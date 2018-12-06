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Battlefield V'e gelen güncelleme sonrası DXR ışın izleme performansında %50 artış

Battlefield V: Tides of War Chapter 1: Overture güncellemesi, Battlefield V için getirdiği yeni içeriklerle birlikte DXR ışın izleme performansında çok önemli bir artış sağlıyor. Detaylar haberimizde.
5 ay
7,4b
1
24
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Battlefield V, 14 Kasım'da, DXR'nin ilk sürümü oyun içi bir yama ile kullanıma sunulduğunda DXR ışın izleme teknolojisini kullanan ilk oyun oldu. Ancak oyunun RTX 2080TI kartta bile verdiği performans düşük olunca, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.

O günden beri DICE ile uzun mesailer harcayan NVIDIA, yeni Game Ready sürücüsü (417.22 WHQL) ve Battlefield V güncellemesiyle birlikte oyunda %50'ye varan performans artışı sağladığını ifade ediyor.

NVIDIA tarafından paylaşılan veriler neticesinde:

  • GeForce RTX 2080 Ti oyuncuları artık Ultra kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS'ye
  • GeForce RTX 2080 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS'ye
  • GeForce RTX 2070 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1080p çözünürlükte +60 FPS'ye ulaşabilecekler.

Paylaşılan değerler doğruysa, Geforce RTX kullanıcıları derin bir oh çekecekmiş gibi gözüküyor. Peki, söz konusu performans artışı nasıl sağlandı?

Teknoloji yeni ve olgunlaşmaya ihtiyacı var

NVIDIA’ya göre ışın izleme, bir donanıma, endüstri standardı API'a (MS DXR), oyun motoru entegrasyonuna ve AAA seviyede bir oyunla yalnızca 4 ayda bir araya geldi. Bunun sonucunda da beklentilerini çok yüksek tutan oyuncular kısmen de olsa hayal kırıklığına uğradılar. Ancak DICE ile kurulan yakın temas, ilk başta oluşan kötü intibakı ortadan kaldırmış gibi gözüküyor.

DICE firmasında görselleştirme mühendisi (rendering engineer) olarak görev yapan Yasin Uludağ, yeni yayınlanan güncellemeyle oyunun kalite seviyelerinde bir değişikliğe gitmediklerini vurguluyor. Genel DXR ışın izleme iyileştirmelerinin yapıldığı güncellemenin parlayan yıldızı ise “değişken ışın izleme” tekniği. Bu teknikle geliştiriciler, ışınları sahnedeki en önemli yerlere koyup performansı arttırabiliyorlar.

Güncellemeyle gelen diğer önemli optimizasyonlar ise oyun dünyasını yakıp yıkarken ortaya çıkan bir hatanın (bug) performansı düşürmesi ve oyundaki bitki örtüsü üzerine düşen ışınların sayıca ayarlanması ile ilgili.

Son olarak, yayınlanan güncelleme sonrası performansın ne kadar arttığını görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.


