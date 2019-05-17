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Batman'i canlandıracak yeni aktör belli oldu (mu?)

Ben Affleck sonrasında Batman'i canlandıracak yeni aktör yavaş yavaş belli oluyor. Variety ve Deadline tarafından yapılan haberlerde Robert Pattinson ve Nicholas Hoult isimleri işaret edildi.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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DC sinematik evreninde Batman'i canlandıracak yeni isim nihayet belli oluyor. Variety tarafından bugün yapılan yeni bir özel habere göre İngiliz aktör Robert Pattinson, yeni Batman olmaya artık çok yakın. Variety, Warner Bros-Robert Pattinson anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Variety bu konularda oldukça sağlam bir kaynak. Ancak Variety'nin haberinden kısa bir süre sonra, başka bir ünlü dergi olan Deadline tarafından da konuyla ilgili farklı bir rapor verildi. Deadline'ın haberinde Warner Bros'un Robert Pattinson ile birlikte bir diğer ünlü İngiliz aktör olan Nicholas Hoult ile de görüşme halinde olduğu belirtildi. Deadline, Pattinson-Hoult ikilisinden birisinin yeni Batman olacağını söylüyor.

Variey ve Deadline'ın her ikisi de güvenilir kaynaklar olduğu için şu anda konuyla ilgili kesin bir şey söylemek zor. Ancak yapılan haberlerden Warner Bros'un istesini en azından iki aktöre kadar indirdiği anlaşılıyor. Bakalım beyaz perdenin yeni Yarasa'sı kim olacak.

Yeni Batman filmi Planet of the Apes serisinin ünlü yönetmeni Matt Reeves tarafından yazılıp yönetiliyor. Reeves, geçtiğimiz yıl yaptıği bir açıklamada yeni Batman aktörünün Ben Affleck'ten 15-20 yaş daha genç olmasını istediklerini söylemişti. Robert Pattinson ve Nicholas Hoult ikilisi bu tarife uyuyor gibi. Warner Bros genç bir aktörle uzun bir Batman serisinin önü açmak istiyor.

Şu an için The Batman ismiyle anılan film ilk kez 2016 yılında duyurulmuştu. Ancak filmin yazarlık ve yönetmenliğini üstlenen Ben Affleck bildiğiniz gibi ani bir şekilde projeden ayrıldı ve Batman rolüyle ilişkisini tamamıyla kopardı. Warner Bros bu gelişme sonrasında yoğun bir şekilde yeni yönetmen/yazar ve aktör arayışlarına girmişti.

2017'nin sonlarına doğru projenin başına getirilen Matt Reeves, Affleck'in hazırladığı senaryoyu rafa kaldırıp sıfırdan tamamıyla yeni bir hikaye yazmaya başladı. Dolayısıyla filmin hazırlık süreci beklenenden çok daha uzun sürdü. 2020'nin başları gibi çekimlerin start vermesi bekleniyor. 

https://variety.com/2019/film/news/robert-pattinson-batman-matt-reeves-bruce-wayne-dc-comics-1203125473/ Yorum Yaz
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ymhaslaman 3 hf. en beğenilen
Bu ikisinden ancak Robin olur.
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Night_Blade 3 hf.
Christian Bale performansından sonra kim gelse eğreti durur. Bir de o süper Joker karakterinin üstüne çıkabilirler mi? Bence zor.
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Escapetolife 3 hf.
Michael Keaton ve Christian Bale'i Batman olarak izleyen nesil bunları beğenmez.
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Umutcan 2 hf.
Aktörlerin yüz tipi babyface, batman rolü için yeterince sert değil. Fakat zaten yüzlerinde maske olacağı için çok da fark etmeyecektir diye düşünüyorum.
Gerisi yeteneğe kalmış.
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Moueson 2 hf.
Ne Christian bale miş ya yeter artık ! Eski kafalı olmayın yeni oyunculara şans verin!
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melih_ 2 hf.
Batman sürekli olarak boylu poslu kaslı vücutlu biri olarak arzı endam etti. Robert Pattinson bu kritere göre zayıf kalmıyor mu? Yoksa hadi vücut olayını bir şekilde hallederiz önemli olan kamera surata zoom edilecek önemi yok şeklinde mi düşünüldü bilmiyorum. Bakalım ne olacak?
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Çürük Kemik 2 hf.
Robert'ın Batman değil de daha çok Joker'i canlandıracak bir tipi var.
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Dodge 2 hf.
Robert Pattinson'a on yargili yaklasmamak lazim diye dusunuyorum.Role uyabilecek bir dizi oyuncu oldugunu dusunuyorum.
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Sunrise. 2 hf.
Aslında Christian Bale de Ben Affleck de gayet güzel oynadılar Batman rolünü
Yalnız konudaki diğer isimler olmaz bence
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DH Misafiri 2 hf.
Nicholas Hoult olsun
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erkahn 2 hf.
vampirden batman olur mu olmaz mi?
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Ricky Gervais 3 hf.
WB Man of Steel den sonra Batman solo filmi çekmeyerek en büyük hatasını yaptı. Bana göre şimdiye kadar hiçbir oyuncu Affleck kadar iyi yansıtamamıştı o güçlü Batman tavırlarını.
Gerçek anlamda korku salan ve hiçbir şeyden korkusu olmayan o sert karakteri onun dışında kimsede göremedim, umarım bu eleman iyi iş çıkarır ne diyelim.
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Witsel 3 hf.
Sırf zamanında Twilight serisinde oynadı diye Robert Pattinson'a laf edenler adamın son yıllardaki filmlerini izlesin de konuşsun, oyunculuğu çok iyi. Ayrıca Nolan'ın yeni filminde başrol oynayacak. Bence kendisi bu role çok yakışacak. Önyargılı olmamak gerek.
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