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Samsung Galaxy Note 10 Pro geliyor

Samsung'un normal Galaxy Note 10 ile birlikte amiral gemisi telefonun Pro varyantını da çıkaracağı söyleniyor. Ağustos ayında tanıtılması beklenen cihazla ilgili son bilgiler haberimizde.
1 ay
9,4b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un önümüzdeki aylarda yeni bir amiral gemisi telefon daha çıkaracağı kesin olarak onaylandı. Güney Koreli şirketin piyasaya süreceği model Galaxy Note 10 olarak adlandırılacak.
Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Ice universe (@UniverseIce) isimli Twitter hesabı, Note 10'un Pro varyantının olacağını iddia etti. Cihaz, normal versiyon ile birlikte gelecek.
Ayrıca Bkz. "Samsung dört farklı Galaxy Note 10 modeli çıkaracak"
Ne yazık ki şu an için Pro modelin tasarım ve donanım açısından neler sunacağı konusunda bir bilgi yok. Ice universe sadece "Note 10 Pro"nun geleceğini ima etti. Bunun dışında cihazla ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.

Dört farklı Note 10 gelebilir

Kısa süre önce Galaxy Note 10'un birden fazla varyantının olacağına dair haberler çıkmıştı. Son raporlara göre cihazın başlangıç modeli 6.66 inç ekrana sahip olacak. Üst modelde ise 6.75 inç ekran göreceğiz.
Note 10 Pro'nun 5G bağlantısını desteklemesi ve en donanımlı versiyon olması bekleniyor. Ayrıca tıpkı Galaxy S10 serisi gibi dört farklı Note 10 varyantının piyasaya sürüleceğine yönelik iddialar da var. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1117442667103707138 Yorum Yaz
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Ayyıldız Türk 1 ay en beğenilen
Samsungun amirali Galaxy s serisi değil Note serisi
1 Yanıt Yanıtla +7
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damn2u 1 ay
Note başlı başına Pro bir seri zaten, eğer bir kardeş model yapacaksanız lite vb. bir takı ile alt versiyon, üst versiyon gibi bir ayrım yapın gitsin.
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
S10 normal çıkar sonra s10+ çıkar huaweı le savaşma çabaları bence note kullanan varmı en son çatır çatır patlıyorlardı
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medverdev 1 ay
Android telefonların özellikle samsung'un ürün bantları fazlasıyla geniş olmadı mı artık ? İnsanın kafası karışıyor.
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dodofran 1 ay medverdev
bence bu daha güzel. atıyorum adam note serisi seviyor ama kocaman ekran istemiyor ona daha küçük ekranlı bi note modeli, daha byük ekranlı isteyene daha büyük ekranlı modellerle hem ürün gamını genişletir hem de daha çok müşteriye ulaşır.
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wm1tr 1 ay
note 10 "3.5luk kulaklık" ile gelecek diyorlar,
doğru mudur? bilen var mıdır? kesin bilgi yayalım mı?!
açıkçası son "galaxy s10'un ear buds promosyonlu çıkışı"ndan ve "note 10, 3.5 jak'ın çok yer kaplamasından rahatsız o yeri pil ile doldurup kablosuz kulaklık ile piayasaya çıkacak" dedikodusuyla heveslenmiştim.
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Murat Burç 1 ay
Yeni işlemci, yeni ve daha büyük sensörlü kamera ciddi derecede büyük batarya ile gelmediği sürece hiçbir anlamı yok.
S10 5gyi makyajlayıp sürecekler yine.
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damn2u 1 ay
Note başlı başına Pro bir seri zaten, eğer bir kardeş model yapacaksanız lite vb. bir takı ile alt versiyon, üst versiyon gibi bir ayrım yapın gitsin.
Yanıtla +5
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Ayyıldız Türk 1 ay en beğenilen
Samsungun amirali Galaxy s serisi değil Note serisi
1 Yanıt Yanıtla +7
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Bysnbad 1 ay Ayyıldız Türk
Her ikiside amiral gemisi kardesim sonucta ust seviye modeller konumunda
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Fenomenon 1 ay
zaten normal modellerin fiyatları 1000$ seviyesine çıktı. note 10 pro 1200$ olur heralde.
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b@d0 1 ay
note 8 kullanıyorum note 11 çıkınca note 10 almayı planlıyorum. saygılar.
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L.o.T.u.S 1 ay
Gafan basıyo.eferim
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