Bakan yerli otomobilde özel sektöre işaret etti

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Yerli otomobil konusundaki gelişmeler merakla beklenirken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de her fırsatta gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan geri durmuyor. Son açıklamalarında yerli otomobille ilgili çalışmaların iyi gittiğini aktaran bakan, Tübitak’ın çalışmalarının yanı sıra özel sektöre de işaret etti.

Buna göre özel sektörün önde olduğu devletin de geri planda destek verdiği bir iş modeli ile devam edilecek diyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, konuyla ilişkili olarak görüşülen sanayicilerin olduğu bilgisini aktarıyor. Ayrıca bakan, birbiri ile anlaşan sanayicilerden oluşturulacak bir konsorsiyuma Tübitak’ın çalışmaları verilecek ve konsorsiyumun değerlendirmeleri doğrultusunda üretim süreci şekillenecek ifadelerini kullanıyor.

Devletin geri planda destekçi olduğu ancak önde özel şirketlerin olduğu yapı ile öncelikle bir elektrikli model ortaya koymak hedef olarak belirlenmiş durumda. 2019 yılına da taksi modelinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu tür büyük projelerde devletin elini taşın altına sokarak üretim sürecini başlatması aslında emsali görülmemiş bir model değil. Mesela Fransa’da PSA grubunda devletin ciddi bir payı var ve pay dönem dönem artıp dönem dönem azalabiliyor. Ülkemizde de benzer bir kuruluş ile türevi bir yapıda işe başlanabilir. İlerleyen günlerde bu konu daha somut bir hal alacaktır diye düşünüyoruz.