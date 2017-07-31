Bayraktar TB2 hedefini sıfır hata ile vurdu

Kolluk kuvvetlerine halihazırda hizmet vermekte olan 30 adet Bayraktar TB2'nin yanı sıra halen testleri devam eden diğer Bayraktarların yakın zamanda envantere girmesi planlanıyor. Testleri devam eden yeni nesil Bayraktar TB2'lerin silahlı olarak gerçekleştirdiği uçuşların görüntüleri yayınlandı.

Uçuş görüntülerinin yanı sıra Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L ile icra edilen atış testlerinin de görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde MAM-L'nin hedefini hiçbir sapma olmadan başarıyla vurduğu görülüyor.

Silahlı Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlanığı günden bu yana 100'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdi.

Keşif gözetleme görevi esnasında tespit ettiği teröristleri, başka bir unsur çağırmaksızın kanatları altındaki 2 adet MAM-L ile anında etkisiz hale getirebilen silahlı ihalar, bu özelliğiyle terörle mücadeleye büyük katkı sağlıyorlar.

Ayrıca kolluk kuvvetlerine hizmet veren toplam 30 adet Bayraktar TB2'nin toplamda 20.000 uçuş saatini aştığı ve 7/24 ara vermeksizin görev yaptığı belirtiliyor..