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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bang & Olufsen, BeoSound 5 müzik sistemine Spotify servisini entegre etti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bang & Olufsen, BeoSound 5 müzik sistemine Spotify servisini entegre etti
Piyasada ürettiği üst seviye televizyon ve müzik sistemleri ile yer alan firmalardan olan Bang & Olufsen, popüler çevrimiçi müzik dinleme servisi olan Spotify ile yaptığı ortaklık ille BeoSound 5 müzik sistemi içerisine Spotify servisini entegre ettiğini duyurdu.
Bang & Olufsen ile Spotify arasında yapılan ortaklık sonucunda BeoSound 5 müzik sistemini satın alan ya da ürüne sahip olan kullanıcılar yazılım güncellemesi ile Spotify servisi üzerinde yer alan 20 milyondan fazla yüksek kalitede parçaya ulaşarak dinlemenin keyfine varabilecekler. 
Bang & Olufsen'in BeoSound 5 müzik sistemi oldukça şık ve farklı tasarımı, 10.4-inç 16 milyon renk gösteren LCD ekranı ve DVI-D, HDMI ve diğer kablosuz bağlantı seçenekleri ile tam bir multimedya merkezi görevini görüyor. Cihazın tavisiye edilen satış fiyatı 6324$ gibi oldukça yüksek bir seviyede.


https://www.spotify.com/uk/blog/archives/2013/04/03/bang-olufsen/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gokooo 6 yıl
Lüks çalışıyorlar ama iyi çalışıyorlar.
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S.Togay 6 yıl
Rakiplerine kafadan 10 sene takıyorlar diyeceğim ama rakip te yok
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seven44 6 yıl
Cihazın tavisiye edilen satış fiyatı 6324$ gibi oldukça yüksek bir seviyede.
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