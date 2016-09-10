Yeni Batman filminde Deathstroke'u kimin canlandıracağı belli oldu

Batman v Superman ile birlikte Batman rolünü Christian Bale'den devralan ünlü oyuncu Ben Affleck, kara şövalyeyi canlandırmanın yanı sıra yeni Batman filminin yönetmenliğini de üstlenecek. Affleck'in yöneteceği yeni Batman filmi için hazırlıkların başlaması ile birlikte film hakkında ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Şu sıralar Justice League filminin çekimlerine devam eden Affleck, geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamış ve bu video ile birlikte Deathstroke'un yeni DC filmlerinde yer alacağını duyurmuştu. Affleck'in DC hayranlarını heyecanlandıran bu duyurusundan sonra şimdi de karakteri kimin canlandıracağı belli oldu. DC Comics çizgi romanlarının en önemli kötü adamlarından biri olan Deathstroke'u Joe Manganiello canlandıracak.

True Blood dizisindeki performansı ile dikkat çektikten sonra Magic Mike ve Sabotage gibi filmlerde boy gösteren Manganiello'nun Deathstroke'u canlandıracağı uzun süredir konuşuluyordu. Öyle ki birkaç yıl önce çıkan haberlerde Manganiello'nun canlandıracağı Deathstroke'un Suicide Squad'ta önemli bir rol oynayacağı söyleniyordu. Karakter, yapılan değişikler sonrası Suicide Squad'da yer almamış olsa da rol için Manganeillo'dan vazgeçilmedi.

Eski bir paralı asker ve suikastçi olan Deathstoke, ya da diğer diğer adıyla Slade Wilson, yeni Batman filminin ana karakterlerinden biri olacak. Öte yandan karakterin daha önce Justice League filminde de kısaca görülmesi bekleniyor. Justice League, 17 Kasım 2017'de vizyona girecek. Yeni Batman filminin çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.

http://www.ew.com/article/2016/09/08/joe-manganiello-deathstroke-ben-affleck-batman