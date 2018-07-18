Battlefield 5'in açık betası Eylül ayında yapılacak

Battlefield V'in kapalı alfası bildiğiniz gibi bu ayın başlarında yapılmış ve bir grup şanslı oyuncu serinin yeni oyununu tam üç ay öncesinden test etme fırsatı yakalamıştı. Geliştirici stüdyo DICE, kapalı alfanın sona ermesinden kısa bir süre sonra şimdi de tüm Battlefield hayranlarının merakla beklediği açık beta için tarih verdi. Buna göre Battlefield V'in açık betası Eylül ayının başlarında yapılacak.

Battlefield resmi sitesi üzerinden yayınlanan yazıda geliştirici ekip olarak kapalı alfa süreci boyunca çok ders çıkardıklarını belirten DICE, Eylül ayına kadar oyunda birçok değişikliğin yapılacağını belirtmiş. Açık betada hangi harita ve hangi oyun modlarının test edileceği ise şu an için belli değil. Battlefield V, 19 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oyuncularla buluşacak.

https://www.battlefield.com/news/article/battlefield-5-closed-alpha-what-we-learned

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Hatırlayacağınız üzere serinin bir önceki yapımı olan Battlefield 1'in açık betası da yine benzer bir tarihte yapılmıştı. Toplam oyuncu sayısı anlamında Battlefield 1'in açık betasında çok büyük bir başarı elde eden DICE, Battlefield V'de de yine benzer bir başarı yakalamak istiyor.