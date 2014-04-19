Başarılı konsol satışlarına rağmen AMD yılın ilk çeyreğini zararla kapattı





Geçen yılın sonlarında piyasaya sürülen Xbox One ve PlayStation 4 konsolları toplamda on milyon satış rakamını geçerken, konsollara güç veren AMD ise inişli çıkışlı mali grafiğine devam etti.





Önceki iki çeyrekte üst üste kar açıklayan ve yükselişe geçmeyi bekleyen AMD, yılın ilk çeyreğinde bu ivmeyi koruyamadı. Toplam gelir anlamında yıl bazında yüzde 28 artış ile 1.4 milyar dolar elde eden AMD, 20 milyon dolarlık zarardan kurtulamadı.





Xbox One ve PS4 konsoluna yarı özelleştirilmiş yongalar sunan AMD, yılın ilk çeyreğinde güçlü satışlar yaptığını belirtiyor. Ancak PC pazarına olan bağlılığı kayıp yaşamasına sebep oluyor. İki yıl önce PC satışları firmanın gelirinin yüzde 80'ine tekabül ediyordu. Firma bu bağımlılıktan kurtulmak için ultra taşınabilir istemciler, yoğun sunucu sistemleri, entegre cihazlar ve yarı özelleştirilmiş yongalar gibi farklı alanlara yönelmeyi planlıyor.





Firmanın yarı özeleştirilmiş yonga satışları en çok ilgili bölümün büyümesine fayda sağladı. Firmanın yarı özel yongalarını da tasarlayan Grafik ve Görsel Çözüm bölümü yüzde 118 büyüme elde etmeyi başardı. AMD bu yıl bir veya iki tane yarı özel yonga tasarımı daha geliştireceğini de sözlerine ekledi.





Bununla birlikte AMD bu yıl PC pazarında düşüşün sürmesini bekliyor. AMD'nin tahmini ise yüzde 7-10 civarında. Firma PC pazarındaki düşüşe rağmen Kaveri ve Beema APU'ları sayesinde dizüstü bilgisayar yongası satışlarında yükseliş bekliyor.

http://www.techweekeurope.co.uk/news/amd-q1-game-consoles-144195