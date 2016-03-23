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Batman ve Superman mobilde de karşılaşıyor

Vizyondan önce Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin heyecanını yaşamak isteyenler için, Warner Bros. tarafından sonsuz koşu tarzında yeni bir oyun indirmeye sunuldu.
3 yıl
2,4b
1
8
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Warner Bros. tarafından sayılı günler sonra vizyona girecek olan Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi için, mobil oyun da geldi. Geçtiğimiz haftalarda mağazalardaki yerini alan oyun, biraz daha bilinen bir kategori içerisinde yerini almış.

Oyunda Batman veya Superman rollerine bürünebiliyorsunuz ancak birbirinizle karşılaşma ihtimaliniz bulunmuyor zira oyun sonsuz koşu tarzında. Gotham ve Metropolis sokaklarında, arabalardan veya engellerden kaçınarak puan toplamaya çalışıyorsunuz. Topladığınız puanlarla Batmobil gibi çeşitli güçlendirmeler alabiliyorsunuz.


Ayrıca Bkz. "MSI ürünlerine Batman v Superman damgası"

Herhangi bir şekilde öldükten sonra, süre dolmadan ekrana tıklayarak filmin logosunu kırmızı renk ile doldurabilirseniz, tekrar oyuna geri dönüyorsunuz. İstediğiniz zaman Batman veya Superman arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca filmin orijinal soundtrack parçaları da arka planda sizi bekliyor. Oyun daha çok reklam amaçlı hazırlanmış. Sürükleyici bir hikayesi bulunmuyor. 

iOS


 

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strathmorea 3 yıl en beğenilen
İster 20 çekirdekli işlemcili, 16 gb ram li, bilmem ne teknolojili telefon yap, mobil oyun sektörü böyle çöp oyunlar oldukça o gelişen telefon teknolojisinin %90 ı çöpe gidiyor. Alın görün, sene olmuş 2016 ama 6 sene öncesinin mantığı devam ediyor.
İster 20 çekirdekli işlemcili, 16 gb ram li, bilmem ne teknolojili telefon yap, mobil oyun sektörü böyle çöp oyunlar oldukça o gelişen telefon teknolojisinin %9...
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RickCooL 3 yıl
Çocuk oyunu yapmışlar olmamış
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TUFF GONG 3 yıl
kendimi bildim bileli yeni çıkan telefonları aynı oyunlarla test ediyorlar ki o oyunların hiçbirinden (rr3,asphalt,mc5) 1 gram zevk almıyorum
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Deneyelim bakalım.

Edit: Denedim :)

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drjacob 3 yıl
Türkçe dil gelmesine rağmen ben sevemedim çok vasat
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LastShip 3 yıl
O yuzden 2 cekidek forever diyoruz
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strathmorea 3 yıl en beğenilen
İster 20 çekirdekli işlemcili, 16 gb ram li, bilmem ne teknolojili telefon yap, mobil oyun sektörü böyle çöp oyunlar oldukça o gelişen telefon teknolojisinin %90 ı çöpe gidiyor. Alın görün, sene olmuş 2016 ama 6 sene öncesinin mantığı devam ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +15
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gamefry 3 yıl strathmorea

katılmamak elde değil. Tamamen aynı görüşteyim. Telefonların donanımının artmasının hiç bir önemi yok. Ana kullanım tarayıcı ve sosyal medyada kalıyor. Bunlar için çok büyük donanıma ihtiyaç yok. Cihazlar xbox 360 gücünde grafik kartı diye tanıtılıyor ama oyun çıkmıyor. Telefonun donanımını kullanan adam akıllı oyun çıkmadan, ertesi sene daha iyi versiyonu çıkmış ve biz yine bu donanımı kullanmamış oluyoruz. Resmi Joystick kılıf tarzı bir ürün ile, çok iyi oyunlar çıkabilir ve el konsollarının yerini alabilir bu cihazlar.
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