Oscar ödüllü yönetmen Ang Lee, Bruce Lee filmi çekecek: Başrol ise oğlunun

Filmin senaryosunu Capote ve Foxcatcher'da çalışmış olan Dan Futterman yazacak. Yapımcılığını ise Sony'nin sahibi olduğu 3000 Pictures üstlenecek. Projeyi yönetmenle daha önce Pi'nin Yaşamı'nda birlikte çalışan Elizabeth Gabler ve Marisa Paiva yönetiyor.
"Bu eşsiz insanın hikayesini anlatmak zorundayım"
2000'de Kaplan ve Ejderha ile dövüş sanatları sinemasının popülerleşmesine damgasını vuran Ang Lee, uzun zamandır bu biyografik filmi çekmek istiyordu. Bruce Lee filmi'nin he zaman vizyona gireceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.
Ang Lee konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:
"Ne tam Amerikalı ne de tam Çinli olarak kabul edilen Bruce Lee, Doğu ile Batı arasında bir köprü olmuş, Çin kung fu'sunu dünyaya tanıtmış, ünlü bir dövüş bilimcisi ve hem dövüş sanatlarında hem de aksiyon sinemasında devrim yaratan ikonik bir sanatçıydı.
Aidiyet özlemi çeken, 61 kiloluk bir bedende muazzam bir güce sahip olan ve yorulmak bilmeyen sıkı çalışmasıyla imkansız hayalleri gerçeğe dönüştüren bu parlak, eşsiz insanın hikayesini anlatmak zorunda hissediyorum".Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam