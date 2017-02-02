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Bakandan yerli otomobil açıklaması: 2019 yılı Mart ayından önce geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil için son yaptığı açıklamada 2019 yılını işaret etti. İşte bakanın açıklamalarından detaylar ve netleşen tarih bilgisi:
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bakandan yerli otomobil açıklaması: 2019 yılı Mart ayından önce geliyor

Uzunca bir süredir gündemden düşmeyen yerli otomobil konusu, olumlu olumsuz söylemler ile sıkça konuşulmuştu. Halen de merak edilen ve seçim malzemesi haline getirilmesi nedeniyle eleştirilen araca dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den açıklama geldi.

2019 yılı Mart ayından önce yerli otomobil ile ilgili çalışmaları neticelendirmiş olmayı umduklarını dile getiren bakan, üretime ticari taksi modeli ile başlanacak şeklinde bir açıklama yaptı. Buna göre yerli otomobili 50 bin lira faizsiz kredi kullanarak satın almak mümkün olabilecek. Bu doğrultuda yerli otomobili satın almak isteyip KOSGEB kredisine başvuruda bulunan 250 bin kişiye, şartları taşıması halinde kredi kullanarak araba sahibi olma şansı verilecek. Hatırlanacağı üzere bakan daha önce de araç için 2019 hedefinden bahsetmiş ancak Mart ayı gibi kesin bir tarihin bahsi geçmemişti.

Yerli otomobilin yanı sıra Antartika’da kurulması planlanan bilim üssüne de değinen bakan, burada çeşitli araştırmaların yürütülmesi için bir tesis yapılmasının programa alındığını ifade etti. Bu noktada da detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır diye düşünüyoruz.

Tübitak’ın etkin rol oynadığı bilinen yerli otomobilin geliştirilmesi sürecinde hakları alınmış Saab 9-3 üzerinden geliştirilme sürecinde ilerleniyor. Aracın %100 elektrikli, benzinli ve dizel motorlu seçeneklerinin olacağı da daha önce yapılan açıklamalardan bildiğimiz diğer detaylar arasında yer alıyor. Açıklanan 50 bin lira faizsiz kredi desteğinin aracın tüm fiyatını kapsayıp kapsamayacağı ise büyük merak konusu.


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Ned_Starkk 2 yıl en beğenilen
Aslında Bursa'nın altında milyonlarca yerli otomobil rezervi var ama 2023'ten önce çıkarmamıza izin verilmiyor
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Deleted_User-04 2 yıl
Her seçim öncesi aynı palavra.
1 Yanıt Yanıtla +480
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Guest-729A1C3F3 2 yıl
ya kardeşim bir kerede yapın ondan sonra konuşun be,
anca laf anca laf.
nihai ürünü göster,
başlatmayın şimdi şu yılda olur muhabbetini...
Yanıtla +296
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mllm 1 ay
Beşinci günün şafağında doğuya bakın.
Beyaz bir araba göreceksiniz.
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VirgilSollozzo 1 ay
7 liralik sarjla 8 saat calisan yerli traktorle birlikte aciklayacaklar. Az sabredin
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ali9949 1 ay
Geldi geldi
darısı sonrakı secimlerdekı yerli uzay mekiği projemize inşallah
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butterfly_effect_53 1 ay
O tur attıkları Vectra'dan bozma damalı eşşekleri de sahibinden'e koyarlar
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volkman 1 ay
Neyse,yerli ve milli arabamız, 2023 e kadar ortalarda olmayacak, lafı bile edilmeyecek.
Böylece forumda boş yere meşgul edilmemiş olacak.
Gelecek seçimlerde akkoyunlarımız yine savunmaya geçerler. O zamana kadar yerli ve milli kalınız
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orcnd 2 ay
hazirmıyız geliyor
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mdilbaz 2 ay

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erco35coast 2 ay
martın 6sı oldu araba isteriz.


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destinati0n 2 ay
Öyle demiş olabilirler fakat amariga izin vermedi yiğenim.
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Guest-E3B006F18 2 ay
31 marta kadar gelebilir
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