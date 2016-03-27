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Batman v Superman ilk gecesinde $27.7 milyon dolar gelir elde etti

Uzun bir süredir merakla beklenen Batman ve Superman: Adaletin Şafağı geçtiğimiz günlerde sinema sevenlerle buluştu. Filmin geliri ilk gösterime girdiği gecede $27.7 milyon dolara ulaştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,2b
1
66
Sinema ve Dizi
Oğuz Avcı
Editör
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İki süper kahramanı karşı karşıya getiren Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Önemli bir kitleyi salonlara taşıyan yapıma ait box office verileri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

İlk rakamlara göre çıkış yaptığı gece (Perşembe gecesi) sinemaya giden izleyiciler filmin 27.7 Milyon dolarla açılış yapmasını sağladı. Bu rakamı karşılaştırmak gerekirse geçtiğimiz yıl gösterime giren Age Of Ultron 27.6 Milyon dolar kazanmayı başarmıştı. Age Of Ultron'u kıl payıyla geçen yapım Batman'in The Dark Knight'ını da geride bıraktı. The Dark Night ön gösterimde 18.5 Milyon dolarlık gelire ulaşmıştı. Açılış gecesi rekoru ise Star Wars: The Force Awakens'da bulunuyor.  Star Wars serisinin en yeni filminin ilk gece geliri 57 Milyon dolara ulaşmıştı.
Batman ve Superman: Adaletin Şafağı'nın ilk hafta sonunda 160 Milyon dolar gelire ulaşması bekleniyor. Bu rakamların ABD için geçerli olduğunu da hatırlatalım. Zaman farkından dolayı ilk gece ve haftasonu gelirlerini global olarak hesaplamak henüz mümkün değil, ancak film bazı olumsuz eleştirilere rağmen dünya genelinde ilgiyle karşılanıyor.
Sizler filmi izleme şansı buldunuz mu? Film beklentilerinizi karşıladı mı? Spoiler içermeyen yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız seviniriz. 

http://www.tweaktown.com/news/51286/batman-superman-opens-27-7-million-during-preview-night/index.html Yorum Yaz
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cestvrai 3 yıl en beğenilen
Film muazzamdi. Comic book kulturu olmayanlar pek anlamaz o yuzden elestirirler hatta filme gitmeyenler bile elestirir bizim memlekette. Gerek Affleck gerekse Cavill harika performans sergilediler.filmdeki cgi dozuda iyiydi. Doomsday superman final sahnesi efsaneydi..

Kesinlikle imax izlemenizi oneriririm.Avengers sacmaligindan cok daha iyi bir film oldugu kesin. Superkahraman filmini bolca esprili yilisik bir film yapmaktansa ciddi tonda cekmek dogru bir tercih olmus bu yuzden Snyderi tebrik ediyorum.bence nolanin filmleri kadaR guzel olmus..
Film muazzamdi. Comic book kulturu olmayanlar pek anlamaz o yuzden elestirirler hatta filme gitmeyenler bile elestirir bizim memlekette. Gerek Affleck gerekse ...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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Guhong01 3 yıl
Spoiler içermeyen yorum yazın demişsiniz ama filmin en büyük spoiler'ı filmin trailer'ı. Bu kadar aptalca bir fragman görülmedi daha önce.
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kesbi 3 yıl
Saçma sapan, nedensellikten yoksun, önceki filmlerle zerre alakası olmayan, ne çizgi romanına ne de çizgi filmine bağlı kalan çok kötü bir film. Bence gitmeyin paranıza yazık. Akşam izledik 2 buçuk saatimiz boşa gitti. 10 üzerinde 3,5.
Saçma sapan, nedensellikten yoksun, önceki filmlerle zerre alakası olmayan, ne çizgi romanına ne de çizgi filmine bağlı kalan çok kötü bir film. Bence gitmeyin ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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pokezoom 3 yıl
DARK NIGHT yazan zihniyet kim acaba ? dh nin haber editörü mü yoksa bi yerden alıntı mı yaptı ? bu ne rezillik ? bare DART VADER falan yazsaydı. kim yazdıysa bilmiş bilmiş yazmış.
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JusticeLeague 3 yıl
Filmin başarılı olması istenmiyormuşcasına yapılan inceleme ve eleştirmelerden dolayı 2. ve 3. haftasında baya düşecektir malesef. Umarım 1milyarı geçer..
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Kartal Göz 3 yıl
Balon çıkmasın da...
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Batman mi robocop mu anlamadım zaten saçma sapan olmuş
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cestvrai 3 yıl
halk son sozu soylemis . tüm zamanların en iyi 2. hafta sonu acılısı Türkiyede. ultron sacmalıgını tokatlamıs


Sıra Film Adı Dağıtım Vizyon Tarihi 3 Gün Seyirci % Toplam Salon Salon Ort. Toplam Seyirci
1 Hızlı ve Öfkeli 7 UIP 03.04.2015 783.692 %26.5 520 1.507 2.961.089
2 Batman v Superman: Adaletin Şafağı Warner Bros. 25.03.2016 513.873 %100.0 616 834 513.873
3 Yenilmezler: Ultron Çağı UIP 01.05.2015 470.312 %36.6 501 939 1.284.848
4 Matrix Reloaded Warner Bros. 16.05.2003 456.102 %31.0 145 3.146 1.470.316
5 Hobbit: Beş Ordunun Savaşı Warner Bros. 17.12.2014 430.596 %26.1 454 948 1.647.727
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MessiTugi 3 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Batman mi robocop mu anlamadım zaten saçma sapan olmuş

