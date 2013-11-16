Ballmer emeklilik nedenini açıkladı : Değişimi hızlandıramadım





Kariyer basamaklarını hızla tırmanarak Bill Gates sonrasında Microsoft'un dümenine geçen ve uzun yıllar şirkete yön veren Steve Ballmer, şok bir emeklilik kararı alarak gelecek yıl başlarında şirketten ayrılacağını açıklamıştı.





Firmaya yakın kaynakların yönetim kurulu ile anlaşmazlığa düşen Ballmer'ın bu nedenle emekliliğini istediği iddiaları dün Ballmer tarafından da doğrulandı.





Wall Street Journal'a konuşan Ballmer, Ocak ayında mobil cihaz pazarında rekabet edebilmek için hazırladığı planı kurul üyelerine sunduğunu, ancak üyelerin çok hızlı bir yeniden yapılanma isteğini görünce bunu başaramayacağını anladığını dile getirdi.





Ballmer, yeniden yapılanmayı hızlandırmak için harekete geçtiyse de Mayıs ayında bunun mümkün olmayacağını anladı. Zira şirketin çoğu çalışanı bu konuda biraz tereddütlüydü ve bu da sürece olumsuz yansıyordu.





Ballmer, sonunda eski dönemin bir simgesi olduğuna inandı ve artık yeni dönemi yeni bir CEO ile başlatmanın zorunlu olduğuna karar verdi. Bu bakımdan da emekliliğini istedi. Microsoft'un yeni CEO olarak kimi atayacağını henüz bilmiyoruz ancak adaylardan Nokia patronu Stephen Elop'un firmanın başına geçerse Xbox ve Bing'i elden çıkaracağı konuşuluyor.

http://www.businessinsider.com/steve-ballmer-heres-the-real-reason-im-leaving-microsoft-2013-11