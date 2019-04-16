Bankalar, telefon kredisi almak isteyene sigortayı şart koşuyor

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Bankalar, son dönemde kredi faizi oranlarını düşürmelerine rağmen indirim açıklarını kapatmak için müşterilere sigorta zorunluluğu koşuyor. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi alımlarında hayat sigortasını, telefon kredisi alımlarında ise koruma veya hayat sigortasını şart koşuyor.

Taksitle telefon almak isteyen müşterilerin önünde iki seçenek bulunuyor. GSM operatörlerinden tarifeye ek taksit yapılabiliyor veya perakende satıcılar aracılığıyla bankalardan telefon kredisi alınabiliyor. Perakende satıcılar, anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla 3500 TL altındaki telefonlar için faizsiz 12 aylık kredi sunuyor. 3500 TL’nin üzerindeki telefonlar için kredi almak istediğinizde ise bankalar, tüketiciden hayat veya koruma sigortası yapmasını istiyor. Sigorta yapmayı kabul etmediğiniz takdirde kredinizi onaylamıyor.

Milliyet’te yer alan haberde ifadesine yer verilen bir banka çalışanı, kredi ile birlikte sigorta satmaları için çalışanlara baskı yapıldığını ve müşterinin sigortayı kabul etmemesi halinde bankanın kredi vermeyeceğini söylüyor.

Hayat sigortası, kredi kullanan müşterinin krediyi ödeyemeyecek durumla baş başa kalması halinde borcunu teminat kapsamında güvence altına alıyor. Telefon koruma sigortası ise telefonunuzun fiziksel hasar alması ya da çalınması durumunda ücretsiz olarak yenisinin temin edilmesi veya tamir edilmesini sağlıyor. Koruma sigortası, telefon fiyatının yaklaşık olarak yüzde 10’u kadar ücrete sahip.

Hayat veya koruma sigortası zorunlu mu?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. Maddesinde “Aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz” ifadesi yer almaktadır. Yani telefon kredisi alırken hayat sigortası, koruma sigortası vs. gibi ek hizmetler zorunlu değil.

http://www.milliyet.com.tr/sigorta-yoksa-cep-telefonu-da-yok-ekonomi-2859136/