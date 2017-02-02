Bakandan yerli otomobil açıklaması: 2019 yılı Mart ayından önce geliyor





Uzunca bir süredir gündemden düşmeyen yerli otomobil konusu, olumlu olumsuz söylemler ile sıkça konuşulmuştu. Halen de merak edilen ve seçim malzemesi haline getirilmesi nedeniyle eleştirilen araca dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den açıklama geldi.

2019 yılı Mart ayından önce yerli otomobil ile ilgili çalışmaları neticelendirmiş olmayı umduklarını dile getiren bakan, üretime ticari taksi modeli ile başlanacak şeklinde bir açıklama yaptı. Buna göre yerli otomobili 50 bin lira faizsiz kredi kullanarak satın almak mümkün olabilecek. Bu doğrultuda yerli otomobili satın almak isteyip KOSGEB kredisine başvuruda bulunan 250 bin kişiye, şartları taşıması halinde kredi kullanarak araba sahibi olma şansı verilecek. Hatırlanacağı üzere bakan daha önce de araç için 2019 hedefinden bahsetmiş ancak Mart ayı gibi kesin bir tarihin bahsi geçmemişti.

Yerli otomobilin yanı sıra Antartika’da kurulması planlanan bilim üssüne de değinen bakan, burada çeşitli araştırmaların yürütülmesi için bir tesis yapılmasının programa alındığını ifade etti. Bu noktada da detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır diye düşünüyoruz.

Tübitak’ın etkin rol oynadığı bilinen yerli otomobilin geliştirilmesi sürecinde hakları alınmış Saab 9-3 üzerinden geliştirilme sürecinde ilerleniyor. Aracın %100 elektrikli, benzinli ve dizel motorlu seçeneklerinin olacağı da daha önce yapılan açıklamalardan bildiğimiz diğer detaylar arasında yer alıyor. Açıklanan 50 bin lira faizsiz kredi desteğinin aracın tüm fiyatını kapsayıp kapsamayacağı ise büyük merak konusu.