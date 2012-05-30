Batman Lumia 900 ön siparişli satışa başladı

Nokia'nın The Dark Knight Rises filminin anısına özel olarak ürettiği Batman Lumia 900 modelinin çıkış tarihi belli oldu.





Bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı bildirilen model ilk olarak İngiltere'de ön siparişli satışa başladı. Siyah renkli modelin arka kapağında lazerle işlenmiş Batman logosu dikkat çekiyor. Modelin orijinal Lumia modelinden herhangi bir farkı yok.





Yazılım olarak ise gri ve siyah tema, fragmanlar ve önemli gelişmeleri aktaran Dark Knight Rises uygulaması, Batman veya Bane karakterini seçip gerçek mekanlarda check-in yaparak şehri ele geçirmeye çalıştığınız Claim Gotham City oyununa sahip olma şansı modelin alıcılarını bekliyor.





Ayrıca filmin galasına katılma şansı ve modeli satın alan herkese filme ücretsiz bilet de sunulan promosyonlar arasında.





Phones4u tarafından İngiltere'de satışa sunulacak model 600 pound fiyat etiketine sahip. Aylık 31 pound şeklinde kontratlı da sahip olunabiliyor. 1 Haziran'da raflara çıkacak model için ön siparişler başlamış durumda.





Satıcı firma modelin global olarak 900 adetle sınırlı olduğunu belirtiyor.