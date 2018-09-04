Battlefield 5 açık betası bugün başlıyor: İşte detaylar

Açık betayla ilgili bilmeniz gereken tarihler

Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10

İşlemci (AMD): AMD FX-8350

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

Hafıza: 8GB RAM

Grafik Kartı (NVIDIA): GTX 660 2GB

Grafik Kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB

DirectX versiyonu: 11.0

Internet: 512 KBPS veya daha hızlı, stabil internet bağlantısı

Boş sabit disk alanı: 50GB

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 3 1300X

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya dengi

Hafıza: 16GB RAM

Grafik Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GB

Grafik Kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4GB

DirectX versiyonu: 11.1

Internet: 512 KBPS veya daha hızlı, stabil internet bağlantısı

Boş sabit disk alanı: 50GB

https://www.ea.com/games/battlefield/news/battlefield-5-open-beta-details-dates-and-early-access

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Battlefield V'in merakla beklenen açık betası nihayet başlıyor. Geliştirici stüdyo DICE, beta deneyiminin bugünduyurdu. Betayı PC, PS4 ve Xbox One platformlarındave başlama saatini bekleyebilirsiniz.4 Eylül erken erişimi yalnızca EA Access, Origin Access ve Origin Access Premier abonelerine ve oyunu ön siparişle satın alanlara özel olacak. Eğer bunlardan herhangi birine sahip değilseniz açık betayaerişebileceksiniz.-Açık beta ön yüklemesi: 3 Eylül 2018, 11:00-Açık beta erken erişim başlangıcı: 4 Eylül 2018, 11:00-Açık betanın herkes için başlaması: 6 Eylül 2018, 11:00-Açık betanın sona ereceği tarih: 11 Eylül 2018, 17:00Açık betada oyuncularıbekliyor olacak. Arctic Fjord haritasını daha önce kapalı alfada görme fırsatı yakalamıştık. Rotterdam haritası ise ilk kez oynanabilecek. DICE, oyun modları olarak ise Conquest (Fetih) ve Grand Operations'ın (Büyük Operasyonları) oynanabileceğini söylüyor.Hatırlayacağınız üzere serinin bir önceki yapımı olan Battlefield 1'in açık betası da iki yıl önce yine bu sıralar yapılmıştı. Toplam oyuncu sayısı anlamında Battlefield 1'in açık betasında çok büyük bir başarı elde eden DICE, Battlefield V'de de yine benzer bir başarı yakalamak istiyor. Açık betanın