Batman'i canlandıracak yeni aktör belli oldu (mu?)

DC sinematik evreninde Batman'i canlandıracak yeni isim nihayet belli oluyor. Variety tarafından bugün yapılan yeni bir özel habere göre İngiliz aktör, yeni Batman olmaya artık çok yakın. Variety, Warner Bros-Robert Pattinson anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.Variety bu konularda oldukça sağlam bir kaynak. Ancak Variety'nin haberinden kısa bir süre sonra, başka bir ünlü dergi olan Deadline tarafından da konuyla ilgili farklı bir rapor verildi. Deadline'ın haberinde Warner Bros'un Robert Pattinson ile birlikte bir diğer ünlü İngiliz aktör olanile de görüşme halinde olduğu belirtildi. Deadline, Pattinson-Hoult ikilisinden birisinin yeni Batman olacağını söylüyor.Variey ve Deadline'ın her ikisi de güvenilir kaynaklar olduğu için şu anda konuyla ilgili kesin bir şey söylemek zor. Ancak yapılan haberlerden Warner Bros'un istesini en azından iki aktöre kadar indirdiği anlaşılıyor. Bakalım beyaz perdenin yeni Yarasa'sı kim olacak.Yeni Batman filmi Planet of the Apes serisinin ünlü yönetmeni Matt Reeves tarafından yazılıp yönetiliyor. Reeves, geçtiğimiz yıl yaptıği bir açıklamada yeni Batman aktörünün Ben Affleck'ten 15-20 yaş daha genç olmasını istediklerini söylemişti. Robert Pattinson ve Nicholas Hoult ikilisi bu tarife uyuyor gibi. Warner Bros genç bir aktörle uzun bir Batman serisinin önü açmak istiyor.Şu an için The Batman ismiyle anılan film ilk kez 2016 yılında duyurulmuştu. Ancak filmin yazarlık ve yönetmenliğini üstlenen Ben Affleck bildiğiniz gibi ani bir şekilde projeden ayrıldı ve Batman rolüyle ilişkisini tamamıyla kopardı. Warner Bros bu gelişme sonrasında yoğun bir şekilde yeni yönetmen/yazar ve aktör arayışlarına girmişti.2017'nin sonlarına doğru projenin başına getirilen Matt Reeves, Affleck'in hazırladığı senaryoyu rafa kaldırıp sıfırdan tamamıyla yeni bir hikaye yazmaya başladı. Dolayısıyla filmin hazırlık süreci beklenenden çok daha uzun sürdü. 2020'nin başları gibi çekimlerin start vermesi bekleniyor.