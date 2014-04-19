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Başarılı konsol satışlarına rağmen AMD yılın ilk çeyreğini zararla kapattı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Başarılı konsol satışlarına rağmen AMD yılın ilk çeyreğini zararla kapattı

Geçen yılın sonlarında piyasaya sürülen Xbox One ve PlayStation 4 konsolları toplamda on milyon satış rakamını geçerken, konsollara güç veren AMD ise inişli çıkışlı mali grafiğine devam etti.

Önceki iki çeyrekte üst üste kar açıklayan ve yükselişe geçmeyi bekleyen AMD, yılın ilk çeyreğinde bu ivmeyi koruyamadı. Toplam gelir anlamında yıl bazında yüzde 28 artış ile 1.4 milyar dolar elde eden AMD, 20 milyon dolarlık zarardan kurtulamadı.

Xbox One ve PS4 konsoluna yarı özelleştirilmiş yongalar sunan AMD, yılın ilk çeyreğinde güçlü satışlar yaptığını belirtiyor. Ancak PC pazarına olan bağlılığı kayıp yaşamasına sebep oluyor. İki yıl önce PC satışları firmanın gelirinin yüzde 80'ine tekabül ediyordu. Firma bu bağımlılıktan kurtulmak için ultra taşınabilir istemciler, yoğun sunucu sistemleri, entegre cihazlar ve yarı özelleştirilmiş yongalar gibi farklı alanlara yönelmeyi planlıyor.

Firmanın yarı özeleştirilmiş yonga satışları en çok ilgili bölümün büyümesine fayda sağladı. Firmanın yarı özel yongalarını da tasarlayan Grafik ve Görsel Çözüm bölümü yüzde 118 büyüme elde etmeyi başardı. AMD bu yıl bir veya iki tane yarı özel yonga tasarımı daha geliştireceğini de sözlerine ekledi. 

Bununla birlikte AMD bu yıl PC pazarında düşüşün sürmesini bekliyor. AMD'nin tahmini ise yüzde 7-10 civarında. Firma PC pazarındaki düşüşe rağmen Kaveri ve Beema APU'ları sayesinde dizüstü bilgisayar yongası satışlarında yükseliş bekliyor.  

http://www.techweekeurope.co.uk/news/amd-q1-game-consoles-144195 Yorum Yaz
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.brian. 5 yıl en beğenilen
Aslında bu firmaların zarar haberleri yanlış değerlendiriliyor yani kullanıcılar olarak yanlış anlıyoruz işin aslı şöyle:
Mesela firma senelik 20 milyon dolar kar koydu diyelim ama sadece 10 milyon dolar kar edebildi, hedefine ulaşamadığı için 10 milyar dolar zarar açıklarlar, halbuki firmanın cebinden para çıktığı yok sadece hedefi tutturamadıkları için zarar olarak açıklıyolar. Yani zarar ediyor diye firmaların batacağını düşünmeyin firmanın kasasından 1 kuruş çıktığı yok, tabi şimdilik.
Aslında bu firmaların zarar haberleri yanlış değerlendiriliyor yani kullanıcılar olarak yanlış anlıyoruz işin aslı şöyle:Mesela firma senelik 20 milyon dol...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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MultiCore 5 yıl XeaRaa
XeaRaa
fx ailesi fiyat olarak intel' i eziyor insanlar yinede intel alıyor.
bir amd kullanıcısı olarak enterasan


Fiyat 2. Planda demekki. Artık insanlar performans istiyor sonuçlara bakılırsa
XeaRaafx ailesi fiyat olarak intel' i eziyor insanlar yinede intel alıyor.bir amd kullanıcısı olarak enterasan...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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sayaras 5 yıl
Tüm dünyada neredeyse her sektör yahudilerin elinde ve rakiplerini çok rahat bir şekilde eziyorlar. Yahudi intel 12,3 milyar dolar kazanırken rakibi(sözde) AMD zarar ediyor.

