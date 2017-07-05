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Bazı Mazda modelleri USB ile hacklenebiliyor

Mazda tarafından geliştirilen bilgi-eğlence sistemi Mazda MZD Connect, yazılımdaki çeşitli açıklardan ötürü yalnızca bir USB bellek sayesinde hacklenebiliyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Mazda tarafından üretilen yeni otomobil modellerinin birçoğunda yer alan Mazda MZD Connect, bir forum üzerinden paylaşılan bilgilere göre sıradan bir USB bellek kullanılarak hacklenebiliyor. Yıllardır var olan ve Mazda3Revolution isimli forum üzerinden 2014 senesinin Mayıs ayında paylaşılan bir rehberle detaylı bir şekilde açıklanan yöntem, USB bellek üzerinden Mazda MZD Connect’e yeni uygulamalar yüklenmesini ve ayarların değiştirilebilmesini sağlıyor.
Bazı Mazda modelleri USB ile hacklenebiliyor

Bir süredir bu yöntemin ve sistemindeki açığın farkında olan Mazda, yöntemle otomobillere bir çeşit saldırı yapılamayacağını ve otomobil diğer otomobil parçalarına ulaşılamayacağını iddia etmişti. Ancak şirketin böyle bir açıklama yapmasının hemen ardından farklı kişiler ve kaynaklardan, yöntem sayesinde aracın parçalarına da ulaşılabildiği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Mazda, sistemindeki açıkları kapatmak adına yeni bir güncelleme yayımladı. Güncellemenin ne kadar etkili olduğu henüz bilinmiyor.


https://it.slashdot.org/story/17/06/16/2222215/you-can-hack-some-mazda-cars-with-a-usb-flash-drive?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz
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ogameci 2 yıl
git bentley , rolls royce hekle
ne istiyorsun mazdalardan
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aycibin 2 yıl
hacker kişinin önce hacklemek için uğraşıp bir mazda bulması lazım.araba satmıyor yollarda yokki :)
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fotifoti 2 yıl
saçmalık. bazı işgüzarların yediği marifet yüzünden tweaklerden olduk. Araca çok kısıtlı erişim sağlanıyordu, güvenlik riski de yoktu. Aracın parçasına erişip ne yapabilmişler?
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kalamalka* 2 yıl
Otomobil parçasına ulaşmak diye söylenen şey nedir?Tablet üzerinden neye ulaşıcaksınız ki?
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