Barselona, 2018 yılına kadar Mobil Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Cep telefonu dünyasını ve yaşanan en son gelişmeleri yakından takip eden okuyucularımızın, şubat ayında düzenlenen, cep telefonu sektörünün önemli oyuncularının birbirinden yeni ürünlerini sergilediği Mobil Dünya Kongresi hakkında bilgi sahibi olduklarını düşünüyoruz.



İspanya'nın en fazla nüfuslu ikinci şehri Barselona'yla adeta özdeşleşen bu etkinliğin sözleşmesi 2012 yılında dolacaktı ve yeni bir sözleşmenin yapılması gerekecekti. GSM Birliği, yeni şehir seçim sürecini başlatmış ve finale dört tane şehir kalmıştı: Barselona, Milan, Münih ve Paris.



Birliğin tercihi yine Barselona'dan yana oldu, sözleşme 2018 yılına kadar uzatıldı ve Barselona aynı zamanda Mobil Dünya Başkenti ilan edildi. Bu da yıl boyunca pek çok program ve aktivitelerin Barselona'da gerçekleştirileceği anlamına geliyor.



Önümüzdeki yıl düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nin 27 Şubat - 1 Mart 2012 tarihleri arasında Fira de Montjuic bölgesinde, bir sonraki yıl düzenlenecek etkinliğin ise 25 - 28 Şubat 2013 tarihleri arasında Fira de Gran Via bölgesinde yapılması planlanıyor. Fira de Gran Via'daki etkinlik 8 pavyona bölünmüş 240.000 metrekare alanı kapsayacak.



Unwiredview