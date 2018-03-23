Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Battlefield 1 botları artık kendi öğrenecek

Oyunlarda artık sizden daha akıllı hamleler yapabilen yapay zekâ tabanlı düşmanlar görebileceksiniz. Oyun stüdyoları bu konuda gelecek vadeden testler yapıyor.
1 yıl
3,5b
1
7
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyunlarda nereye gittiğini bilmeyen ve zaman zaman oyuncuları çileden çıkaran NPC veya bot karakterler tarihe karışıyor. Artık bizden daha akıllı bot karakterler ile kapışmamız an meselesi. Electronic Arts, Battlefield 1 oyununda yapay zekâ tarafından kontrol edilen bot karakterleri test etmeye başladı.

Daha akıllı düşmanlar

Gelişmiş yapay zekâ zaten bir süredir test edilmekteydi. Blietzkrieg 3 oyununda yapay zekâ oyuncunun normal oyunculardan daha iyi taktikler üretebildiği gündeme gelmişti. Böylece oyunlarda çok daha zorlu bot karakterler heyecanı ve eğlenceyi de arttıracak.

SEED ekibinden magnus Nordin, Google’ın yapay zekayı eski Atari oyunlarını oynayabilecek tarzda geliştirme çalışmalarından esinlendiklerini belirtiyor. Battlefield gibi bir AAA oyununu yapay zekanın ne kadar bir çaba ile öğrenebileceğini merak eden ekip testlere başlamış.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Yapay zekâ oyunda gerçek oyuncuları izleyerek öğreniyor. Testlerde şimdilik sadece tabanca ile tüfek tarzı silahlar kullanılıyor çünkü yapay zekâ henüz öğrenim sürecinin başında ve sık sık hata yapıyor.

Eğitilen yapay zekâ oyuncu sağlığı veya cephanesi azaldığı zaman bunları nereden karşılayacağını ayrıca harita detaylarını da öğrenebiliyor. Hamlelerini de buna göre yapıyor.

İlerleyen aşamalarda ekip çalışması, karakterlerin sınıflarını ve ekipmanlarını tanıyabilme ve bunlara göre strateji geliştirebilme, haritaya göre ilerleme tarzında daha gelişmiş yetenekler kazanmış olacaklar. Sonrasında bu algoritma oyundaki tüm bot karakterlere uygulanacak. Şimdilik yapay zekanın insan unsurunun karşısına ne zaman çıkacağı açıklanmadı.

 

