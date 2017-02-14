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Bakan yerli otomobilde özel sektöre işaret etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili sorulara verdiği yanıtta iş modeline dair bazı paylaşımlarda bulundu. Açıklamalarda özel sektör iş birliği dikkat çekiyor.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bakan yerli otomobilde özel sektöre işaret etti
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Yerli otomobil konusundaki gelişmeler merakla beklenirken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de her fırsatta gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan geri durmuyor. Son açıklamalarında yerli otomobille ilgili çalışmaların iyi gittiğini aktaran bakan, Tübitak’ın çalışmalarının yanı sıra özel sektöre de işaret etti.

Buna göre özel sektörün önde olduğu devletin de geri planda destek verdiği bir iş modeli ile devam edilecek diyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, konuyla ilişkili olarak görüşülen sanayicilerin olduğu bilgisini aktarıyor. Ayrıca bakan, birbiri ile anlaşan sanayicilerden oluşturulacak bir konsorsiyuma Tübitak’ın çalışmaları verilecek ve konsorsiyumun değerlendirmeleri doğrultusunda üretim süreci şekillenecek ifadelerini kullanıyor.

Devletin geri planda destekçi olduğu ancak önde özel şirketlerin olduğu yapı ile öncelikle bir elektrikli model ortaya koymak hedef olarak belirlenmiş durumda. 2019 yılına da taksi modelinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu tür büyük projelerde devletin elini taşın altına sokarak üretim sürecini başlatması aslında emsali görülmemiş bir model değil. Mesela Fransa’da PSA grubunda devletin ciddi bir payı var ve pay dönem dönem artıp dönem dönem azalabiliyor. Ülkemizde de benzer bir kuruluş ile türevi bir yapıda işe başlanabilir. İlerleyen günlerde bu konu daha somut bir hal alacaktır diye düşünüyoruz.


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***Leopard*** 2 yıl
Her seçim yaklaştığında yerli araba haberi

Adamlar çarkı iyi döndürüyor,olanda onun içinde koşanlar yüzünden bize oluyor
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teramit 2 yıl
tam da hükümet poposu yalayacak haberler nerde kaldı derken...
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DH Misafiri 2 yıl
Baya üzülenler var :) daha çok üzülürsünüz . Atılan her adıma muhalefet edicez diye bir yerlerini yırtan zavallılar.
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DH Misafiri 2 yıl
referandum üstü yerli araba açıklamalarını merakla bekliyorduk çok gecikmeden geldi.
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liebermann 2 yıl
aynı habere 3 yıldır editleme çakıyorlar..
yeter artık!!
gelmeden, yollarda görmeden, satın alıp binmeden hiçbir şeye inanmıyorum!! [:\-]
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nazım55 2 yıl
Boş yere kafa yormayın, biz her işimizi başkalarının ürettikleri ile halletmeye alışmışız. Ben artık bu haberlere gülmüyorum bile, her ihtiyaç duyulduğunda propaganda amaçlı önümüze konuyor. Kulakları çınlasın 1999 yılında bazı arkadaşlarım Jet Fadıl ın prototipini reklam amaçlı gösterdiği arabaların ilk müşterileri olacaklarını söylüyorlardı, o zaman da bu arkadaşlara gülüyordum. Halkın egosunu yükseltmek lazım, devlet o yüzden hep en büyük, en çok, en yüksek, en derin, en uzun, en teknolojik, en güçlü, en hızlı EN, EN, EN kendi üretmediği malların reklamını yapıyor, kazancını başkalarına, maliyeti ise halka yüklüyor.
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Senkei 2 yıl
5 kuruş masraf yapmadan ithal arabalardan değerinden %160 lara kadar kazanan bir devlet neden gereksiz masraf yapıp araba üretsin ki. milletin para deniz, yemeyen devlet keriz.
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infectedvoice 2 yıl
ülkemizde pek çok sektörde amacı, teknoloji geliştirebilen ve büyük ölçekli üretim yapıp rekabetçi fiyatlarla satış yapabilen büyük firmalarla rekabet edebilmek için satış fiyatını düşük tutabilmek ve kar edip ayakta durabilmek olan bir sanayimiz var..
örneğin yerli üretilen elektronik pazarına baktığımız zaman, ucuza mal edebilmek maksadıyla üstün kalite kaygısı taşımayan, ekonomik ithal ürünlerle montajı yapılan, küçük satış rakamları ile rantabl olmayan ve ortalamanın üzerinde mağdur tüketici tablosu görüyoruz.
mevcut şartlarda yerli otomobilin özel sektörce üretildiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkacağını da buna bakarak tahmin edebilmek hiç zor değil..
başarılı olmak için önemli olan zaten üretilmiş ve muadilleri olan bir malı derme çatma üretmek değil, teknoloji geliştirmek yeni fikirler ortaya koymak, genç beyinlere yatırım yapmaktır.
biz bunu tübitakın okunmuş fasulye çalışmaları, imam hatip liselerinin iman gücü ve trilyonluk bütçeli diyanetten ümitle bekliyoruz, hayallerin hepsi bu şekilde gerçek olacak inşallah...
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01001101 2 yıl
şimdi hapı yuttuk, korktuğumuz başımıza geliyo. demiştim bu bunu da yandaşa para aktarmada kullanırlar gene.
7 köprü yapılacak paraya 1 köprü yapıp 6 köprü parasını cebe atanlar görün bakın bunda neler çevirecek. gene vatandaşın parası birilerinin cebine aktarılacak, yerli otomobil projesi adı altında.
yanında gelen oylar da cabası.
adamlar işi çözmüş. hep aynı şeyi yapıyolar.
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zero-man 2 yıl
bakan bir pişman bakmayan bin pişman

Elektrikli dediler şimdi benzinli ve elektrikli 2 versiyonu olacak amacımız ticari taksi diyorlar

amuna kodumun godoşları.
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Bluflame 2 yıl zero-man
zero-man
bakan bir pişman bakmayan bin pişman

Elektrikli dediler şimdi benzinli ve elektrikli 2 versiyonu olacak amacımız ticari taksi diyorlar

amuna kodumun godoşları.

+1000
en iyimser durumda bunlar çin’den bir elektrikli araba getirip satmaya çalışacak gibi.
resimlere bakılırsa, saab’dan 3 tane prototip almışlar, her seçim öncesi tübitak’ın otoparkda tur atıp resim çekiyolar, sonra arabalar tekrar garaja gidiyor gelecek seçimlere kadar, ortada hiçbir ilerleme yok.
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Kartal Göz 2 yıl
Bu haber referandum sonrası unutulur. 2019 genel seçimlerinde tekrardan bir "Yerli Araba", "Yerli Uçak" haberi yapılıp 2023'e işaret edilir. Sandıktan yine bir zaferle ayrılınır. Zafer sonrası "Yerli araba ve uçak" yine unutulur. Bu boş propaganda yıllarca milyonlarca kişiye tekrar tekrar yedirilir ve seçim çantada keklik şeklinde kazanılır. Ama ortada yerli olan ne bir araba vardır ne de bir uçak.
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realistik yönetmen 2 yıl
Seçim öncesi:Özel sektöre işaret edildi
Seçim sonrası:Üçün biri gösterildi.
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