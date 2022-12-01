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    Oscar ödüllü yönetmen Ang Lee, Bruce Lee filmi çekecek: Başrol ise oğlunun

    Tayvanlı yönetmen Ang Lee uzun zamandır çekmek istediği Bruce Lee filmini sonunda beyaz perdeye taşıyor. Bruce Lee rolünü üç yıldır Asya’da eğitim gören 32 yaşındaki oğlu canlandıracak.
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    Oscar ödüllü yönetmen Ang Lee, Bruce Lee filmi çekecek Tam Boyutta Gör
    Hulk ve Pi'nin Yaşamı gibi önemli filmlere imza atan Tayvanlı yönetmen Ang Lee, Hong Konglu aktör ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee hakkında bir biyografik film çekecek. Usta yönetmen başrol için 32 yaşındaki oğlu Mason Lee'yi seçti. Üç yıldır Bruce Lee rolüne hazırlanan oyuncu karantina sırasında Asya'da eğitim aldı. 

    Filmin senaryosunu Capote ve Foxcatcher'da çalışmış olan Dan Futterman yazacak. Yapımcılığını ise Sony'nin sahibi olduğu 3000 Pictures üstlenecek. Projeyi yönetmenle daha önce Pi'nin Yaşamı'nda birlikte çalışan Elizabeth Gabler ve Marisa Paiva yönetiyor.

    Oscar ödüllü yönetmen Ang Lee, Bruce Lee filmi çekecek Tam Boyutta Gör

    "Bu eşsiz insanın hikayesini anlatmak zorundayım"

    2000'de Kaplan ve Ejderha ile dövüş sanatları sinemasının popülerleşmesine damgasını vuran Ang Lee, uzun zamandır bu biyografik filmi çekmek istiyordu. Bruce Lee filmi'nin he zaman vizyona gireceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

    Oscar ödüllü yönetmen Ang Lee, Bruce Lee filmi çekecek Tam Boyutta Gör

    Ang Lee konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    "Ne tam Amerikalı ne de tam Çinli olarak kabul edilen Bruce Lee, Doğu ile Batı arasında bir köprü olmuş, Çin kung fu'sunu dünyaya tanıtmış, ünlü bir dövüş bilimcisi ve hem dövüş sanatlarında hem de aksiyon sinemasında devrim yaratan ikonik bir sanatçıydı.

    Aidiyet özlemi çeken, 61 kiloluk bir bedende muazzam bir güce sahip olan ve yorulmak bilmeyen sıkı çalışmasıyla imkansız hayalleri gerçeğe dönüştüren bu parlak, eşsiz insanın hikayesini anlatmak zorunda hissediyorum".

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 5 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 8 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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