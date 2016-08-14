Battlefield 1'in savaşa yön verecek araçları tanıtıldı

Battlefield 1'e dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce başlatılan video serisi ile Battlefield serisinin merak edilen yeni oyunu'e dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce başlatılan video serisi ile oyun içerisindeki silahları yakından tanıma fırsatı yakalamıştık. Oyunun daha gerçekçi bir hale gelmesi için detaylar üzerinde yoğun mesai harcadığını ifade eden DICE, böylelikle kullanıcılara savaş atmosferini tam anlamıyla yaşatmayı hedefliyor.

Resmi YouTube kanalında paylaşılan son video ile bu kez oyundaki tank, motorsiklet, uçak ve diğer zırhlı araçları görücüye çıkaran EA, savaşın gidişatının özellikle tanklar sayesinde yeniden şekilleneceğini söylüyor. Günümüzde askeri amaçla kullanılan birçok aracın temellerinin 1. Dünya Savaşı yıllarına kadar uzandığını belirten Kıdemli Tasarımcı Patrick O’Shaughnessy, bu yüzden aynı silahlarda olduğu gibi araçları yakından tanımak için bir bölümünü bizzat test ettiklerini dile getiriyor.

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere tasarım, ses ve atış tepkileriyle oldukça tatmin edici bir izlenim yaratan araçlarda uçaklar için yer çekimi faktörü de unutulmamış. Buna göre pervaneli canavarlarla gökyüzüne tırmanırken ya da dalış yaparken yer çekim kuvveti fark edilir derecede hissedilecek. Yayınlanan her video ile oyunseverlerin heyecanını katlayan Battlefield 1, 21 Ekim tarihinde Türkçe metin desteği ile PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak.