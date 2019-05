Batman v Superman ilk gecesinde $27.7 milyon dolar gelir elde etti

İki süper kahramanı karşı karşıya getiren Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Önemli bir kitleyi salonlara taşıyan yapıma ait box office verileri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

İlk rakamlara göre çıkış yaptığı gece (Perşembe gecesi) sinemaya giden izleyiciler filmin 27.7 Milyon dolarla açılış yapmasını sağladı. Bu rakamı karşılaştırmak gerekirse geçtiğimiz yıl gösterime giren Age Of Ultron 27.6 Milyon dolar kazanmayı başarmıştı. Age Of Ultron'u kıl payıyla geçen yapım Batman'in The Dark Knight'ını da geride bıraktı. The Dark Night ön gösterimde 18.5 Milyon dolarlık gelire ulaşmıştı. Açılış gecesi rekoru ise Star Wars: The Force Awakens'da bulunuyor. Star Wars serisinin en yeni filminin ilk gece geliri 57 Milyon dolara ulaşmıştı.

Batman ve Superman: Adaletin Şafağı'nın ilk hafta sonunda 160 Milyon dolar gelire ulaşması bekleniyor. Bu rakamların ABD için geçerli olduğunu da hatırlatalım. Zaman farkından dolayı ilk gece ve haftasonu gelirlerini global olarak hesaplamak henüz mümkün değil, ancak film bazı olumsuz eleştirilere rağmen dünya genelinde ilgiyle karşılanıyor.

Sizler filmi izleme şansı buldunuz mu? Film beklentilerinizi karşıladı mı? Spoiler içermeyen yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız seviniriz.

http://www.tweaktown.com/news/51286/batman-superman-opens-27-7-million-during-preview-night/index.html