri takmayana ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge, trafikte yeni bir dönemi başlatıyor. Bakanlığın sıkı bir şekilde takip edilmesini talep ettiği düzenlemeyle birlikte, otomobillerde ve ticari taksilerde arka koltuk yolcuklarına da emniyet kemeri takma zorunluluğu geldi.

Yollanan genelgeye göre, arka koltuk yolcularının kemer takmaması durumunda 92TL trafik cezası uygulanacak. Açıkçası ülkemizdeki pek çok sürücü ve ön koltuk yolcusunun emniyet kemeri takma bilincine sahip olmadığını, sensörlü araçlarda kemer ikaz alarmını susturacak tokaların ticari bir satış kolu olduğunu dikkate aldığımızda, yeni düzenlemenin ne oranda benimseneceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Almanya'da sıkı takip ediliyor!

Konuyla ilişkili ufak bir tecrübemi de paylaşmak isterim. Photokina Fuarı için gittiğimiz Almanya'da, Volkswagen Transporter içindeki biz arka koltuk yolcuları emniyet kemeri takmadığımız için yolcu başına 30 Euro trafik cezası yemişdik.Türk olan sürücümüz bize uyarıda bulunmadığı için trafik cezasını kendisinin ödemesi gerektiğini söyleyip konuyu kapatmıştı.

Yavaş yavaş pek çok ülkede zorunluluk haline gelen arka yolcu kemer uygulaması sonrasında, otomobil üreticileri de ön koltuklar sonrasında arka yolcu için de emniyet kemeri uyarı sistemini uygulmaya koyabilir gibi görünüyor. Bu arada bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, alınan önlemler çerçevesinde bu yıl ölümlü trafik kazaları geçen seneye göre neredeyse %10 azalmış. Koyulan hedef doğrultusunda 2020'ye kadar bu oranın %50'ye çekilmesi hedefleniyor.