Hepimiz de tüketici olarak bu oyunun bir parçasıyız maalesef. Ne zaman AMD lafı geçse hemen "tu kaka"cılar doluşuyor oraya. Bunu ben de bir ara yaptım ama sonra oturdum düşündüm, neden AMD "tu kaka" olsun ki? Adamlar az paraya çok iş, İntel ise çok paraya çok iş veriyor.

Birilerinin istemeden reklamını yaparak yükselişini, birilerinin ise istemeden çöküşünü sağlamak inanın hepimizin zararına olur. AMD bitmemeli, biter ise neler olabileceğini oturun düşünün derim. Haybeden karalama veya reklam işinden, daha doğrusu fanboyluktan vazgeçin derim artık.

İnanın İNTELİN KAZANDIĞI PARAYI AMD kazansa idi, şu anda 14NM işlemcileri kullanmaya başlamış olurduk.
Tüm dünyada neredeyse her sektör yahudilerin elinde ve rakiplerini çok rahat bir şekilde eziyorlar. Yahudi intel 12,3 milyar dolar kazanırken rakibi(sözde) AMD...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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bjk__mahmut 5 yıl
Intel degil ki koysun amd boyle surunur inteli de ben buldum sonuclari paylasin
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DH Misafiri 5 yıl
5 senedir AMD kullanıyorum öncesinde intel kullanırdım dahada intel kullancağımı zannetmiyorum! arkadaşların yazdıklarını ben intelde gördüm AMD de hiç yaşamadım bu sorunları! 5 sene dile kolay en son bi 256 bit ekran kartı alarak sistemimi iyileştirdim ve yine AMD aldım fiyatıylada elektrik tüketimiylede kardayım! AMD son zamanlardaki performansıyla oyun konsolu piyasasınıda domine etmeye başladı ve sony, Microsoft ve nintendo gibi frmalarda fiyat performans oranının farkındalar!
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Sunstorms 5 yıl
Aynı durum intel içinde geçerli zira masaüstü pazarındaki daralmanın doğal sonucu yine intel çevik davranıp tablet ve akıllı telefon pazarına zamanında geçiş yaptı amd ninde özellikle telefon ve phablet tarafına yatırım yapması şart.
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Gandalf81 5 yıl
Tee kac yil oncesinin islemcisi 2500k fx8350 eziyor vaybe dusun ne kadar dandik gelsin - ler
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acbold 5 yıl
Amd, Intel 1.nesil i serisinde idare etti fakat 2.nesilden sonra piyasadan silindi. Performans olarak bir miktar fazla verip intel almak, bi düzine amd sistem toplayan bana bile ideal geliyor.Ama giriş seviyesinde her zaman amd tercihim olacaktır.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
amd mi aman uzak kalsın ucuz diye aldık sinir sahibi olduk
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Faradayy 5 yıl
Nolucaktı ki başka. AMD'nin neyine kar etmek? Kalitesiz malları üretip durarak birşeyler başarıcağını sanıyorlar ama yanılıyorlar.
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darkest earth 5 yıl
AMD'yi gerizekalılar mı yönetiyor yahu? Notebook'larda fail adamlar. 1-2 sene önce PC'me aldığım ekran kartı da 2 ay önce bozuldu. Vay o yandığımın Nvidia 8600 GT'si 5-6 sene iyi bir şekilde dayandı. 1-2 yıl da fanı bozuk kullandım. Hiç sevmiyorum AMD'yi


Konsollar'da, mobil cihazlarda iyisiniz tamam. Bırakın bilgisayarları...
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gcb1903 5 yıl
Bizim gibi parası bol olmayan ve parayı zor kazananlar için AMD ilelebet yaşa ve ayakta kal.
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gcb1903 5 yıl
Bizim gibi parası bol olmayan ve parayı zor kazananlar için AMD ilelebet yaşa ve ayakta kal.
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gokhangokhan33 5 yıl
amd ssdleri çıkarttımı ortalık karışacak yürü be amd kim tutar seni
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Glorfindel1907 5 yıl
amd kullanan biri olarak şunu söyleyebilirim işlemcilerde yek çekirdek performansını geliştirmeleri gerek FX serisi işlemciler ne kadar güncel olsada çekirdek güçleri phenom işlemcileri kadar güçlü değil ne yazıkki
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