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Tesla Motors resmen isim değişikliğine gitti

Tesla Motors sonunda beklenen hamleyi hayata geçirdi ve isim değişikliğine gitti. Şirketin adı artık Tesla Motors şeklinde değil “Tesla” olarak anılacak. İşte bu konuya ilişkin detaylar:
2 yıl
9,3b
2
5
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla Motors resmen isim değişikliğine gitti

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Tesla, şirketin resmi internet sitesi adresi teslamotors.com iken bir değişikliğe gitmiş ve tesla.com olarak tescil ettirmişti. Bu değişiklik o dönemde şirketin enerji bölümünü de kapsayacak bir değişiklik olması adına son derece önemliydi ki bugün Tesla’nın internet sitesine girdiğinizde araç modellerinin yanında “Enerji” iabresini de görebiliyorsunuz. Bu kısmın altından Solar Roof, Powerwall ve Powerpack ürünleri hakkında bilgi almak mümkün.

İsim değişikliğinin ardından sonunda şirket genel sekreteri Todd Maron, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na başvuruda bulunarak Tesla Motors markasını şirket adından tamamen kaldıracak adımı attı. Artık şirket resmiyette Tesla Motors değil “Tesla” olarak işlem görecek.

2007 yılında Steve Jobs Macworld konferansında Apple Computer adını bırakıp şirketin sadece Apple adını aldığını duyurmuştu ve sonrasında şirket; iPhone, iPad gibi ürünler ile piyasayı kasıp kavurmuştu. Tesla da şimdi çok benzer bir hamle yaptı ancak halen şirketi asıl popüler kılan alan halen otomobiller. Buna karşın Elon Musk’ın vizyoner duruşunun Tesla’yı bir otomobil markasından çok daha fazlası haline getireceğine şüphe yok.

Başvuru dosyasına kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.


https://www.scribd.com/document/338117096/SEC-ABEA-4CW8X0-1564590-17-802 Yorum Yaz
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Grand_Alexander 2 yıl en beğenilen
2007 yılında Steve Jobs Macworld konferansında Apple Computer adını bırakıp şirketin sadece Apple adını aldığını duyurmuştu ve sonrasında şirket; iPhone, iPad gibi ürünler ile piyasayı kasıp kavurmuştu. Tesla da şimdi çok benzer bir hamle yaptı ancak halen şirketi asıl popüler kılan alan halen otomobiller. Buna karşın Elon Musk’ın vizyoner duruşunun Tesla’yı bir otomobil markasından çok daha fazlası haline getireceğine şüphe yok.

doktor bu ne resmen reklam yerleştirmedir bunun adı...
2007 yılında Steve Jobs Macworld konferansında Apple Computer adını bırakıp şirketin sadece Apple adını aldığını duyurmuştu ve sonrasında şirket; iPhone, iPa...
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jimhendrix 2 yıl
Hay ayfonuna gece gece dedirten...
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Grand_Alexander 2 yıl en beğenilen
2007 yılında Steve Jobs Macworld konferansında Apple Computer adını bırakıp şirketin sadece Apple adını aldığını duyurmuştu ve sonrasında şirket; iPhone, iPad gibi ürünler ile piyasayı kasıp kavurmuştu. Tesla da şimdi çok benzer bir hamle yaptı ancak halen şirketi asıl popüler kılan alan halen otomobiller. Buna karşın Elon Musk’ın vizyoner duruşunun Tesla’yı bir otomobil markasından çok daha fazlası haline getireceğine şüphe yok.

doktor bu ne resmen reklam yerleştirmedir bunun adı...
1 Yanıt Yanıtla +12
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myhotyro 2 yıl Grand_Alexander
Grand_Alexander

2007 yılında Steve Jobs Macworld konferansında Apple Computer adını bırakıp şirketin sadece Apple adını aldığını duyurmuştu ve sonrasında şirket; iPhone, iPad gibi ürünler ile piyasayı kasıp kavurmuştu. Tesla da şimdi çok benzer bir hamle yaptı ancak halen şirketi asıl popüler kılan alan halen otomobiller. Buna karşın Elon Musk’ın vizyoner duruşunun Tesla’yı bir otomobil markasından çok daha fazlası haline getireceğine şüphe yok.


doktor bu ne resmen reklam yerleştirmedir bunun adı...

Haklısın baya baya yerleştirmişler reklamı. Ama buradaki normal sayılır bence. Ekrem71'in hemen her Samsung haberine Apple reklamı yerleştirmesi ve Samsung'a laf sokması gibi irite edici ve kötü niyetli bir durum değil buradaki. Ekrem71 her yere Apple reklamı yerleştiricem diye aslında başkalarına karşı "karalama, iftira" yerleştirip duruyor.
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V4LKyR 2 yıl
Tesla da bugünlerde hep bir yerlere gidiyor...
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