Bang & Olufsen, BeoSound 5 müzik sistemine Spotify servisini entegre etti

Piyasada ürettiği üst seviye televizyon ve müzik sistemleri ile yer alan firmalardan olan Bang & Olufsen, popüler çevrimiçi müzik dinleme servisi olan Spotify ile yaptığı ortaklık ille BeoSound 5 müzik sistemi içerisine Spotify servisini entegre ettiğini duyurdu.

Bang & Olufsen ile Spotify arasında yapılan ortaklık sonucunda BeoSound 5 müzik sistemini satın alan ya da ürüne sahip olan kullanıcılar yazılım güncellemesi ile Spotify servisi üzerinde yer alan 20 milyondan fazla yüksek kalitede parçaya ulaşarak dinlemenin keyfine varabilecekler.

Bang & Olufsen'in BeoSound 5 müzik sistemi oldukça şık ve farklı tasarımı, 10.4-inç 16 milyon renk gösteren LCD ekranı ve DVI-D, HDMI ve diğer kablosuz bağlantı seçenekleri ile tam bir multimedya merkezi görevini görüyor. Cihazın tavisiye edilen satış fiyatı 6324$ gibi oldukça yüksek bir seviyede.





https://www.spotify.com/uk/blog/archives/2013/04/03/bang-olufsen/