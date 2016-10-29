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Dikkat: Arka koltukta emniyet kemeri takmayana ceza

Trafik kazalarını, kazalardaki ölüm ve yaralanmaları azaltacak yeni stratejileri uygulamaya koyan İçişleri Bakanlığı, bu hedef doğrultusunda arka koltukta emniyet kemeri takmayanlara ceza getirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge, trafikte yeni bir dönemi başlatıyor. Bakanlığın sıkı bir şekilde takip edilmesini talep ettiği düzenlemeyle birlikte, otomobillerde ve ticari taksilerde arka koltuk yolcuklarına da emniyet kemeri takma zorunluluğu geldi.
Yollanan genelgeye göre, arka koltuk yolcularının kemer takmaması durumunda 92TL trafik cezası uygulanacak. Açıkçası ülkemizdeki pek çok sürücü ve ön koltuk yolcusunun emniyet kemeri takma bilincine sahip olmadığını, sensörlü araçlarda kemer ikaz alarmını susturacak tokaların ticari bir satış kolu olduğunu dikkate aldığımızda, yeni düzenlemenin ne oranda benimseneceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Almanya'da sıkı takip ediliyor!

Konuyla ilişkili ufak bir tecrübemi de paylaşmak isterim. Photokina Fuarı için gittiğimiz Almanya'da, Volkswagen Transporter içindeki biz arka koltuk yolcuları emniyet kemeri takmadığımız için yolcu başına 30 Euro trafik cezası yemişdik.Türk olan sürücümüz bize uyarıda bulunmadığı için trafik cezasını kendisinin ödemesi gerektiğini söyleyip konuyu kapatmıştı.
Yavaş yavaş pek çok ülkede zorunluluk haline gelen arka yolcu kemer uygulaması sonrasında, otomobil üreticileri de ön koltuklar sonrasında arka yolcu için de emniyet kemeri uyarı sistemini uygulmaya koyabilir gibi görünüyor. Bu arada bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, alınan önlemler çerçevesinde bu yıl ölümlü trafik kazaları geçen seneye göre neredeyse %10 azalmış. Koyulan hedef doğrultusunda 2020'ye kadar bu oranın %50'ye çekilmesi hedefleniyor.

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M.e.t 3 yıl en beğenilen
Ama otobüslerde üst üste gidince çok güvenli olabiliyoruz
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[A]narchy 3 yıl

cidden hükümetin bizi düşündüğü için yaptırdığını zanneden var lan
vallahi boşuna %50 almıyor helal olsun
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El Gato Negro 3 yıl
Demek ki para lazım acil sıkı takip edilsin dediklerine göre...
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mcrew 3 yıl
şu an bence ilk olarak iett ve metrobüs şöförlerinin emniyet kemeri takması zorunluluğunu gelmesi lazım.
bunu iett ye yazmak gerek.
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ışıklılımühendis20 3 yıl
Kaza esnasında motoru bagajdan fırlayan veya ortadan ikiye bölünen araçlarla ilgili ne düşünüyorlar acaba? Önce şu tekerlekli konserve kutularını toplatıp araba fiyatlarını (vergileri) İNSANİ seviyelere çeksinler de sonra sıra buna gelsin. Aslında güzel uygulama ve çok yerinde takdir ediyorum ama kaza anında ikiye bölünen veya motoru bagajdan fırlayan arabada hangi emniyet kemeri görevini ifa edebilir?
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Devletimize para lazım
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J.MOURINHO 3 yıl
Otobüste balık istifi şeklinde ayakta gidenleri görmeyen devlet kendi özel otomobilinde arka koltuktaki şahsa emniyet kemeri zorunluluğunu nasıl koyabilir? Yazık günah ya hu.
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likeablex 3 yıl
Nihayet artık da sıkı denetim olmalı. Araca binip kemer taktığımda arkadaşlarım küfür etmişim gibi bakıyorlar. Bana güvenmiypr musun diyor aracı süren. Bu zihniyet değişmeli artık.
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acc04 3 yıl likeablex
likeablex
Nihayet artık da sıkı denetim olmalı. Araca binip kemer taktığımda arkadaşlarım küfür etmişim gibi bakıyorlar. Bana güvenmiypr musun diyor aracı süren. Bu zihniyet değişmeli artık.

Sana değilde diğerlerine güvenmiyorum diyeceksin o zaman :)

Bir kez takmamıştım, onda da, direksiyondaki, aklı başında, halim selim arkadaşımla kaza yapmıştık.
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TurboBoosted 3 yıl
Olması lazım. Bence önemli. AB standardı olsa gerek.
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daikataNa~ 3 yıl
3 ay evvel araç içinde 5 takla attıktan sonra bisiklete binince bile emniyet kemeri takasım geliyor.
Bizim millet bazı şeyleri başına gelmeden yapmamakta diretiyor hala. Oysa o emniyet kemeri sayesinde kırık, çıkık vs. atlatarak çıktık 5 kişi.
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DH Misafiri 3 yıl
Metrobuste en onde ayakta gidiyorum. Yeri geliyor 70-80 km/h yapiyor. Sadece kendi yolunda degilki 15 Temmuz Sehitler Koprusu kesin ve bazen metrobus yolu onarimlarda E5 e de cikiyor.
Bence kemer takilsin tabi ayri konu da Metrobus hatta otobus once cozmek gerek. O tarafi gostere gostere gormezden gelirsen bu hamlen ticari olarak degerlendirilebilir.
oftopic: Adam nezle olmus hastaliktan korumak icin battaniye verecegimize silahli nobetci koymusuz. Adi da para almak uzerine bir is.
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MegaWolt38 3 yıl
KKTC'ye ilk gittiğimde otostopla birisi yoldan almıştı sağolsun, arabaya bindim ama adam gitmiyor ve ters ters bana bakıyordu. "Ne oldu amca" dedim, "Türkiye'de kemer takmamayı küçükken mi öğretiyorlar size" dedi. Bu olay 2004 yılında oldu. O sözden bugüne kadar isterse 200 metre olsun emniyet kemeri takarım. Bir kez takmadım aceleden unutmuşum, onda da trafik cezası yedim.
Benim kullandığım arabada yolcuların hepsi kemer takmazsa olmaz. İnsanlar nasıl rahatsız oluyor kemerden hayret ediyorum.
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RecycleBin 3 yıl
Almanyada 1 sene once 50eu ceza yemistik bu yuzden
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8 etiket daha trafik cezası emniyet kemeri arka koltuk emniyet kemeri Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" MPopüler Popüler
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