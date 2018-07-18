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Battlefield 5'in açık betası Eylül ayında yapılacak

Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield V'in açık beta tarihi belli oldu. Geliştirici stüdyo DICE, açık betanın Eylül ayının başlarında yapılacağını duyurdu.
10 ay
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Battlefield V'in kapalı alfası bildiğiniz gibi bu ayın başlarında yapılmış ve bir grup şanslı oyuncu serinin yeni oyununu tam üç ay öncesinden test etme fırsatı yakalamıştı. Geliştirici stüdyo DICE, kapalı alfanın sona ermesinden kısa bir süre sonra şimdi de tüm Battlefield hayranlarının merakla beklediği açık beta için tarih verdi. Buna göre Battlefield V'in açık betası Eylül ayının başlarında yapılacak.

Hatırlayacağınız üzere serinin bir önceki yapımı olan Battlefield 1'in açık betası da yine benzer bir tarihte yapılmıştı. Toplam oyuncu sayısı anlamında Battlefield 1'in açık betasında çok büyük bir başarı elde eden DICE, Battlefield V'de de yine benzer bir başarı yakalamak istiyor.

Battlefield resmi sitesi üzerinden yayınlanan yazıda geliştirici ekip olarak kapalı alfa süreci boyunca çok ders çıkardıklarını belirten DICE, Eylül ayına kadar oyunda birçok değişikliğin yapılacağını belirtmiş. Açık betada hangi harita ve hangi oyun modlarının test edileceği ise şu an için belli değil. Battlefield V, 19 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oyuncularla buluşacak.

https://www.battlefield.com/news/article/battlefield-5-closed-alpha-what-we-learned Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 10 ay
bu bölümde israil kudüsü yıkıp tapınağı yeniden yapmaya çalışırken,
müslümanlarıni tapınak bölgesine girmemesini sağlamak gibi garip misyonlar falan olabilir mi !? şu an smart TV anlamıyla bazı ingilizce yayın yapan ortadoğudan yayın yapan kanalların sistemden kaldırıldı !
eğer bu oyunda kudüs haritası falan var ise yakında 3. dünya savaşının çıkacağını bu video oyununun bu misyona en uygun gerçekçi oyunlardan biri olup gerçekçi savaş similasyonlarında biri olacağı içinde bazı devletlerin siyasi bir oyunu olacağı anlamına geliyor ! şimdiden tarihe not düşelim !!!
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Moving On 10 ay
Açık beta ile kapalı alfa arasında ne tür farklar oluyor?
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sniper23 10 ay Moving On
Kapalı alfa'da oyun ve programcılık terimlerinden çok iyi anlayan kişileri toplayıp oyunu deniyorlar. Bu deneyen sürekli iletişim halinde bulunup, sürekli oyun hatalarını yapımcılara bildiriyor. Bu hatalar düzeltikten sonra oyun çıkışına bir tık daha yaklaşıp, oyunu deneyen sayısı arttırılıyor.
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.PanxeR. 10 ay Moving On
Kapalı beta da kısıtlı bir oyuncu grubu ile daha fazla hatalar içeren bir sistem fixlemesi olur oyun yapımcıları zaten kendi aralarında 10-20 kişi oynuyor hataları deneyimleyip düzeltiyorlar fakat bazı hataları tespit etmek için 10-20 değil 100-200 kişi gerekiyor işte bu kapalı beta oluyor , kapalı beta daki hataları dizelttikten sonra bu sefer binlerce kişi oynadığında ortaya çıkacak hataları düzeltmek için açık beta programı yayınlanıyor.
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Chagotta 10 ay
Dice inkar etsede oyun battlefield 1'in hemen hemen aynısı. Modern silahların olduğu bir versiyon beklerken gene ikinci dünya savaşı temalı oyu yaptılar.
Bad dice
aptal dice
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.PanxeR. 10 ay Chagotta
1.Dünya savaşı tarihi ne kadar önemli ise 2. Dünya savaşı içinde çok önemli cepheler silahlar ve araçlar var özellikle teknolojinin hızlı gelişimi sayesinde silah konusu çok değişti BF1 in sevmediğim belki tek özelliği silahların tarihten ötürü çok ilkel kalması bf4 den sonra bf1 de bana bu yavan gelmişti fakat 2.dünya savaşında almanya gibi bir ülkenin ürettiği güzelim silahları deneyimleme şansımız olacak.
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.PanxeR. 10 ay
BF1 açık betaya katılanlardan biriyim oyun çok iyi grafiklere sahip olmasına rağmen çok iyi bir optimizasyonu olduğu için 645M li laptopumda kasmadan donmadan takılmadan oynayabildim fakat bu çok iyi grafikli oyunu oynayabiliyorken aynı pc ile just cause 3 oynayamıyorum yeni BF dede umarım optimizasyon iyi olur Xbox one x e klavye mause desteği gelene kadar yeni pc almayı düşünmüyorum çünkü
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