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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Ama karşılaştırmalı görüntülerde bariz dxr kallitesinde düşüş var. Hem de az buz değil. Bu şekilde arttıracağınız performansın içine edeyim. Başta bir ton reklam yap et. Baktın elinde patlayacak, performans yerlerde. Düşür kaliteyi, baştan yedirdiğin reklamı satmaya devam et.
Ama karşılaştırmalı görüntülerde bariz dxr kallitesinde düşüş var. Hem de az buz değil. Bu şekilde arttıracağınız performansın içine edeyim. Başta bir ton rekla...
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DH Misafiri 5 ay
oyun kötü , kart kötü , haber tırt . hey gidi günler ya nereden nereye geldik :(
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MaSSive 5 ay
İlk defa bir Battlefield serisini satın almak gelmedi içim den. Beta sını oynadım, beta nın heyacanı ile biraz sarar gibi oldu ama TWITCH den oynayanları izliyorum yok arkadaş, alıp oynayasım gelmiyor. En sıkıcı BF serisi.
Battlefield V ile oyun olarak, önceki serilere göre istediği satış rakamlarına DiCE ulaşamamış iken, NVIDIA nın BFV de ki Ray Tracing özelliği ile, Ray Tracing destekleyen ürün satmaya çalışması.
Ya da tam tersi, Dice nin NVIDIA Ray Tracing özelliğini destekleyen karta sahip kullanıcıya, oyunu satma ortaklığı da olabilir.
Ray Tracing olmadan Oyun ne veriyor ki, Ray Tracing özelliği için kart alsın.
Ha Ray Tracing özelliği ni destekleyen kartı olan,sırf bu özellik için, daha bir ay olmadan indirime girmiş BFV alırsa bilemem.
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onur806 5 ay MaSSive
Hala BF 4 teyiz 😄
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diemcizone 5 ay
Dice geliştiricisi Türk :D Yasin Uludağ
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OverClocK1ng 5 ay
1999 dan beri PC sektöründeyim. Ben nVidia'yı tanıyorsam, bir şey %50 arttı diyorsa mutlaka bir şeylerden kısmışlardır.
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Egetoru 5 ay
Bu "I'm already ray-tracer" teknolojisini indie developerların daha yaratıcı ve işe yarar şekilde kullanacaklarına eminim
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kraix 5 ay
Hep bir kandırmaca... Ne dendiği belli deil arızalı kartlar deniyor. Eskisinden farkı yok deniyor. %10 dense tamam derim de %50 demek yeni bir kart çıkarmaya 1 - 2 yıl gerek yok demek resmen. Grafikte hiç bir değişim yok resmen daha akıcı olsun fps artsın diye pürüzsüzleştirilmiş gibi sanki detaylar kayıp olmuş resmen dalga geçmek tüketiciyle bu Nvidia ya mahkum kalmakta ne bileyim insanın gücüne gidiyor eline alıp sallıyor bizi.
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huseyincarnege 5 ay
SANKİ grafikte kırpma olmuş gibi
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Boragungoren 5 ay
Kapak fotoğrafında soldaki fotoğrsf daha gerçekçi geldi bana
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V2 5 ay
Önceden intel hd graphics kullaniyodu simdi update ile ekran kartini kullanmaya baslamis heralde. Baska turlu %50 performans artisi olmaz.
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shot_gun 5 ay
Yeni sürücüyle gelen geliştirme için yurt dışı yorumlarda gördüğüm kadarıyla yansımaların bir kısmının eski yöntemle (yukarıyı aşağıya yapıştır mantığı) bir kısmının gerçek ışın izleme metodunun harmanlanmasıyla fps değerlerinin artırıldığı yönünde. Bu sebeple gördüklerimizin gerçek ray traycing olamayacağı, bununla birlikte bazı yorumlarda da yüzeylerden alınan ışın örneklerinin sayısının çok azaltılarak tüm yüzeyin sanki aynı yansıma skalasında davrandığı gibi gerçek hayatta cisimlerin o şekilde görünmesi mümkün olamayacak şekilde görünmesine neden olan hilelerin sürücüye katıldığı yönünde haberler okudum, yalandır yanlıştır bilemiyorum.
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shot_gun 5 ay shot_gun
Ha bir diğer hususta özellikle battlefield tarzı oyunlarda multiplayer oynayacak insanlar 60 fps değerini yeterli görmedikleri için 144hz - 165 Hz gibi değerlere çıkabilen monitörler satın alıyorlar. Haliyle 60 fps değeri bu değerlerin çok altında kaldığından 120 -140 fps değeri ile gecikmesi daha az olan ayarları tercih ediyorlar. 60 fps ancak single da hatta third person denilen (hitman, tom raider vs) oyunlarda 60 fps belki yeterli gelecektir. Sözün kısası Battlefield için 60 fps, çoğu oyuncu için 120 hz'e göre gecikmesi iki kat olduğundan yeterli gelmeyecek o yüzden rtx'i kapatmak zorunda kalacaklardır.
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Ama karşılaştırmalı görüntülerde bariz dxr kallitesinde düşüş var. Hem de az buz değil. Bu şekilde arttıracağınız performansın içine edeyim. Başta bir ton reklam yap et. Baktın elinde patlayacak, performans yerlerde. Düşür kaliteyi, baştan yedirdiğin reklamı satmaya devam et.
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yüksek performans, dice ve
7 etiket daha nvidia game ready nvidia rtx battlefield v ray tracing Oyunlar Yazılım Gökhan Gülsün
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