Bazı Pocophone F1 modellerinde dokunmatik arızası yaşanıyor

Xiaomi’nin geçen yıl en ucuz amiral gemisi sloganıyla piyasaya sürdüğü ve özellikle Avrupa’da ilgi gören Pocophone F1 modelinde bir süredir ekran sorunu yaşanıyor. Marka şefi de yaşanan sıkıntıları doğruladı.

Anlaşılamadı

Gelen bilgilere göre bazı Pocophone F1 modellerinde ekrana dokunduğunuzda donma, kendi kendine basmalar veya geç tepki verme şeklinde problemler yaşanıyor. Xiaomi de sorunun nedenini tam olarak anlayamamış.

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Pocophone marka şefi Alvin Tse sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda dokunmatik problemlerini gidermek amacıyla 10.3.5.0 nihai güncellemesini yayınladıklarını belirtirken Çin’de bu sorunu yaşayan kullanıcıların telefonlarını teknik servislere getirmelerini rica etti.

Tse teknik servise getirilen telefonların arıza tespit için kullanılacağını belirtiyor. Telefonların yerine ise kullanıcılara geçici bir cihaz verileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte ilk olarak kullanıcı adı, sorun ile ilgili video ve diğer teknik bilgilerin gönderilmesi gerekiyor. Sonrasında firma telefonun test için uygun olup olmadığına karar verecek.