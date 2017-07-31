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Şu anda 1 kişi burada

Bayraktar TB2 hedefini sıfır hata ile vurdu

Baykar Makina tarafından yerli imkanlarla geliştirilen yeni nesil Bayraktar TB2'lerin ROKETSAN üretimi MAM-L ile yaptıkları atış testlerinin yeni görüntüleri yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,7b
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9
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Kolluk kuvvetlerine halihazırda hizmet vermekte olan 30 adet Bayraktar TB2'nin yanı sıra halen testleri devam eden diğer Bayraktarların yakın zamanda envantere girmesi planlanıyor. Testleri devam eden yeni nesil Bayraktar TB2'lerin silahlı olarak gerçekleştirdiği uçuşların görüntüleri yayınlandı.
Uçuş görüntülerinin yanı sıra Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L ile icra edilen atış testlerinin de görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde MAM-L'nin hedefini hiçbir sapma olmadan başarıyla vurduğu görülüyor.
Silahlı Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlanığı günden bu yana 100'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdi.
Keşif gözetleme görevi esnasında tespit ettiği teröristleri, başka bir unsur çağırmaksızın kanatları altındaki 2 adet MAM-L ile anında etkisiz hale getirebilen silahlı ihalar, bu özelliğiyle terörle mücadeleye büyük katkı sağlıyorlar.
Ayrıca kolluk kuvvetlerine hizmet veren toplam 30 adet Bayraktar TB2'nin toplamda 20.000 uçuş saatini aştığı ve 7/24 ara vermeksizin görev yaptığı belirtiliyor..

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Siyah Nur 2 yıl en beğenilen
Ne kadar gereksiz şeylerle ugrasiyorlar yav..


İki heykel dikseniz, daha çok bar acsaniz, universiteye girecek genclerin giyimine kusamina karissaniz misal, yada ne bileyim bazi -gerici- hareketleri laiklik maddesine aykiri diye koşa koşa anayasa mahkemesine şikayet etseniz coktaaaaan Mars'a koloniyi kurmus mangali ceviriyorduk..

Neymis, hedefi vurmusmus basariliymismis..

Pehh..


Ne kadar gereksiz şeylerle ugrasiyorlar yav..İki heykel dikseniz, daha çok bar acsaniz, universiteye girecek genclerin giyimine kusamina ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Barbaroscakir 2 yıl
0:23 de 29JUL2017 yazıyor madem yerli program niye ingilizce?
UTC +3 Avustralya nın yerel saatidir sağ tarafta VIC yani victoria yazıyor ( Avustralya da bir eyalet)
Yerli ama mekan bile Türkiye değil??
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cagrimir 2 yıl Barbaroscakir
Barbaroscakir
0:23 de 29JUL2017 yazıyor madem yerli program niye ingilizce?
UTC +3 Avustralya nın yerel saatidir sağ tarafta VIC yani victoria yazıyor ( Avustralya da bir eyalet)
Yerli ama mekan bile Türkiye değil??

VIC = Video In Control
teknotalk.com/...
bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.
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Siyah Nur 2 yıl en beğenilen
Ne kadar gereksiz şeylerle ugrasiyorlar yav..


İki heykel dikseniz, daha çok bar acsaniz, universiteye girecek genclerin giyimine kusamina karissaniz misal, yada ne bileyim bazi -gerici- hareketleri laiklik maddesine aykiri diye koşa koşa anayasa mahkemesine şikayet etseniz coktaaaaan Mars'a koloniyi kurmus mangali ceviriyorduk..

Neymis, hedefi vurmusmus basariliymismis..

Pehh..


1 Yanıt Yanıtla +14
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kanaryalıyık 2 yıl Siyah Nur
heykel dikseydik en azından ülkeyi su basmazdı hocam. gericilik diz boyu. heykel der geçerim.
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dunerunner 2 yıl
aslında bu daha çok MAM-L nin başarısı
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