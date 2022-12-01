Oscar ödüllü yönetmen Ang Lee, Bruce Lee filmi çekecek: Başrol ise oğlunun

Tam Boyutta Gör Hulk ve Pi'nin Yaşamı gibi önemli filmlere imza atan Tayvanlı yönetmen Ang Lee, Hong Konglu aktör ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee hakkında bir biyografik film çekecek. Usta yönetmen başrol için 32 yaşındaki oğlu Mason Lee'yi seçti. Üç yıldır Bruce Lee rolüne hazırlanan oyuncu karantina sırasında Asya'da eğitim aldı.

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Filmin senaryosunu Capote ve Foxcatcher'da çalışmış olan Dan Futterman yazacak. Yapımcılığını ise Sony'nin sahibi olduğu 3000 Pictures üstlenecek. Projeyi yönetmenle daha önce Pi'nin Yaşamı'nda birlikte çalışan Elizabeth Gabler ve Marisa Paiva yönetiyor.

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"Bu eşsiz insanın hikayesini anlatmak zorundayım"

2000'de Kaplan ve Ejderha ile dövüş sanatları sinemasının popülerleşmesine damgasını vuran Ang Lee, uzun zamandır bu biyografik filmi çekmek istiyordu. Bruce Lee filmi'nin he zaman vizyona gireceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Ang Lee konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Ne tam Amerikalı ne de tam Çinli olarak kabul edilen Bruce Lee, Doğu ile Batı arasında bir köprü olmuş, Çin kung fu'sunu dünyaya tanıtmış, ünlü bir dövüş bilimcisi ve hem dövüş sanatlarında hem de aksiyon sinemasında devrim yaratan ikonik bir sanatçıydı.

Aidiyet özlemi çeken, 61 kiloluk bir bedende muazzam bir güce sahip olan ve yorulmak bilmeyen sıkı çalışmasıyla imkansız hayalleri gerçeğe dönüştüren bu parlak, eşsiz insanın hikayesini anlatmak zorunda hissediyorum".

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Oscar ödüllü yönetmen Ang Lee, Bruce Lee filmi çekecek