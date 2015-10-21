Batarya düşmanı Chrome

Digital Citizen testlerinde Windows 10 işletim sistemli ASUS ZenBook UX305F, Surface Pro 3 ve Toshiba Portege Z20t-B dizüstü / hibrit bilgisayar modellerini ve Firefox 41, Google Chrome 46, Opera 32, Microsoft Edge 20 ile Internet Explorer 11 internet tarayıcılarını kullanıyor. Bütün sistemleri "dengelenmiş" güç modunda çalıştıran ve sürekli çalışır hale (Batarya bitene kadar ekran kapanmıyor ve uyku modu devreye girmiyor) getiren ekibin elde ettiği sonuçlar ise şu şekilde sıralanıyor;

Üç bilgisayar testinde de istisnasız olarak en uzun batarya süresini Internet Explorer 11 sunuyor. Internet Explorer'u Microsoft'un yeni nesil internet tarayıcısı Edge takip ederken, yılların eskitemediği isimlerden Firefox üçüncü, Opera dördüncü ve Google'un bellek canavarı Chrome'u ise son sırada yer alıyor.

Sonuç olarak dizüstü bilgisayarlarda Google Chrome yerine Internet Explorer ya da Edge kullanılmasıyla, sisteme de bağlı olarak 30 ila 59 dakika arasında daha fazla batarya ömrü elde edilebiliyor. İnternet tarayıcılarının sürekli olarak açık olduğu günümüzde bu önemli bir rakam olarak kayıtlara geçerken, yapılan bazı araştırmaların gösterdiği üzere Google Chrome'un önemli artıları tüm olumsuzluklarına ağır basıyor.

http://www.digitalcitizen.life/test-comparison-which-browser-will-make-your-laptop-battery-last-longer