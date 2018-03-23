Battlefield 1 botları artık kendi öğrenecek

Oyunlarda nereye gittiğini bilmeyen ve zaman zaman oyuncuları çileden çıkaran NPC veya bot karakterler tarihe karışıyor. Artık bizden daha akıllı bot karakterler ile kapışmamız an meselesi. Electronic Arts, Battlefield 1 oyununda yapay zekâ tarafından kontrol edilen bot karakterleri test etmeye başladı.

Daha akıllı düşmanlar

Gelişmiş yapay zekâ zaten bir süredir test edilmekteydi. Blietzkrieg 3 oyununda yapay zekâ oyuncunun normal oyunculardan daha iyi taktikler üretebildiği gündeme gelmişti. Böylece oyunlarda çok daha zorlu bot karakterler heyecanı ve eğlenceyi de arttıracak.

SEED ekibinden magnus Nordin, Google’ın yapay zekayı eski Atari oyunlarını oynayabilecek tarzda geliştirme çalışmalarından esinlendiklerini belirtiyor. Battlefield gibi bir AAA oyununu yapay zekanın ne kadar bir çaba ile öğrenebileceğini merak eden ekip testlere başlamış.

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Yapay zekâ oyunda gerçek oyuncuları izleyerek öğreniyor. Testlerde şimdilik sadece tabanca ile tüfek tarzı silahlar kullanılıyor çünkü yapay zekâ henüz öğrenim sürecinin başında ve sık sık hata yapıyor.

Eğitilen yapay zekâ oyuncu sağlığı veya cephanesi azaldığı zaman bunları nereden karşılayacağını ayrıca harita detaylarını da öğrenebiliyor. Hamlelerini de buna göre yapıyor.

İlerleyen aşamalarda ekip çalışması, karakterlerin sınıflarını ve ekipmanlarını tanıyabilme ve bunlara göre strateji geliştirebilme, haritaya göre ilerleme tarzında daha gelişmiş yetenekler kazanmış olacaklar. Sonrasında bu algoritma oyundaki tüm bot karakterlere uygulanacak. Şimdilik yapay zekanın insan unsurunun karşısına ne zaman çıkacağı açıklanmadı.