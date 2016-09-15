Batman, Justice League filmindeki yeni kostümü ile ilk kez görüldü

Man of Steel ve Batman v Superman filmlerinin yönetmeni olmasının yanı sıra DC sinematik evreninin başındaki isimlerden de biri olan Zack Snyder, şu sıralar Justice League filminin çekimlerini sürdürüyor. DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League filminin çekimleri sürerken, filmden yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak da Snyder filmin setinden yeni bir görüntüyü Twitter hesabı üzerinden yayınladı.

Snyder'in paylaştığı bu görüntüde, Ben Affleck tarafından canlandıran Batman yeni taktiksel kostümü içerisinde ilk kez görülüyor. Batman'in bu yeni kostümündeki en dikkat çekici yenilik gözlüklerin eklenmesi oldu. Ne var ki bu yenilik bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Snyder'ın fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medyaya dolaşan yorumların büyük bölümü, Batman'in bu yeni haliyle Watchmen filmindeki Nite Owl'a benzediği yönünde.



Justice League filminde Bruce Wayne (Batman) ve Diana Prince (Wonder Woman)'in Justice League ekibini bir araya getirmesi anlatılacak. Superman'in büyük fedakârlığı sonrası insanlığa olan güveni tazelenen Bruce Wayne, bugüne kadar karşılaştığı en zorlu düşmanı alt etmek için Flash, Cyborg, Aquaman ve Wonder Woman'dan yardım alacak. Başrollerinde Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Mamoa, Amy Adams ve J.K. Simmons'ı izleyeceğimiz Justice League, 17 Kasım 2017'de vizyona girecek.

http://www.ew.com/article/2016/09/14/justice-league-new-batman-suit