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Batman Lumia 900 ön siparişli satışa başladı

6 yıl
4,1b
2
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın The Dark Knight Rises filminin anısına özel olarak ürettiği Batman Lumia 900 modelinin çıkış tarihi belli oldu.

Bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı bildirilen model ilk olarak İngiltere'de ön siparişli satışa başladı. Siyah renkli modelin arka kapağında lazerle işlenmiş Batman logosu dikkat çekiyor. Modelin orijinal Lumia modelinden herhangi bir farkı yok.

Yazılım olarak ise gri ve siyah tema, fragmanlar ve önemli gelişmeleri aktaran Dark Knight Rises uygulaması, Batman veya Bane karakterini seçip gerçek mekanlarda check-in yaparak şehri ele geçirmeye çalıştığınız Claim Gotham City oyununa sahip olma şansı modelin alıcılarını bekliyor. 

Ayrıca filmin galasına katılma şansı ve modeli satın alan herkese filme ücretsiz bilet de sunulan promosyonlar arasında.

Phones4u tarafından İngiltere'de satışa sunulacak model 600 pound fiyat etiketine sahip. Aylık 31 pound şeklinde kontratlı da sahip olunabiliyor. 1 Haziran'da raflara çıkacak model için ön siparişler başlamış durumda.

Satıcı firma modelin global olarak 900 adetle sınırlı olduğunu belirtiyor.

http://www.t3.com/news/nokia-lumia-900-dark-knight-rises-limited-edition-gets-pricing Yorum Yaz
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Silent Guardian 6 yıl en beğenilen
cagataykoroglu
batkenttasarımı hoş ama donanım hakkında daha çalışmaları lazım
her işletim sistemi android gibi kaynakları yiyip bitirmiyor.

Hep öyle diyorsunuz.Android'in 256 MB ram ile yaptığını WP7 yapamıyor ama? donanimhaber.com/...
Angry Birds gibi pöpüler uygulamaları dahi çalıştıramıyor.800 Mhz işlemci,256 mb ram var.
cagataykoroglubatkenttasarımı hoş ama donanım hakkında daha çalışmaları lazımher işletim sistemi android gibi kaynakları yiyip b...
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theasus 6 yıl
Şimdi bu telefon hangi telefonun rakibi HTC ? Iphone ?? Samsung ??
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E_Aydin35 6 yıl
Aslında iyi bir strateji 900 şanslı kişi için, ayrıca telefonun yanında bol avantajlı hediyelerde var :)
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Ciddiyetsiz 6 yıl
electROck35

aşağı yukarı aynı şeyleri yazacaktım ben de. şu an htc desire kullanıyorum ve bir uygulamayı yüklediğimde kasması beni olumsuz etkiliyor haliyle. ancak ms stabilite açısından madem kasacak hiç açmasın bari diyerek önlemini baştan alıyor. kaldı ki şu anki kısıtlamalar ileriki güncellemelerde arttırılacak. çoklu çekirdek, daha yüksek ram kapasiteleri ve yüksek çözünürlükler gibi... unutmayalım ki android bu destekleri kaçıncı güncellemesinde aldı.
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electROck35 6 yıl
Android henüz olgunlaşmamış bir işletim sistemi tek artısı diğerlerine göre biraz daha özgürlük fakat bunun bedelini takılan, yavaşlayan, kapanıp açılan cihazlarla ödüyor. O yüzden Windows Phone daha çok iPhone gibi belli standartları olan ve kusursuz çalışan bir sistem. Az şarj harcayan abartılmamış bir donanımla en akıcı ve stabil cihazlar oluyor bu yüzden Windows Phone cihazları. Az donanımla çok iş yapıyor denilmesinin ve dünyadaki smartphone kullanıcılarının en çok memnun olduğu telefonlar olmasının sebebi bu. Android 256 RAM'de Angry Birds var Windows Phone'un 256'lık cihazlarında neden yok diye sorarsanız zaten oyundan verim alamayacağınız için çünkü 1,4 GHZ + 512 RAM Android'de bile oyun kasıyor. Birde yenilik olarak gerçekten bugüne kadar yapılmış en farklı ve hoş arayüzle geliyor olması da artısı Windows Phone'un çünkü gerçekten geçişler, grafikler çok şık ve heyecan uyandırıcı.
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ErTuFx 6 yıl
Wp7 uygulama olarak giderek dahada destekleniyor tamam android kendini kanitlamis iyi bir sistem ama wp7 daha hizli . Yakin bir zamanda tabletlere gelecek wp8 e dikkst edin derim. Birde su varki su haber samsunga ayit olsa ve sistemi wp7 olsa överdiniz ama degismeyen nokia dusmanligi gene kendini tekrar etti.
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nedensiz07 6 yıl ErTuFx
marvel-55

Wp7 uygulama olarak giderek dahada destekleniyor tamam android kendini kanitlamis iyi bir sistem ama wp7 daha hizli . Yakin bir zamanda tabletlere gelecek wp8 e dikkst edin derim. Birde su varki su haber samsunga ayit olsa ve sistemi wp7 olsa överdiniz ama degismeyen nokia dusmanligi gene kendini tekrar etti.

kesinlikle katılıyorum.. millette nedense bir samsung hayranlığı almıs basını gidiyor. htc kullanıyorum ama sony ve lumiaların tasarımı çok özgün ve güzel..

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uLtRaTRim 6 yıl
l3ortacine16
cagataykoroglu
batkenttasarımı hoş ama donanım hakkında daha çalışmaları lazım
her işletim sistemi android gibi kaynakları yiyip bitirmiyor.
Hep öyle diyorsunuz.Androidin 256 MB ram ile yaptığını WP7 yapamıyor ama?http://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Lumia-610-modelindeki-uygulama-kisitlamalari-detaylaniyor.htmAngry Birds gibi pöpüler uygulamaları dahi çalıştıramıyor.800 Mhz işlemci,256 mb ram var.

eğer MS izin verse büyük ihtimalle çalıştırır, ancak wp native code kabul etmediği için çalıştıramıyor. hem bu halde çalıştırmaya kalksan ufak tefek bi takılmayla yine çalıştırır.
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Elu 6 yıl
marvel-55
Android cok az donanimla bir ise yaramaz wp7 stabil calismaya devam eder

Mantıklı, sonuçta o donanımla işe yarar bir çok uygulamayı çalıştırmadığı için, kendi başına sorunsuz çalışır.
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wustti 6 yıl
yahu alırım adam gibi kaliteli bi yapıştırma kağıdı yapıştırırım sıkıldım mı crysis i yapıştırırım sıkıldım mı başka oyuna geçerim bu da iş mi şimdi :)
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ErTuFx 6 yıl
Android cok az donanimla bir ise yaramaz wp7 stabil calismaya devam eder
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4Crumby 6 yıl ErTuFx
marvel-55
Android cok az donanimla bir ise yaramaz wp7 stabil calismaya devam eder

Yav he he. 2 ustteki mesaji okusan gerekli cevabi alirdin zaten ;)
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QReal 6 yıl
Adam Normalden Para Kazanamadı Gibi Sanki Şimdi Fanlardan Çıkaracak O Parayı ... :D
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