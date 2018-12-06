Battlefield V'e gelen güncelleme sonrası DXR ışın izleme performansında %50 artış

Battlefield V, 14 Kasım'da, DXR'nin ilk sürümü oyun içi bir yama ile kullanıma sunulduğunda DXR ışın izleme teknolojisini kullanan ilk oyun oldu. Ancak oyunun RTX 2080TI kartta bile verdiği performans düşük olunca, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.

O günden beri DICE ile uzun mesailer harcayan NVIDIA, yeni Game Ready sürücüsü (417.22 WHQL) ve Battlefield V güncellemesiyle birlikte oyunda %50'ye varan performans artışı sağladığını ifade ediyor.

NVIDIA tarafından paylaşılan veriler neticesinde:

GeForce RTX 2080 Ti oyuncuları artık Ultra kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS'ye

GeForce RTX 2080 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS'ye



GeForce RTX 2070 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1080p çözünürlükte +60 FPS'ye ulaşabilecekler.

Paylaşılan değerler doğruysa, Geforce RTX kullanıcıları derin bir oh çekecekmiş gibi gözüküyor. Peki, söz konusu performans artışı nasıl sağlandı?

Teknoloji yeni ve olgunlaşmaya ihtiyacı var

NVIDIA’ya göre ışın izleme, bir donanıma, endüstri standardı API'a (MS DXR), oyun motoru entegrasyonuna ve AAA seviyede bir oyunla yalnızca 4 ayda bir araya geldi. Bunun sonucunda da beklentilerini çok yüksek tutan oyuncular kısmen de olsa hayal kırıklığına uğradılar. Ancak DICE ile kurulan yakın temas, ilk başta oluşan kötü intibakı ortadan kaldırmış gibi gözüküyor.

DICE firmasında görselleştirme mühendisi (rendering engineer) olarak görev yapan Yasin Uludağ, yeni yayınlanan güncellemeyle oyunun kalite seviyelerinde bir değişikliğe gitmediklerini vurguluyor. Genel DXR ışın izleme iyileştirmelerinin yapıldığı güncellemenin parlayan yıldızı ise “değişken ışın izleme” tekniği. Bu teknikle geliştiriciler, ışınları sahnedeki en önemli yerlere koyup performansı arttırabiliyorlar.

Güncellemeyle gelen diğer önemli optimizasyonlar ise oyun dünyasını yakıp yıkarken ortaya çıkan bir hatanın (bug) performansı düşürmesi ve oyundaki bitki örtüsü üzerine düşen ışınların sayıca ayarlanması ile ilgili.

Son olarak, yayınlanan güncelleme sonrası performansın ne kadar arttığını görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.