Battlefield 5'in çıkış tarihinin ertelenmesi EA hisselerini düşüşe geçirdi

Electronic Arts şirketinin fenomen haline gelmiş olan savaş oyunu serisi Battlefield'ın yeni oyunu merakla bekleniyor. Daha önce Ekim ayında çıkacağı açıklanan Battlefield 5'in bir ay gecikme ile Kasım ayında çıkacağı açıklanınca EA'nın hisselerinin düşüşe geçtiği açıklandı.

Battlefield 5, 20 Kasım'da satışa sunulacak

Perşembe günü yapılan bu açıklamanın ardından Electronic Arts hisseleri piyasa kapanışıyla yaklaşık olarak %9 oranında düşüş gösterdi. Bu düşüş piyasaların açıldığı Cuma günü de devam etti ve Perşembe günü kadar çarpıcı olmasa da %1.2 oranında yeni bir düşüş daha yaşandı. Bunun üzerine oyunun geliştiricilerinden DICE'ın genel müdürü Oskar Gabrielson, Battlefield 5'in 20 Kasım'a ertelenmesinin nedenini, oyuna yönelik yapılacak olan son düzeltmeler olarak gösterdi.

https://www.ea.com/games/battlefield/news/an-update-on-battlefield-5#__prclt=xWIFxy0y

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Oyun sektöründe'ın devam eden hakimiyetivegibi büyük yayıncıları köşeye sıkıştırmış durumda. Ziraoyunlarında da, Fortnite'ın yükselişini sağlayan(battle royal) yer alacağı ve bu pastadan faydalanmak istedikleri de gelen haberler arasında.