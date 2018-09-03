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Battlefield 5'in çıkış tarihinin ertelenmesi EA hisselerini düşüşe geçirdi

Electronic Arts'ın merakla beklenen oyunu Battlefield 5'in Ekim ayında çıkması bekleniyordu. Şirket oyunun Kasım ayına ertelendiğini duyurunca hisseler düşüşe geçti. Tüm detaylar haberimizde.
8 ay
2,3b
1
3
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Electronic Arts şirketinin fenomen haline gelmiş olan savaş oyunu serisi Battlefield'ın yeni oyunu merakla bekleniyor. Daha önce Ekim ayında çıkacağı açıklanan Battlefield 5'in bir ay gecikme ile Kasım ayında çıkacağı açıklanınca EA'nın hisselerinin düşüşe geçtiği açıklandı.

Battlefield 5, 20 Kasım'da satışa sunulacak

Perşembe günü yapılan bu açıklamanın ardından Electronic Arts hisseleri piyasa kapanışıyla yaklaşık olarak %9 oranında düşüş gösterdi. Bu düşüş piyasaların açıldığı Cuma günü de devam etti ve Perşembe günü kadar çarpıcı olmasa da %1.2 oranında yeni bir düşüş daha yaşandı. Bunun üzerine oyunun geliştiricilerinden DICE'ın genel müdürü Oskar Gabrielson, Battlefield 5'in 20 Kasım'a ertelenmesinin nedenini, oyuna yönelik yapılacak olan son düzeltmeler olarak gösterdi.
Oyun sektöründe Fortnite'ın devam eden hakimiyeti Electronic Arts ve Activision Blizzard gibi büyük yayıncıları köşeye sıkıştırmış durumda. Zira her iki şirketin oyunlarında da, Fortnite'ın yükselişini sağlayan hayatta kalma modunun (battle royal) yer alacağı ve bu pastadan faydalanmak istedikleri de gelen haberler arasında.

https://www.ea.com/games/battlefield/news/an-update-on-battlefield-5#__prclt=xWIFxy0y Yorum Yaz
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AirSupport 8 ay
Ben nedense o BF1 etkisini alamadım bu oyundan BF3 geri gelsin.
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maxmania 8 ay
oyun yapımcılarını sıkıştırarak oyunları hazır olmadan çıkartmaya zorlayıp zarar ettiren, yapımcıları bitmek tükenmek bilmeyen iştahı ile yiyip tüketen EA en sonunda oyuncularına çoğunluğunun tepkisi ile karşılaşıp, oyunları istediği miktarda ve fiyatta satamayınca biraz durakladı, tepkilerin azalmasını bekliyordur.
EA' nın düzeleceğini beklemiyorum; mikro ödeme denen teraneyi tüm yayınladığı oyunlara ekleyen ve neredeyse her oyununu p2w hale getiren firma. eski yokettiği yapımcıların ahı tutmuştur.
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4spenox 8 ay
CoD ve RDR2 nin arasında çıkacağına, erteleyip daha sonra çıkması ve hisselerinde biraz düşüş olması bence sonuç olarak firma için daha karlı olacak.
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