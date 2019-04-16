Samsung Galaxy Note 10 Pro geliyor

Samsung'un önümüzdeki aylarda yeni bir amiral gemisi telefon daha çıkaracağı kesin olarak onaylandı. Güney Koreli şirketin piyasaya süreceği model Galaxy Note 10 olarak adlandırılacak.

Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Ice universe (@UniverseIce) isimli Twitter hesabı, Note 10'un Pro varyantının olacağını iddia etti. Cihaz, normal versiyon ile birlikte gelecek.

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"Samsung dört farklı Galaxy Note 10 modeli çıkaracak"

Ne yazık ki şu an için Pro modelin tasarım ve donanım açısından neler sunacağı konusunda bir bilgi yok. Ice universe sadece "Note 10 Pro"nun geleceğini ima etti. Bunun dışında cihazla ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.

Dört farklı Note 10 gelebilir

Kısa süre önce Galaxy Note 10'un birden fazla varyantının olacağına dair haberler çıkmıştı. Son raporlara göre cihazın başlangıç modeli 6.66 inç ekrana sahip olacak. Üst modelde ise 6.75 inç ekran göreceğiz.

Note 10 Pro'nun 5G bağlantısını desteklemesi ve en donanımlı versiyon olması bekleniyor. Ayrıca tıpkı Galaxy S10 serisi gibi dört farklı Note 10 varyantının piyasaya sürüleceğine yönelik iddialar da var. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1117442667103707138