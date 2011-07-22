Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Barselona, 2018 yılına kadar Mobil Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,9b
1
2
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cep telefonu dünyasını ve yaşanan en son gelişmeleri yakından takip eden okuyucularımızın, şubat ayında düzenlenen, cep telefonu sektörünün önemli oyuncularının birbirinden yeni ürünlerini sergilediği Mobil Dünya Kongresi hakkında bilgi sahibi olduklarını düşünüyoruz.
İspanya'nın en fazla nüfuslu ikinci şehri Barselona'yla adeta özdeşleşen bu etkinliğin sözleşmesi 2012 yılında dolacaktı ve yeni bir sözleşmenin yapılması gerekecekti. GSM Birliği, yeni şehir seçim sürecini başlatmış ve finale dört tane şehir kalmıştı: Barselona, Milan, Münih ve Paris.
Birliğin tercihi yine Barselona'dan yana oldu, sözleşme 2018 yılına kadar uzatıldı ve Barselona aynı zamanda Mobil Dünya Başkenti ilan edildi. Bu da yıl boyunca pek çok program ve aktivitelerin Barselona'da gerçekleştirileceği anlamına geliyor.
Önümüzdeki yıl düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nin 27 Şubat - 1 Mart 2012 tarihleri arasında Fira de Montjuic bölgesinde, bir sonraki yıl düzenlenecek etkinliğin ise 25 - 28 Şubat 2013 tarihleri arasında Fira de Gran Via bölgesinde yapılması planlanıyor. Fira de Gran Via'daki etkinlik 8 pavyona bölünmüş 240.000 metrekare alanı kapsayacak.  

Unwiredview Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
evet google a yazdım Barselona diye de yazılıyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 7 yıl
neler göreceğiz acaba bu sene ???


az kaldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1:Haber "5. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim