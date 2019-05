Battlefield V 'açık beta' tarihi belli oldu

Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield V'in 'açık beta'sı için geri sayım başladı. Electronic Arts ve geliştirici stüdyo DICE tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre, açık beta süreci 6 Eylül'de başlayacak.



DICE hatırlayacağınız üzere bundan birkaç hafta önce açık betanın Eylül ayında yapılacağını duyurmuştu. Bu haftanın Gamescom haftası olması nedeniyle nihayet bugün resmi bir tarih de verilmiş oldu.



6 Eylül'de başlayacak olan açık beta PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oynanabilecek. EA Access, Origin Access veya Origin Access Premier aboneliğiniz varsa ya da oyunu ön siparişle satın aldıysanız betaya iki gün önceden, yani 4 Eylül itibarıyla erkenden erişebileceksiniz. Ön yükleme süreci ise 3 Eylül'de TSİ 11.00'da başlayacak.



Açık betada oyuncuları Arctic Fjord ve Rotterdam haritaları bekliyor olacak. DICE, oyun modları olarak ise Conquest (Fetih) ve Grand Operations'ın (Büyük Operasyonları) oynanabileceğini söylüyor. Betanın tam olarak ne zaman sona ereceği ise şu an için açıklanmadı.



Battlefield V, 21 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oyuncularla buluşacak.

https://answers.ea.com/t5/Game-Information/ANNOUNCING-THE-BATTLEFIELD-V-OPEN-BETA/m-p/6995141