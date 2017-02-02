Tesla Motors resmen isim değişikliğine gitti

İsim değişikliğinin ardından sonunda şirket genel sekreteri Todd Maron, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na başvuruda bulunarak Tesla Motors markasını şirket adından tamamen kaldıracak adımı attı. Artık şirket resmiyette Tesla Motors değil “Tesla” olarak işlem görecek.
2007 yılında Steve Jobs Macworld konferansında Apple Computer adını bırakıp şirketin sadece Apple adını aldığını duyurmuştu ve sonrasında şirket; iPhone, iPad gibi ürünler ile piyasayı kasıp kavurmuştu. Tesla da şimdi çok benzer bir hamle yaptı ancak halen şirketi asıl popüler kılan alan halen otomobiller. Buna karşın Elon Musk’ın vizyoner duruşunun Tesla’yı bir otomobil markasından çok daha fazlası haline getireceğine şüphe yok.
Başvuru dosyasına kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.
https://www.scribd.com/document/338117096/SEC-ABEA-4CW8X0-1564590-17-802 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
doktor bu ne resmen reklam yerleştirmedir bunun adı...