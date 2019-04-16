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Bankalar, telefon kredisi almak isteyene sigortayı şart koşuyor

Telefon kredisi almak isteyen müşteriler, bankaların 'sigorta' baskısı ile karşılaşıyor. Bankalar, yasal olarak zorunlu olmadığı halde hayat veya koruma sigortası alınmasını şart koşuyor.
1 ay
4,5b
1
28
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bankalar, telefon kredisi almak isteyene sigortayı şart koşuyor
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Bankalar, son dönemde kredi faizi oranlarını düşürmelerine rağmen indirim açıklarını kapatmak için müşterilere sigorta zorunluluğu koşuyor. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi alımlarında hayat sigortasını, telefon kredisi alımlarında ise koruma veya hayat sigortasını şart koşuyor.

Taksitle telefon almak isteyen müşterilerin önünde iki seçenek bulunuyor. GSM operatörlerinden tarifeye ek taksit yapılabiliyor veya perakende satıcılar aracılığıyla bankalardan telefon kredisi alınabiliyor. Perakende satıcılar, anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla 3500 TL altındaki telefonlar için faizsiz 12 aylık kredi sunuyor. 3500 TL’nin üzerindeki telefonlar için kredi almak istediğinizde ise bankalar, tüketiciden hayat veya koruma sigortası yapmasını istiyor. Sigorta yapmayı kabul etmediğiniz takdirde kredinizi onaylamıyor.

Milliyet’te yer alan haberde ifadesine yer verilen bir banka çalışanı, kredi ile birlikte sigorta satmaları için çalışanlara baskı yapıldığını ve müşterinin sigortayı kabul etmemesi halinde bankanın kredi vermeyeceğini söylüyor.

Hayat sigortası, kredi kullanan müşterinin krediyi ödeyemeyecek durumla baş başa kalması halinde borcunu teminat kapsamında güvence altına alıyor. Telefon koruma sigortası ise telefonunuzun fiziksel hasar alması ya da çalınması durumunda ücretsiz olarak yenisinin temin edilmesi veya tamir edilmesini sağlıyor. Koruma sigortası, telefon fiyatının yaklaşık olarak yüzde 10’u kadar ücrete sahip.

Hayat veya koruma sigortası zorunlu mu?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. Maddesinde “Aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz” ifadesi yer almaktadır. Yani telefon kredisi alırken hayat sigortası, koruma sigortası vs. gibi ek hizmetler zorunlu değil.


http://www.milliyet.com.tr/sigorta-yoksa-cep-telefonu-da-yok-ekonomi-2859136/ Yorum Yaz
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cemus 1 ay en beğenilen
Hükümetin millete attığı en klas kazıklardan biri de cep telefonu ve benzeri ürünlerde taksit yasağıdır. Böylece insanlar ihtiyacı olanı "veya ihtiyacından fazlasını" taksitli alabilmek yerine banka kredisiyle "yani faizli taksitle" aldı. Gene bankalar kazandı halk kaybetti.
Hükümetin millete attığı en klas kazıklardan biri de cep telefonu ve benzeri ürünlerde taksit yasağıdır. Böylece insanlar ihtiyacı olanı "veya ihtiyacından fazl...
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1 Yanıt Yanıtla +60
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yurdakull 1 ay
Her yandan çevirdiler, 4 bi yandan soygun var. Harami soyu soysuzlar!
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MS4343 1 ay
Hep vatandasin aleyhine, leyhte bir şey yok
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1 Avatar
dreamblue35 1 ay
en uygun kredi oranı bile 1.75 olmuş kaldı ki herkes 1800 tl telefon değil 3500 üst limiti kullanmak istiyorsa ben farzı misal daha alınabilir bir telefon seçtim 2799 tl fiyatı ile dahi 12 ayda en az 420 tl hepsiburada oran koyuyor eğer ki en düşük oranlı olan bankada hesabınız var ise tabi bu faiz o da tabloya göre iş bankası
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joven 1 ay
Cebinde olmayan para harcamanın yan etkilerinden
biri günümüzün modern tefecileri olan bankalardır.
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-ForeverY- 1 ay
10 ay once iki adet cihazı 6500 TL fiyata 1 er sene kasko hediyeli olarak mediamarkt üzerinden aldım. Ticarî kart ile almaktan bile ucuza geldi. Toplam kredi maliyeti cihaz değerini çıktıktan sonra 80 TL. Şuan alsak ne olur acaba.
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byJuck 1 ay
''Perakende satıcılar, anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla 3500 TL altındaki telefonlar için faizsiz 12 aylık kredi sunuyor.''
Misal hangi yerler bunlar örnek verebilir misiniz?
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Pizza Steve 1 ay byJuck
byJuck
''Perakende satıcılar, anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla 3500 TL altındaki telefonlar için faizsiz 12 aylık kredi sunuyor.''
Misal hangi yerler bunlar örnek verebilir misiniz?

Hepsiburada
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The Balance 1 ay
Eğer böyle bir şey varsa tepki koymak gerekir. Kredi almıyoruz deseler kimse bir şey yapamaz. Ama insanlar memnunsa bize bir şey demek düşmez.
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DH Misafiri 1 ay
operatorlede telefon peşin piyasaya göre daha pahalı bide üstüne taksit yaparsan bide faiz geçiriyor dahada pahalı alıyon .millette bayıla bayıla alıyor demiyrki kazık yiyorum. hükümet bide halkını düşünse keşke hep sermaye babalarının yanında
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ReDDx 1 ay
Onların ben...!
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ceo-tr 1 ay
ÖTV denen illet olmasa hiç bir problem kalmayacak ama bunu yapacak yok malesef. bu vergi sistemi ile daha çok öpüleceğiz.
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Das Boot 1 ay
Geri odemelerde sikinti varsa bankalarin bu talabi normal karsilamak lazim. Hem ustteki yoruma katiliorum telefon icin kredi cekmek nedir?
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Cem 1 ay
Banka kredisini teminat altina aliyor, yasal olmayan birsey yok. Borclunun vefati durumunda, banka borcu sigorta tarafindan odenip borc kapatiliyor. Ayrica telefon icin kredi cekmek nedir, nasil bir sacmaliktir anlamis degilim. Butcenin el verdigi olcude birikim yapip en uygun telefonu almali.
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7 etiket daha banka sigorta cep telefonu kredisi telefon kredisi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
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