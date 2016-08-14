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Battlefield 1'in savaşa yön verecek araçları tanıtıldı

Oyunseverlerin heyecanla bekledikleri Battlefield 1'e dair yeni video yayınlayan EA, bu kez savaşta önemli rol üstlenecek birbirinden güçlü araçları görücüye çıkardı.
2 yıl
5,9b
1
11
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Battlefield serisinin merak edilen yeni oyunu Battlefield 1'e dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce başlatılan video serisi ile oyun içerisindeki silahları yakından tanıma fırsatı yakalamıştık. Oyunun daha gerçekçi bir hale gelmesi için detaylar üzerinde yoğun mesai harcadığını ifade eden DICE, böylelikle kullanıcılara savaş atmosferini tam anlamıyla yaşatmayı hedefliyor.
Resmi YouTube kanalında paylaşılan son video ile bu kez oyundaki tank, motorsiklet, uçak ve diğer zırhlı araçları görücüye çıkaran EA, savaşın gidişatının özellikle tanklar sayesinde yeniden şekilleneceğini söylüyor. Günümüzde askeri amaçla kullanılan birçok aracın temellerinin 1. Dünya Savaşı yıllarına kadar uzandığını belirten Kıdemli Tasarımcı Patrick O’Shaughnessy, bu yüzden aynı silahlarda olduğu gibi araçları yakından tanımak için bir bölümünü bizzat test ettiklerini dile getiriyor.
Görüntülerden de anlaşılacağı üzere tasarım, ses ve atış tepkileriyle oldukça tatmin edici bir izlenim yaratan araçlarda uçaklar için yer çekimi faktörü de unutulmamış. Buna göre pervaneli canavarlarla gökyüzüne tırmanırken ya da dalış yaparken yer çekim kuvveti fark edilir derecede hissedilecek. Yayınlanan her video ile oyunseverlerin heyecanını katlayan Battlefield 1, 21 Ekim tarihinde Türkçe metin desteği ile PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak.

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ydagli42 2 yıl en beğenilen tobepeople
tobepeople

Silahları görünce ben soğudum alakasız olmuş birinci dünya savaşında dandikti silahlar ancak onun özelliği de oydu herkes yavaş dolduruyordu mermiyi bu halini sevmedim medal of honor gibi olmalı eski psone zamanındaki medal of honor gibi

İstanbul HARBİYE ASKERİ MÜZESİ'ni gezmenizi öneririm.Orada 1.Dünya savaşı bölümünde otamatik silahları görünce aslında oyunda bir hata olmadığını göreceksiniz.
tobepeopleSilahları görünce ben soğudum alakasız olmuş birinci dünya savaşında dandikti silahlar ancak onun özelliği de oydu herkes yava...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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game07 2 yıl

EA Türkiye kanalı aylardır var haberi girerken kopyala yapıştır yerine araştırmanız daha iyi olur.
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cansev07 2 yıl
Geçmiyor günler. Sabırsızlıkla bekliyorum
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DH Misafiri 2 yıl
EA e-mail ile bilgilendirme geçti, bana da geldi. Worldwide olarak yeni yayınlandı diyor.
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halitozbasli 2 yıl
Artık yeni ekran kartı istiyor benim yaşda oyun için az biraz geçti ondan almıycam.
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game07 2 yıl

EA Türkiye kanalı aylardır var haberi girerken kopyala yapıştır yerine araştırmanız daha iyi olur.
Yanıtla +13
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BekirTemel 2 yıl

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tobepeople 2 yıl
Silahları görünce ben soğudum alakasız olmuş birinci dünya savaşında dandikti silahlar ancak onun özelliği de oydu herkes yavaş dolduruyordu mermiyi bu halini sevmedim medal of honor gibi olmalı eski psone zamanındaki medal of honor gibi
1 Yanıt Yanıtla +1
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ydagli42 2 yıl tobepeople
tobepeople

Silahları görünce ben soğudum alakasız olmuş birinci dünya savaşında dandikti silahlar ancak onun özelliği de oydu herkes yavaş dolduruyordu mermiyi bu halini sevmedim medal of honor gibi olmalı eski psone zamanındaki medal of honor gibi

İstanbul HARBİYE ASKERİ MÜZESİ'ni gezmenizi öneririm.Orada 1.Dünya savaşı bölümünde otamatik silahları görünce aslında oyunda bir hata olmadığını göreceksiniz.
1 Yanıt Yanıtla +17
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cansev07 2 yıl
Geçmiyor günler. Sabırsızlıkla bekliyorum
Yanıtla +4
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oyun, ea ve
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