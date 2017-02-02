Tesla Motors resmen isim değişikliğine gitti





Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Tesla, şirketin resmi internet sitesi adresi teslamotors.com iken bir değişikliğe gitmiş ve tesla.com olarak tescil ettirmişti. Bu değişiklik o dönemde şirketin enerji bölümünü de kapsayacak bir değişiklik olması adına son derece önemliydi ki bugün Tesla’nın internet sitesine girdiğinizde araç modellerinin yanında “Enerji” iabresini de görebiliyorsunuz. Bu kısmın altından Solar Roof, Powerwall ve Powerpack ürünleri hakkında bilgi almak mümkün.

İsim değişikliğinin ardından sonunda şirket genel sekreteri Todd Maron, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na başvuruda bulunarak Tesla Motors markasını şirket adından tamamen kaldıracak adımı attı. Artık şirket resmiyette Tesla Motors değil “Tesla” olarak işlem görecek.

2007 yılında Steve Jobs Macworld konferansında Apple Computer adını bırakıp şirketin sadece Apple adını aldığını duyurmuştu ve sonrasında şirket; iPhone, iPad gibi ürünler ile piyasayı kasıp kavurmuştu. Tesla da şimdi çok benzer bir hamle yaptı ancak halen şirketi asıl popüler kılan alan halen otomobiller. Buna karşın Elon Musk’ın vizyoner duruşunun Tesla’yı bir otomobil markasından çok daha fazlası haline getireceğine şüphe yok.

Başvuru dosyasına kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.

https://www.scribd.com/document/338117096/SEC-ABEA-4CW8X0-1564590-17-802