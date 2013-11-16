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Ballmer emeklilik nedenini açıkladı : Değişimi hızlandıramadım

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ballmer emeklilik nedenini açıkladı : Değişimi hızlandıramadım

Kariyer basamaklarını hızla tırmanarak Bill Gates sonrasında Microsoft'un dümenine geçen ve uzun yıllar şirkete yön veren Steve Ballmer, şok bir emeklilik kararı alarak gelecek yıl başlarında şirketten ayrılacağını açıklamıştı.

Firmaya yakın kaynakların yönetim kurulu ile anlaşmazlığa düşen Ballmer'ın bu nedenle emekliliğini istediği iddiaları dün Ballmer tarafından da doğrulandı.

Wall Street Journal'a konuşan Ballmer, Ocak ayında mobil cihaz pazarında rekabet edebilmek için hazırladığı planı kurul üyelerine sunduğunu, ancak üyelerin çok hızlı bir yeniden yapılanma isteğini görünce bunu başaramayacağını anladığını dile getirdi.

Ballmer, yeniden yapılanmayı hızlandırmak için harekete geçtiyse de Mayıs ayında bunun mümkün olmayacağını anladı. Zira şirketin çoğu çalışanı bu konuda biraz tereddütlüydü ve bu da sürece olumsuz yansıyordu.

Ballmer, sonunda eski dönemin bir simgesi olduğuna inandı ve artık yeni dönemi yeni bir CEO ile başlatmanın zorunlu olduğuna karar verdi. Bu bakımdan da emekliliğini istedi. Microsoft'un yeni CEO olarak kimi atayacağını henüz bilmiyoruz ancak adaylardan Nokia patronu Stephen Elop'un firmanın başına geçerse Xbox ve Bing'i elden çıkaracağı konuşuluyor. 

http://www.businessinsider.com/steve-ballmer-heres-the-real-reason-im-leaving-microsoft-2013-11 Yorum Yaz
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HeavyClocker 5 yıl en beğenilen
Tahminlerimce baskı altında kaldı,ya da kalmak istemedi.Bir yöneticinin yapamayacağını söyleyerek işini başkasına devretmesi çok onurlu bir davranış.
Tam da bugün Jobs'ın biyografisini seyrettim,aklıma o geldi.
Tahminlerimce baskı altında kaldı,ya da kalmak istemedi.Bir yöneticinin yapamayacağını söyleyerek işini başkasına devretmesi çok onurlu bir davranış.Tam da...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Elop başa geçerse değil xboxla bingi,Ms'yi elden çıkarır ms'yi!!
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Nokia Specialist 5 yıl
Yazık herkes bir şey zırvamış.


stephen elop Microsoft kaynaklarında yetişmiş başarılı bir liderdir. Bingi satmayacak, kaldıracak ve sıfırdan, daha optimize bir tarayıcı içinde çalışacaklar. Ki Microsoft un son yıllardaki bulut ve Office sistemlerindeki başarılarını mobile de taşıdıklarını gördüğümüzde karşımıza daha güzel bir bing gelecek.


stephen reis gibi bir adam gelmez. Buyursun gelsin, memnun oluruz
Microsoft Türkiye yi temsil etmeyi seviyorum. Yaşasın Microsoft!
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hadi bingi anlarımda Xboxu neden satsın microsoftun son zamanlardaki en başarılı ürünlerinden
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Columbia 5 yıl
Değişimi elop denen adam (!) mı sağlayacak?
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smart1978 5 yıl
Aynı yaklaşım Apple da da olsa idi.
Apple dayatmaları öyleki insanlar Apple fan ı olduğundan haberi yok başkalarını fanlıkla itham ederler ...
Bence Elop başa geçer ...
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tamtamam 5 yıl
umarım elop başa geçerde microsoftun battığını görürüz,para vererek mecburi kullandığım 8 ve küfür gibi 8,1 den sonra hakediyorlar.
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kpln04 5 yıl
şu elop letif amcama benziyor ya iksine de gıcık oluyorum
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Kaplan261 5 yıl
Elop başa gelirse microsoftu almayı düşünüyorum.
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Persistent Stability 5 yıl
Bing'i butun cihazlara yerlestirdiler.
Xbox da Microsoft icin onemli bir isim.
Simdi elop gelirse bunlari satacagim diyor...

Edit: daha dogrusu elop gelirse satacak diyorlar..
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xpow3r 5 yıl
bing i bilmemde, xbox a dokun(a)maz gibime geliyo. Üşüyoruz Bill reyiz şirketine dön. :D :D
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DH Misafiri 5 yıl
muhtamelen windows 8 teki başarasızlıkar windows phone 8 devam etti surface aynı durum xbox oneda ise dahada berbat herhalde microsoft bazı köklü değişikliğe gidiyor ama Stephen Elop gibi yöneticiler gelirse işler daha kötü olur en kötü durumda bill gatesi artık geri çağırırlar gel bizi yönet adam et diye
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insunwetrust 5 yıl
Stephen Elop'u sevmiyorum. Elop'u sevmememin 2 sebebi var, MeeGo'yu öldürmesi ve Nokia'yı satması. Ama size göre olumsuz dahi olsa, verilen görevi başarıyla yerine getirmiş bir Ceo'dan bahsediyoruz. Ve sevin, sevmeyin, Elop döneminde Lumia serileri ile Nokia kıpırdandı. Ayrıca Bill Gates'in olaylara daha müdahil olacağı bir dönemden bahsediyoruz. Bence ekonomistlik ve CEO'luk taslamak yerine, olacakları seyretmek en mantıklısı. Çünkü ne desek haksız çıkabiliriz bu süreçte. MS ciddi bir değişim aşamasında, hiç olmadığı kadar.
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SystemApps 5 yıl
developers developers developers
bu adamı emekli olsada olmasada seviyorum.
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General. 5 yıl
Elop Ms' yi satar la
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