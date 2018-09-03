Battlefield 5'in çıkış tarihinin ertelenmesi EA hisselerini düşüşe geçirdi

Teknoloji Editörü
Electronic Arts şirketinin fenomen haline gelmiş olan savaş oyunu serisi Battlefield'ın yeni oyunu merakla bekleniyor. Daha önce Ekim ayında çıkacağı açıklanan Battlefield 5'in bir ay gecikme ile Kasım ayında çıkacağı açıklanınca EA'nın hisselerinin düşüşe geçtiği açıklandı.
Battlefield 5, 20 Kasım'da satışa sunulacak
Perşembe günü yapılan bu açıklamanın ardından Electronic Arts hisseleri piyasa kapanışıyla yaklaşık olarak %9 oranında düşüş gösterdi. Bu düşüş piyasaların açıldığı Cuma günü de devam etti ve Perşembe günü kadar çarpıcı olmasa da %1.2 oranında yeni bir düşüş daha yaşandı. Bunun üzerine oyunun geliştiricilerinden DICE'ın genel müdürü Oskar Gabrielson, Battlefield 5'in 20 Kasım'a ertelenmesinin nedenini, oyuna yönelik yapılacak olan son düzeltmeler olarak gösterdi.Oyun sektöründe Fortnite'ın devam eden hakimiyeti Electronic Arts ve Activision Blizzard gibi büyük yayıncıları köşeye sıkıştırmış durumda. Zira her iki şirketin oyunlarında da, Fortnite'ın yükselişini sağlayan hayatta kalma modunun (battle royal) yer alacağı ve bu pastadan faydalanmak istedikleri de gelen haberler arasında.
https://www.ea.com/games/battlefield/news/an-update-on-battlefield-5#__prclt=xWIFxy0y Yorum Yaz Paylaş Tweetle
EA' nın düzeleceğini beklemiyorum; mikro ödeme denen teraneyi tüm yayınladığı oyunlara ekleyen ve neredeyse her oyununu p2w hale getiren firma. eski yokettiği yapımcıların ahı tutmuştur.