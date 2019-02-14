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Tetris de battle royale ligine katıldı

Vurdulu kırdılı battle royale tarzı oyunlardan hoşlanmıyorsanız, hıza ve dikkate dayalı Tetris 99 ilginizi çekebilir. Oyunda amaç karşı tarafa olduğunca fazla çöp bloklar göndererek tepeye çıkarmak.
3 ay
4,6b
1
3
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin popüler hale gelen battle royale türü genelde aksiyon ve hareket tabanlı oyunlar barındırıyor. Bununla birlikte son dönemde ilginç fikirler eklenmeye başladı. Tetris bunlardan birisi.

Tetris 99 neler sunuyor?

Nintendo Switch için özel olarak hazırlanan Tetris 99 adındaki yeni oyun battle royale tarzında bir mücadele sunuyor. Oyuncular diğer 98 kişiye karşı mücadele ederek hayatta kalan tek kişi olmaya çalışıyor.

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Oyunda bir taraftan blokları yerleştirerek üst kısma değmemeye çalışıyor bir yandan da blokları silerek diğer oyunculara çöp bloklar yolluyorsunuz. Bu sayede yavaş kalan en üste değiyor ve eleniyor. Oyuncu eledikçe KO rozeti kazanıyorsunuz.

Nintendo Switch Online üyeleri için özel olan Tetris 99 battle royale oyunu Nintendo Direct üzerinden edinilebiliyor. Nintendo oyuna yakında farklı etkinlikler entegre edeceğini duyurdu.

 

https://www.engadget.com/2019/02/13/tetris-99/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 ay en beğenilen
Announced today during the Nintendo Direct stream, it's available exclusively for Nintendo Switch Online members.

Nintendo Switch Online üyeleri için özel olan Tetris 99 battle royale oyunu Nintendo Direct üzerinden edinilebiliyor.

Bunu nasıl bulabilirim şekilde çeviriniz bilmiyorum. Ama daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Zira Google Translate daha doğru çeviriyor. DH'da Haber yaziyorsaniz hangi sistem hangi mağazayı sunuyor, oyunları nereden satılıyor bilmeniz gerekiyor.
Announced today during the Nintendo Direct stream, it's available exclusively for Nintendo Switch Online members.Nintendo Switch Online...
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Elessar Eredhian 3 ay
"...Nintendo Direct üzerinden edinilebiliyor."
Bu ne demek yahu haberi yazıyorsunuz hadi Nintendo Direct'in ne olduğunu bilmiyorsunuz bari kaynak olarak kullandığınız metni doğru çevirin.
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Rachsuchtig 3 ay en beğenilen
Announced today during the Nintendo Direct stream, it's available exclusively for Nintendo Switch Online members.

Nintendo Switch Online üyeleri için özel olan Tetris 99 battle royale oyunu Nintendo Direct üzerinden edinilebiliyor.

Bunu nasıl bulabilirim şekilde çeviriniz bilmiyorum. Ama daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Zira Google Translate daha doğru çeviriyor. DH'da Haber yaziyorsaniz hangi sistem hangi mağazayı sunuyor, oyunları nereden satılıyor bilmeniz gerekiyor.
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CWaRRioR 3 ay
Açık dünya yapsınlar da RGB ledli tetris kontrolcüsüyle oynarız.
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