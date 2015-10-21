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Batarya düşmanı Chrome

Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, Digital Citizen'ın yaptığı son testlere göre bellek yanında batarya düşmanı bir yana da sahip.
3 yıl
7,8b
1
44
Tarayıcılar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Batarya düşmanı Chrome

Digital Citizen testlerinde Windows 10 işletim sistemli ASUS ZenBook UX305F, Surface Pro 3 ve Toshiba Portege Z20t-B dizüstü / hibrit bilgisayar modellerini ve Firefox 41, Google Chrome 46, Opera 32, Microsoft Edge 20 ile Internet Explorer 11 internet tarayıcılarını kullanıyor. Bütün sistemleri "dengelenmiş" güç modunda çalıştıran ve sürekli çalışır hale (Batarya bitene kadar ekran kapanmıyor ve uyku modu devreye girmiyor) getiren ekibin elde ettiği sonuçlar ise şu şekilde sıralanıyor;
Üç bilgisayar testinde de istisnasız olarak en uzun batarya süresini Internet Explorer 11 sunuyor. Internet Explorer'u Microsoft'un yeni nesil internet tarayıcısı Edge takip ederken, yılların eskitemediği isimlerden Firefox üçüncü, Opera dördüncü ve Google'un bellek canavarı Chrome'u ise son sırada yer alıyor.
Sonuç olarak dizüstü bilgisayarlarda Google Chrome yerine Internet Explorer ya da Edge kullanılmasıyla, sisteme de bağlı olarak 30 ila 59 dakika arasında daha fazla batarya ömrü elde edilebiliyor. İnternet tarayıcılarının sürekli olarak açık olduğu günümüzde bu önemli bir rakam olarak kayıtlara geçerken, yapılan bazı araştırmaların gösterdiği üzere Google Chrome'un önemli artıları tüm olumsuzluklarına ağır basıyor.
Batarya düşmanı Chrome
 

http://www.digitalcitizen.life/test-comparison-which-browser-will-make-your-laptop-battery-last-longer Yorum Yaz
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Hobar 3 yıl en beğenilen
Chrome performans olarak kepaze bir tarayıcı. Bunu 2-3 yıldır bir kaç yerde söyledim. Biraz fazla sekme açarsanız 5gb ram tükettiği oluyor. İşlemciniz biraz zayıfsa kullanması işkence. Eski bir dizüstü pc im var. IE ve Edge nin %30-40 işlemci kullanımı ile oynattığı 1080p youtube videosunu chrome %100 işlemci kullanıp üstelik akıcı oynatamıyor. Sadece video oynatmada değil sayfa yüklemede kaydırmada vs hep daha fazla kaynak tüketiyor. Yapılan testlerde pilin çabuk bitmesinin sebebi bu.

Özellikleri eklentileri falan güzel ama performans olarak rezalet. Javascript teslerinde de diğer tarayıcılara göre düşük skor alıyor.

Sadece chorme değil. Chromium tabanlı maxthon, opera, yandex browser gibi tarayıcıların hepsi aynı.
Chrome performans olarak kepaze bir tarayıcı. Bunu 2-3 yıldır bir kaç yerde söyledim. Biraz fazla sekme açarsanız 5gb ram tükettiği oluyor. İşlemciniz biraz za...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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Ciddiyetsiz 3 yıl
Edge bence gayet güzel işler çıkarıyor. Tek derdim reklam engelleme eklentileri olmaması. 2016'da gelecekmiş. Eklenti desteği gelsin, reklam engelleme eklentileri de çıksın o zaman "by by Chrome"
Edge bence gayet güzel işler çıkarıyor. Tek derdim reklam engelleme eklentileri olmaması. 2016'da gelecekmiş. Eklenti desteği gelsin, reklam engelleme eklentile...
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esmerbuyucu 3 yıl rabbitweed
rabbitweed

Özellik ekleyince daha fazla güç tüketmesi gayet normal. En kısır olan Microsoft Explorer da haliyle az güç tüketiyor

Firefox ve Opera'da da bir sürü özellik var. Sonuçta Chrome sonuncu mu sonuncu...
rabbitweedÖzellik ekleyince daha fazla güç tüketmesi gayet normal. En kısır olan Microsoft Explorer da haliyle az güç tüketiyor...
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orithyia 3 yıl
en iyisi de o ama
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DH Misafiri 3 yıl
chrome kullanıcısıyım ve memnunum zaten şarj sorunu yok :D masaüstünde chrome candır.8gb ram var zaten istediği kadar yesin rami :) firefoxtan nefret ediyorum niyeyse... ne zaman açsam 5 dakikaya kapatıp chrome a geçiyorum...
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enemywalker 3 yıl
i7 10-15 islemci kullanimi 20leri de gormekte
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DemirAtlı 3 yıl
bu chrome u geliştiren ekibin kafalarını sıvı azota yatırıp iyice bir dondurduktan sonra salam makinesiyle dilim dilim doğrayacaksın öyle uyuz oluyorum bu chroma
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alper-tgn 3 yıl
Chrome'un batarya düşmanı olduğu doğrudur.
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bkaakco 3 yıl
Chrome yerine bir süre Edge kullandığımda farkı görebiliyorum. Ama Edge'in sistem kaynağını tam olarak kullanamadığı açık. Örneğin güç tasarrufunda iken Edge'de ciddi yavaşlamalar baş gösterirken Chrome'da aman aman bir fark göremiyorsunuz.
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BekirTemel 3 yıl
Mobilde safari den,pc de chrome dan vazgeçemedim
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fthkn 3 yıl
Chrome bende iptal. Firefox kullanıyorum. Hep bu yüzden. Firefox arka plan video oynatmaya bile izin veren kullanıcı dostu bir tarayıcı. Tavsiye ediyorum.
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Mianfei 3 yıl
Abi nasi 15 20 yuk anlamadim bende i7 5700 hq var cpu chromedan 5 i gecmiyor tonlada eklenti var.ram konusunda haklisiniz 8 10 sekme var 16 ramin 5 i kullaniliyor
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Hatsune Miku 3 yıl
''Digital Citizen testlerinde''
Citizen, testmi yapıyormuş?
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