O zırhı fragmanda gördüğüm ilk an benim de aklıma Robocop gelmişti
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Adventure. 3 yıl
Filme henüz gitme fırsatım olmadı o yüzden iyi-kötü yada vasat-muazzam gibi yorumlar yapamam ama bazı genel eleştiriler dikkatimi çekti;

Çizgiroman gibi olmamış yada çizgiroman ile ne alaka eleştirileri var. Allah Aşkına şimdiye kadar ki hangi süper kahraman filmi çizgi romanlarına bağımlı kalıyor ki. Avengers'da Ultron bir filme sığacak bir karakter miydi ? ve ötesinde neredeyse paso Küçük Emrah gibi dayak mı yemesi gerekiyordu. Ben dahil birçoğumuzun merakla beklediği ''Civil War'' filminin çizgiromanını okuyan arkadaşlar sizce çizgiroman ve film ne kadar birbirine benziyor.

Bale ve Affleck karşılaştırmasına gelirsek. İkisi çok farkı Batman karakterleri. Bale'in Batman'i Nolan'nın yarattığı tamamen gerçekçi dünyanın süper kahramanıydı özellikle ikinci ve üçüncü filmde düşmanlarından çok kendisiyle hesaplaşan bir Batman'di. Affleck'in canlandırdığı Batman ise çizgiroman dünyasındaki Batman'i sunuyor. İkiside aynı karakteri izleyiciye sunsalarda çok farklı kulvarlardan bunu yapıyorlar.

DC'nin bana göre en büyük hatası; Man of Steel'den sonra Affleck'in canlandırdığı bir solo Batman filmi çekmemesi olmuştur. Solo bir Batman filminden sonra BvS'nin gelmesi çok daha iyi olurdu. Büyük olasılıkla DC'nin Marvel'e göre beyazperdede geç kalmasının etkiside var hemen Justice League'ye girmek istediler.
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KaptanKenway 3 yıl
cestvrai
Film muazzamdi. Comic book kulturu olmayanlar pek anlamaz o yuzden elestirirler hatta filme gitmeyenler bile elestirir bizim memlekette. Gerek Affleck gerekse Cavill harika performans sergilediler.filmdeki cgi dozuda iyiydi. Doomsday superman final sahnesi efsaneydi.. Kesinlikle imax izlemenizi oneriririm.Avengers sacmaligindan cok daha iyi bir film oldugu kesin. Superkahraman filmini bolca esprili yilisik bir film yapmaktansa ciddi tonda cekmek dogru bir tercih olmus bu yuzden Snyderi tebrik ediyorum.bence nolanin filmleri kadaR guzel olmus..

Nolan'ın yarattığı Joker karakteri, Synder'in yarattığı bütün karakterlerden daha üstündür. Nolan, filmlere yeni bir bakış açısı getirmiş bir adam. Batman v Superman filmi, Nolanın yaptığı tek bir filme dahi rakip olamaz. Benim görüşüm bu. Nolan'ın bütün filmlerini izle ondan sonra bu yorumu tekrar yapıcak mısın bekliyorum. Snyderin yaptığı filmi Nolan filmleri ile kıyaslamak saçmalık olur. Onun için Nolan'ı değil başka bi yönetmeni örnek versen daha iyi olurdu.
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MegaWolt38 3 yıl
Christian Bale-Chrsitopher Nolan ın olmadığı Batman o seriden çok uzak osla da Ben Affleck iyi oyunculuk çıkarmış ancak yönetmen kesinlikle Christopher Nolan olmalıydı.
7/10 benim puanım.
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ozetto 3 yıl
Dün izledim. Beklentim çok yüksekti ama hüsran oldu diyebilirim.
Mavel filmlerindeki şakalar komiklikler benimde hoşuma gitmiyor ve yorumlara bakarak guzel bir film olacağını dusunmustum. İlk yarı fena değildi. sahneler arası kopukta olsa ikinci yarının guzel olacağını hissettiriyordu ama ne yazıkki ikinci yarıda yine düşman çıkarmak adına abartıldıkça abartılmış bir düşman gördük. sahneler de okadar karışıktı ki görsel anlamda benim hoşuma gitmedi açıkçası.
dahada yazmayayım spoilersız yazacak bir şey yok çünkü :))
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Pi 3 yıl
Ya hadi film ivir zivir konularini koyuyorsunuz bari secenek koyun da isteyen gorsun istemeyen gormesin. Sinema haberi okuyacaksam girerim film sitesine oradan bakarim yahu
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DH Misafiri 3 yıl
Ne çok çenebaz klavye kahramanı var yahu!! 410M dolar parayı düşünde göremeyecek adamlar film çekiyor, izleyici topluyor vs. vs.
Gidin izleyin birader. seveni olur sevmeyeni olur. gidin izleyin. en fazla sinemaya vereceğiniz 15TL'nizden olursunuz veya memnun olur mutluluk duyarsınız.
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