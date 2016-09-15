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Batman, Justice League filmindeki yeni kostümü ile ilk kez görüldü

Şu sıralar Justice League filminin çekimlerine devam eden Zack Snyder, Twitter hesabı üzerinden Batman'in yeni bir görüntüsünü yayınladı. Görüntüde Batman yeni taktiksel kostümü ile ilk kez görülüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,1b
1
33
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Man of Steel ve Batman v Superman filmlerinin yönetmeni olmasının yanı sıra DC sinematik evreninin başındaki isimlerden de biri olan Zack Snyder, şu sıralar Justice League filminin çekimlerini sürdürüyor. DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League filminin çekimleri sürerken, filmden yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak da Snyder filmin setinden yeni bir görüntüyü Twitter hesabı üzerinden yayınladı.
Snyder'in paylaştığı bu görüntüde, Ben Affleck tarafından canlandıran Batman yeni taktiksel kostümü içerisinde ilk kez görülüyor. Batman'in bu yeni kostümündeki en dikkat çekici yenilik gözlüklerin eklenmesi oldu. Ne var ki bu yenilik bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Snyder'ın fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medyaya dolaşan yorumların büyük bölümü, Batman'in bu yeni haliyle Watchmen filmindeki Nite Owl'a benzediği yönünde.

Justice League filminde Bruce Wayne (Batman) ve Diana Prince (Wonder Woman)'in Justice League ekibini bir araya getirmesi anlatılacak. Superman'in büyük fedakârlığı sonrası insanlığa olan güveni tazelenen Bruce Wayne, bugüne kadar karşılaştığı en zorlu düşmanı alt etmek için Flash, Cyborg, Aquaman ve Wonder Woman'dan yardım alacak. Başrollerinde Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Mamoa, Amy Adams ve J.K. Simmons'ı izleyeceğimiz Justice League, 17 Kasım 2017'de vizyona girecek.

http://www.ew.com/article/2016/09/14/justice-league-new-batman-suit Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Nolan bize öyle güzel bir Batman serisi bıraktı ki bunlar sanki hayran filmleri gibi kalıyor yanında. Ben Affleck kusura bakmasın severiz kendisini ama Batman ile yakından uzaktan alakası yok. Bir bakın Kara Şövalye'ye bir de buna. Küfür sankim.
Nolan bize öyle güzel bir Batman serisi bıraktı ki bunlar sanki hayran filmleri gibi kalıyor yanında. Ben Affleck kusura bakmasın severiz kendisini ama Batman i...
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4 Yanıt Yanıtla +25
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canguler917 3 yıl gcb1903
gcb1903

Nolan bize öyle güzel bir Batman serisi bıraktı ki bunlar sanki hayran filmleri gibi kalıyor yanında. Ben Affleck kusura bakmasın severiz kendisini ama Batman ile yakından uzaktan alakası yok. Bir bakın Kara Şövalye'ye bir de buna. Küfür sankim.

senin bu yazdıkların ben affleck'e küfür olmuş. nolan'ın kara şövalyesi daha çok kara kedi gibiydi. cılız, güçsüz,acınası. ben affleck gerçek bir batman canlandırdı. sümüklü bir batman değil
gcb1903Nolan bize öyle güzel bir Batman serisi bıraktı ki bunlar sanki hayran filmleri gibi kalıyor yanında. Ben Affleck kusura bakmasın...
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Tom Waits 3 yıl gcb1903
gcb1903

Nolan bize öyle güzel bir Batman serisi bıraktı ki bunlar sanki hayran filmleri gibi kalıyor yanında. Ben Affleck kusura bakmasın severiz kendisini ama Batman ile yakından uzaktan alakası yok. Bir bakın Kara Şövalye'ye bir de buna. Küfür sankim.



gcb1903Nolan bize öyle güzel bir Batman serisi bıraktı ki bunlar sanki hayran filmleri gibi kalıyor yanında. Ben Affleck kusura bakmasın...
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Kappa Face 3 yıl
Nolan genel kitleye hitap ediyor, snyder (yanlış anlamayın) biraz daha nerd kesime hitap ediyor çizgi romana bağlı kalıyor
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Akone 3 yıl
Kostüm olmuş bence
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JusticeLeague 3 yıl
Biraz da Tactical Suit gömeyim
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Boldrex 3 yıl
Tekrar Tim Burton ele alsa batmanı nasıl olurdu acep? küçükken parliament sinema kulübü olurdu orada izledim Michael Keaton vardı Batman rolünde. kostum sıkıntılıydı Batman yukarı bakmakta zorlanıyordu ama öyle gotik orjinal bir Gotham vardı ki o teknolojiye rağmen o iki seri beni Batman hayranı yaptı..kahramanların toplandığı filmleri sevmiyorum ama batmanın hatrı var izlenir yine tarafımca. Nolan serisinde son Batman filminde çok zayıf bir Batman vardı ve zekası ile ön planda olması gerekiyorken kedi kadın defalarca kandırdı Ve Bane fena ezdi kendisini Bu yüzden son filmi sevmedim ama 2. film mükkemmele yakındı her ne kadar joker Batman'dan daha ön planda olsa da (tabi heath ledger fena yetenekli bir oyuncuydu filmde senaryo dışında doğaçlama yaptığı sahneler varmış adamın RIP)
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DH Misafiri 3 yıl
Orda Adam Kaynak Benzeri Makina Kullaniyor!Gozundekide Kaynak Gozlugu Muhtemelen.Yas Kac Bu Arada!
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premiumbeyin 3 yıl
Maske olmamış onun dışında baya heybetli görünüyor bizim karakuş
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Dodge 3 yıl
Bale ve Nolan hayranı birisi olarak Affleck'in Batman'i benim çok daha fazla hoşuma gitti.Kostüm çok başarılı.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Öyle veya böyle kara şövalye filmleri harikaydi.
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aycibin 3 yıl
haberde watchmen posteri ne alaka?
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Adorer 3 yıl
3-5 tane super kahramanin toplandigi filmlerden hiç hoşlanmiyorum
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Tarık-16 3 yıl
JL ve Batman'in önümüzdeki oynayacağı filmlerde, kıyafetini ne kadar kötü yaparsa yapsınlar C. Bale'nin TDK'da giydiği kostüm kadar kötü olamaz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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rosedaled3 3 yıl
Güzele benziyor bence
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BekirTemel 3 yıl
İyice obeze doğru gidiyor
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