Battlefield 5 açık betası bugün başlıyor: İşte detaylar

Battlefield V'in merakla beklenen açık betası nihayet başlıyor. Geliştirici stüdyo DICE, beta deneyiminin bugün TSİ 11.00 itibarıyla erken erişime açılacağını duyurdu. Betayı PC, PS4 ve Xbox One platformlarında şu anda hemen indirebilir ve başlama saatini bekleyebilirsiniz.
4 Eylül erken erişimi yalnızca EA Access, Origin Access ve Origin Access Premier abonelerine ve oyunu ön siparişle satın alanlara özel olacak. Eğer bunlardan herhangi birine sahip değilseniz açık betaya 6 Eylül TSİ 11.00 itibarıyla erişebileceksiniz.
Açık betayla ilgili bilmeniz gereken tarihler-Açık beta ön yüklemesi: 3 Eylül 2018, 11:00
-Açık beta erken erişim başlangıcı: 4 Eylül 2018, 11:00
-Açık betanın herkes için başlaması: 6 Eylül 2018, 11:00
-Açık betanın sona ereceği tarih: 11 Eylül 2018, 17:00
Açık betada oyuncuları Arctic Fjord ve Rotterdam haritaları bekliyor olacak. Arctic Fjord haritasını daha önce kapalı alfada görme fırsatı yakalamıştık. Rotterdam haritası ise ilk kez oynanabilecek. DICE, oyun modları olarak ise Conquest (Fetih) ve Grand Operations'ın (Büyük Operasyonları) oynanabileceğini söylüyor.
Hatırlayacağınız üzere serinin bir önceki yapımı olan Battlefield 1'in açık betası da iki yıl önce yine bu sıralar yapılmıştı. Toplam oyuncu sayısı anlamında Battlefield 1'in açık betasında çok büyük bir başarı elde eden DICE, Battlefield V'de de yine benzer bir başarı yakalamak istiyor. Açık betanın sistem gereksinimleriyse şu şekilde:
Minimum
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10
- İşlemci (AMD): AMD FX-8350
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- Hafıza: 8GB RAM
- Grafik Kartı (NVIDIA): GTX 660 2GB
- Grafik Kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB
- DirectX versiyonu: 11.0
- Internet: 512 KBPS veya daha hızlı, stabil internet bağlantısı
- Boş sabit disk alanı: 50GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 3 1300X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya dengi
- Hafıza: 16GB RAM
- Grafik Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GB
- Grafik Kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4GB
- DirectX versiyonu: 11.1
- Internet: 512 KBPS veya daha hızlı, stabil internet bağlantısı
- Boş sabit disk alanı: 50GB
https://www.ea.com/games/battlefield/news/battlefield-5-open-beta-details-dates-and-early-access Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Video oynatılamıyor diyor!
50GB alan"
Çok saçma zira 12GB indirip toplamda 14GB a ihtiyaç duyuyor diye hatırlıyorum dünden.