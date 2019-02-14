Tetris de battle royale ligine katıldı

Son dönemin popüler hale gelen battle royale türü genelde aksiyon ve hareket tabanlı oyunlar barındırıyor. Bununla birlikte son dönemde ilginç fikirler eklenmeye başladı. Tetris bunlardan birisi.

Tetris 99 neler sunuyor?

Nintendo Switch için özel olarak hazırlanan Tetris 99 adındaki yeni oyun battle royale tarzında bir mücadele sunuyor. Oyuncular diğer 98 kişiye karşı mücadele ederek hayatta kalan tek kişi olmaya çalışıyor.

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Oyunda bir taraftan blokları yerleştirerek üst kısma değmemeye çalışıyor bir yandan da blokları silerek diğer oyunculara çöp bloklar yolluyorsunuz. Bu sayede yavaş kalan en üste değiyor ve eleniyor. Oyuncu eledikçe KO rozeti kazanıyorsunuz.

Nintendo Switch Online üyeleri için özel olan Tetris 99 battle royale oyunu Nintendo Direct üzerinden edinilebiliyor. Nintendo oyuna yakında farklı etkinlikler entegre edeceğini duyurdu.