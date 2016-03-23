Batman ve Superman mobilde de karşılaşıyor

Warner Bros. tarafından sayılı günler sonra vizyona girecek olan Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi için, mobil oyun da geldi. Geçtiğimiz haftalarda mağazalardaki yerini alan oyun, biraz daha bilinen bir kategori içerisinde yerini almış.

Oyunda Batman veya Superman rollerine bürünebiliyorsunuz ancak birbirinizle karşılaşma ihtimaliniz bulunmuyor zira oyun sonsuz koşu tarzında. Gotham ve Metropolis sokaklarında, arabalardan veya engellerden kaçınarak puan toplamaya çalışıyorsunuz. Topladığınız puanlarla Batmobil gibi çeşitli güçlendirmeler alabiliyorsunuz.





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Herhangi bir şekilde öldükten sonra, süre dolmadan ekrana tıklayarak filmin logosunu kırmızı renk ile doldurabilirseniz, tekrar oyuna geri dönüyorsunuz. İstediğiniz zaman Batman veya Superman arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca filmin orijinal soundtrack parçaları da arka planda sizi bekliyor. Oyun daha çok reklam amaçlı hazırlanmış. Sürükleyici bir hikayesi bulunmuyor.

iOS



