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Bakanlık korumalarına yerli piyade tüfeği

Yerli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatına başlanılan milli piyade tüfeği MPT-76'nın daha düşük kalibreli versiyonu MPT-55 korumalar tarafından kullanılmaya başlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
14
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Bakanlık korumalarına yerli piyade tüfeği
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Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kullandığı G3 piyade tüfeklerinin yerine geçmesi amacıyla yerli imkanlarla geliştirilen MPT-76'nın seri üretime geçip teslimatlarına başlanmasının yanı sıra daha düşük kalibreli versiyon olan MPT-55'inde kullanılmaya başlandığı ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın koruma ekibinde görüntülenen MPT-55 böylece ilk kez resmi bir görevde kullanıldı.
5.56 mm kalibrede olan MPT-55'in bir çok testi başarıyla geçtiği belirtiliyor. Seri atış moduyla dakikada 850 atım yapabilen MPT-55'in yakın zamanda seri üretime geçmesi planlanıyor. Silahın yurt dışına da satışının gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.
Bakanlık korumalarına yerli piyade tüfeği

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XPerience 2 yıl en beğenilen
Bu silahı görünce hep üretim bilgilerini satmaya çalışan hain yönetici geliyor aklıma...
2 Yanıt Yanıtla +48
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V4LKyR 2 yıl
Şahıs değil, makam korunuyor. Bu ikisini ayırt etmek çok zor olmamalı. Aranızda 3 katlı integraller çözenler de var, biliyorum. dxdydz.
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SilentHunterHD 2 yıl
vatan hainleri gelip hala konuyu kirletmemiş çok ilginç
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kadirirdem 2 yıl
Güzel bir gelişme...
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axaxa 2 yıl
Yerli malı yurdun malı :)
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eSSelamuAleykum 2 yıl
İyi koruyun hırsızları..
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murat1981pls 2 yıl
neden şuan bütün profesyonel askerlerımızde ve oze harekatcılarda bu silahtan yok..uretılemıyormu car cabuk..bu arada emeği gecenlerden Allah razı olsun..
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V4LKyR 2 yıl
Şahıs değil, makam korunuyor. Bu ikisini ayırt etmek çok zor olmamalı. Aranızda 3 katlı integraller çözenler de var, biliyorum. dxdydz.
Yanıtla +18
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aycibin 2 yıl
şimdi kendimi çok güvende hissettim.artık sokaklarda sevgilimle elele gezebilir,istediğim gibi yiyip içebilir,giyinebilirim.hayat tarzlarımızı güvence altına almak için hep bunlar.
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SilentHunterHD 2 yıl
vatan hainleri gelip hala konuyu kirletmemiş çok ilginç
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ø 2 yıl
M4A4'ten daha yakışıklı bir silahımız var, daha nossun.
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MPT-76 2 yıl
Editör beni mentionlamış.
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XPerience 2 yıl en beğenilen
Bu silahı görünce hep üretim bilgilerini satmaya çalışan hain yönetici geliyor aklıma...
2 Yanıt Yanıtla +48
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sniper23 2 yıl XPerience
XPerience

Bu silahı görünce hep üretim bilgilerini satmaya çalışan hain yönetici geliyor aklıma...

En azından üretip dünyaya armağan ettiğimiz vatan hainleri %100 yerli...
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savunma sanayii, mpt-76 ve
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