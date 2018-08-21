Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Battlefield V 'açık beta' tarihi belli oldu

Battlefield V'in merakla beklenen açık betası için nihayet resmi tarih belli oldu. Buna göre Battlefield V Açık Beta, 6 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oynanabilir olacak.
9 ay
2,4b
1
3
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield V'in 'açık beta'sı için geri sayım başladı. Electronic Arts ve geliştirici stüdyo DICE tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre, açık beta süreci 6 Eylül'de başlayacak.

DICE hatırlayacağınız üzere bundan birkaç hafta önce açık betanın Eylül ayında yapılacağını duyurmuştu. Bu haftanın Gamescom haftası olması nedeniyle nihayet bugün resmi bir tarih de verilmiş oldu.

6 Eylül'de başlayacak olan açık beta PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oynanabilecek. EA Access, Origin Access veya Origin Access Premier aboneliğiniz varsa ya da oyunu ön siparişle satın aldıysanız betaya iki gün önceden, yani 4 Eylül itibarıyla erkenden erişebileceksiniz. Ön yükleme süreci ise 3 Eylül'de TSİ 11.00'da başlayacak.

Açık betada oyuncuları Arctic Fjord ve Rotterdam haritaları bekliyor olacak. DICE, oyun modları olarak ise Conquest (Fetih) ve Grand Operations'ın (Büyük Operasyonları) oynanabileceğini söylüyor. Betanın tam olarak ne zaman sona ereceği ise şu an için açıklanmadı.

Battlefield V, 21 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oyuncularla buluşacak.
 

https://answers.ea.com/t5/Game-Information/ANNOUNCING-THE-BATTLEFIELD-V-OPEN-BETA/m-p/6995141 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Tommy Shelby 9 ay
Oynanışı çok merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 9 ay
1. oyunda da beta süresini açıklamamışlardı. Oyun buglarını görüp milletin iyice oyuna ısınmasını bekliyorlar. 15 gün falan sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam beta. Beraber oynadığım arkadaşım aldı, ben cimrilik ettim almadım. Ama içimde ukte kaldı. İndirim falan yakalarsam bile artık euro 7 olduğundan bi anlamı kalmadı, bedavasını kovalarım artık bf3 gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tall Man 9 ay
Beta ne kadar sürecek ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Kuantum sistemleri daha iyi simüle edebilen yeni bir yöntem geliştirildi 9 ay Apple'dan profesyonellere yönelik Mac mini Pro geliyor 9 ay 17.5 inçlik dev ekranı ile Samsung Galaxy View 2 geliyor 9 ay Nokia 6.1 Plus ve 5.1 Plus tanıtıldı 9 ay S-400'lerin teslimatına 2019'da başlanacak 9 ay Apple, Çin uygulama mağazasından 25 bin uygulama sildi! 9 ay Yeni iPhone'ların lansman ve çıkış tarihi sızdırıldı! 9 ay Gmail’in “mesajı geri al” özelliği Android cihazlara geliyor 9 ay Galaxy Note 9 dayanıklılık testinde 9 ay Nanopartiküller düşündüğümüzden daha zararlı etkilere sahip olabilir 9 ay Bakterilerle çalışan kağıt biyo-batarya geliştirildi 9 ay Meizu: Snapdragon 710'lu en iyi telefonu hazırlıyoruz 9 ay Netflix'in reklam denemesi büyük tepki topladı 9 ay Logitech şimdiye kadar ki en ergonomik faresini tanıttı 9 ay Facebook, yapay zekayı sağlık sektöründe kullanacak 9 ay Ethereum 300 doların altına düştü 9 ay LG dünyanın en büyük microLED televizyonunu hazırlıyor 9 ay Japonya Eğitim Bakanlığı robotlarla İngilizce öğretecek 9 ay PC Oyunlarında yeni devrim | Nvidia Geforce RTX ilk izlenim 9 ay Nvidia'da sanatçı bir Türk | Refik Anadol 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Battlefield V 'açık beta' tarihi belli oldu Sonraki İsveç'in resmi Twitter hesabı Mehmet'in elinde 9 ay İspanya’da bir Drone hayat kurtardı 9 ay Otonom drone'larla yasa dışı balıkçılığa engel olunabilir 9 ay Razer’dan üst seviye Mamba Elite oyuncu faresi 9 ay Xiaomi’den akıllı kombi 9 ay LG, IFA 2018'de yeni XBOOM ses ürünlerini tanıtacak 9 ay Karşınızda GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 ve RTX 2070 ekran kartları 9 ay Windows 10'daki Yapışkan Notlar uygulaması iOS ve Android'e geliyor 9 ay Yürüyüşçüler ve koşucular için üretilen kızaklı sırt çantası, ağır yükleri daha kolay taşımanızı sağlıyor 9 ay Monster'da Bu Hafta - Playerunknown's Battlegrounds 9 ay Yeni nesil Peugeot 208 bu tasarımla gelebilir 9 ay Huawei Mate 20 Lite'ın yeni görselleri, cihazın teknik özelliklerini ortaya çıkardı 9 ay Elon Musk: Önümüzdeki üç yıl içinde 25 bin dolarlık bir Tesla üretebiliriz 9 ay İnsan evriminin günümüzdeki etkileyici örneklerinden biri: Endonezya'daki Bajau halkı 9 ay PlayStation 5, 2019'un sonunda gelebilir 9 ay Xiaomi Pocophone F1 özellikleri sızdırıldı 9 ay Tesla otomobilleri gelecek güncelleme ile birlikte video oynatabilecek 9 ay Mısır'da girdiğiniz siteler hapis cezası almanıza sebep olabilir 9 ay Xiaomi Mi MIX 3 görüntüleri sızdı: Tamamen ekrandan oluşan tasarım ve ekrandan parmak izi okuma 9 ay İBB’nin mobil Kurban uygulaması kullanıcıyla buluştu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim