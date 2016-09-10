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Yeni Batman filminde Deathstroke'u kimin canlandıracağı belli oldu

Ben Affleck'in geçtiğimiz hafta yayınladığı video ile DC sinematik evrenine katılacağını duyurduğu Deathstroke'u kimin canlandıracağı belli oldu. Karakter yeni Batman filminin kötü adamı olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Superman ile birlikte Batman rolünü Christian Bale'den devralan ünlü oyuncu Ben Affleck, kara şövalyeyi canlandırmanın yanı sıra yeni Batman filminin yönetmenliğini de üstlenecek. Affleck'in yöneteceği yeni Batman filmi için hazırlıkların başlaması ile birlikte film hakkında ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Şu sıralar Justice League filminin çekimlerine devam eden Affleck, geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamış ve bu video ile birlikte Deathstroke'un yeni DC filmlerinde yer alacağını duyurmuştu. Affleck'in DC hayranlarını heyecanlandıran bu duyurusundan sonra şimdi de karakteri kimin canlandıracağı belli oldu. DC Comics çizgi romanlarının en önemli kötü adamlarından biri olan Deathstroke'u Joe Manganiello canlandıracak.
True Blood dizisindeki performansı ile dikkat çektikten sonra Magic Mike ve Sabotage gibi filmlerde boy gösteren Manganiello'nun Deathstroke'u canlandıracağı uzun süredir konuşuluyordu. Öyle ki birkaç yıl önce çıkan haberlerde Manganiello'nun canlandıracağı Deathstroke'un Suicide Squad'ta önemli bir rol oynayacağı söyleniyordu. Karakter, yapılan değişikler sonrası Suicide Squad'da yer almamış olsa da rol için Manganeillo'dan vazgeçilmedi.
Eski bir paralı asker ve suikastçi olan Deathstoke, ya da diğer diğer adıyla Slade Wilson, yeni Batman filminin ana karakterlerinden biri olacak. Öte yandan karakterin daha önce Justice League filminde de kısaca görülmesi bekleniyor. Justice League, 17 Kasım 2017'de vizyona girecek. Yeni Batman filminin çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.

http://www.ew.com/article/2016/09/08/joe-manganiello-deathstroke-ben-affleck-batman Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Barni Moloztaş 3 yıl
Role uygun
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destinati0n 3 yıl
Adamlar bu işi biliyor hemen uygun oyuncuyu bulmuşlar.
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Medyy 3 yıl
Galiba bu haber geçen haftanındı. Türk Telekomdan daha da yavaş hale geldi DH.
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-Bane 3 yıl
Cuk diye oturmuş tipi,arkham origins'deki karaktere de baya benziyor.
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kelkeriş 3 yıl
Manu Bennett ya da Scott Adkins olmalıydı.
Edit:İmla
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BekirTemel 3 yıl
uygun görünüyor
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Mr. Jingles 3 yıl
Mükemmel seçim DC evreninden tek umutla baktığım film Batman serisi olacak sanırım.
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Angel of the Lord 3 yıl
Manu Bennett de iyi giderdi. Ama bu abimiz de güzel seçim gibi duruyor.
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