http://www.guru3d.com/news-story/ea-tests-self-learning-ai-agents-in-battlefield-1.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Un4Given- 1 yıl en beğenilen
Oyunu çok iyi öğrenip normal oyunculara noob yazdığı gün olmuştur.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NimbleSoul 1 yıl
Bot zorluk seviyesi:
Kolay <[]============> Zor
Sorun çözüldü :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arapkahvesi 1 yıl
Susturucu ile devriye gezen mangadan adamları sırayla öldürüyorsun ve bir tanesi "nooluyo abi" demiyorsa daha öğrenecek çok şeyi var botların :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ferucci 1 yıl
Hikaye tabanlı oyunlar finish çizgisine doğru ilerlerken bu gelişmeler hoş. Bayıyor insanı bir süre sonra, aptal yapay zekayı öldür de öldür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Yapay zeka hem oyun oynayıp hemde küfür edebilecekse bu iş olmuş demektir :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 1 yıl
Ajan Smith'ten;
"ilk Matrix'in, kimsenin acı çekmediği ve mutlu olduğu mükemmel bir dünya için yapıldığını biliyor muydun? Tam bir felaketti. Kimse programı kabul etmedi. Neredeyse tüm ekinler öldü. Bazıları mükemmel dünyayı tanımlayacak programlama dilinin olmadığını söyledi. Ancak bana göre bir ırk olarak insanoğlu kendi gerçekliğini sefalet ve acıyla tanımlıyor. Bu yüzden mükemmel dünya ilkel beyinlerinizin durmadan uyanmayı denediği bir rüya halini alıyor..."
Felsefeyi sevmem ama bu cümleye bayılıyorum. Yapay zekanın mükemmel olacağı zaman, muhtemelen gercekci hatalar yapabildiği zaman olacak..
Konuyla alakasıda malum; Mükemmel düşman zevk vermez. Öyle bir yapay zeka olacak ki hata yaptığında, bilerek değilde sanki kazara yapmış hissi uyandırmalı. Çünkü insanın doğası bu.. Bekleyelim, görelim..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Un4Given- 1 yıl en beğenilen
Oyunu çok iyi öğrenip normal oyunculara noob yazdığı gün olmuştur.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danner 1 yıl
Sonunda beklediğim özellik bazı oyunları yapay zekanın saçmalaması nedeniyle çok bıraktım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Nimbus’tan 3.5 inçte rekor SSD kapasitesi 1 yıl MİT için üretilen ANKA teslim edildi 1 yıl Street Fighter dizisi için hazırlıklara başlandı 1 yıl Makyajlı Renault Kadjar ilk kez göründü 1 yıl Türkiye'nin milli savaş gemisi TCG Anadolu, 2019'un ilk çeyreğinde suya inecek 1 yıl Kiliseler, Google ve Apple Pay ile bağış alacak 1 yıl Samsung Galaxy Note 9, 5G bağlantı desteğiyle gelebilir 1 yıl Bu sefer öldürdü! Suçlu Yapay Zeka | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl BTK'dan VPN kullanımının engellenmesi ile ilgili açıklama geldi 1 yıl Coincheck'ten çalınan 530 milyon dolarlık kripto para kayıplara karıştı 1 yıl AMD Radeon ekran kartları oyuncu markaları tarafından boykot mu ediliyor? 1 yıl Samsung Galaxy J7 Prime 2 tanıtıldı! Galaxy J7 Prime 2 özellikleri: 1 yıl Seagate hard disk sürücülerde 480MB/s transfer hızına ulaştı 1 yıl Galaxy S9 serisinin ekranları sorunlu mu? Samsung'dan açıklama geldi 1 yıl İranlı hackerlar ''31 terabaytlık'' veri çalmakla suçlanıyor 1 yıl Telegram aylık 200 milyon aktif kullanıcıya ulaştı 1 yıl ABD'li öğrenciler öğrenim kredisi ile kripto para satın alıyor 1 yıl Üst seviyeye Exynos 9610 gücü 1 yıl OnePlus 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı 1 yıl AMD: Yeni ortaya çıkan açıklar gerçek fakat endişelendirecek boyutta değiller 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Battlefield 1 botları artık kendi öğrenecek Sonraki Instagram yeni gönderileri en üste taşıyor 1 yıl 2018 Toyota Auris'in kabin görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Malta'ya taşınıyor 1 yıl Facebook'u silin kampanyasına Elon Musk'tan büyük destek! 1 yıl MIT'de geliştirilen robot balık ile okyanus canlıları incelenecek 1 yıl Samsung Display sonunda parmak izi sensörünü ekrana gömmeyi başardı 1 yıl Katlanabilir iPhone 2020 yılında gelebilir 1 yıl Bitcoin'de düşüş ne kadar sürecek? | Kripto Para Günlüğü Bölüm:1 1 yıl Google'ın dosya yöneticisi Files Go artık daha akıllı 1 yıl ODTÜ'de çalışıp Türkçe öğrenen ünlü matematikçi, "Matematiğin Nobelini" kazandı 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 için Oreo güncellemesi Türkiye’de yayınlandı 1 yıl 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları açıklandı [Galeri] 1 yıl Facebook kullanıcısı, veri güvenliğini ihlal eden şirkete dava açtı 1 yıl 2018 Volkswagen Touareg tanıtıldı, işte tasarımı ve özellikleri 1 yıl NSA Bitcoin kullanıcılarını takip edebiliyor 1 yıl Çılgın oyun bilgisayarı: MSI Aegis TI3 1 yıl ABD'de Çinli üreticilere ilk darbe geldi 1 yıl Amazon'un D&R'ı satın alacağı iddia ediliyor 1 yıl GoPro sensörlerini artık başka markalarda da görebileceğiz 1 yıl 2019 Rapid, Skoda'nın Vw Golf'ü olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim