Bakanlık korumalarına yerli piyade tüfeği

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kullandığı G3 piyade tüfeklerinin yerine geçmesi amacıyla yerli imkanlarla geliştirilen MPT-76'nın seri üretime geçip teslimatlarına başlanmasının yanı sıra daha düşük kalibreli versiyon olan MPT-55'inde kullanılmaya başlandığı ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın koruma ekibinde görüntülenen MPT-55 böylece ilk kez resmi bir görevde kullanıldı.

5.56 mm kalibrede olan MPT-55'in bir çok testi başarıyla geçtiği belirtiliyor. Seri atış moduyla dakikada 850 atım yapabilen MPT-55'in yakın zamanda seri üretime geçmesi planlanıyor. Silahın yurt dışına da satışının gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.