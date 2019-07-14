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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bazı Pocophone F1 modellerinde dokunmatik arızası yaşanıyor

Uzun süredir Pocophone F1 amiral gemisinde ekran donması veya basışlarda gecikme gibi dokunmatik arızaları yaşanmaya başlamıştı. Firma harekete geçmiş durumda.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin geçen yıl en ucuz amiral gemisi sloganıyla piyasaya sürdüğü ve özellikle Avrupa’da ilgi gören Pocophone F1 modelinde bir süredir ekran sorunu yaşanıyor. Marka şefi de yaşanan sıkıntıları doğruladı.

Anlaşılamadı

Gelen bilgilere göre bazı Pocophone F1 modellerinde ekrana dokunduğunuzda donma, kendi kendine basmalar veya geç tepki verme şeklinde problemler yaşanıyor. Xiaomi de sorunun nedenini tam olarak anlayamamış.

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Pocophone marka şefi Alvin Tse sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda dokunmatik problemlerini gidermek amacıyla 10.3.5.0 nihai güncellemesini yayınladıklarını belirtirken Çin’de bu sorunu yaşayan kullanıcıların telefonlarını teknik servislere getirmelerini rica etti.

Tse teknik servise getirilen telefonların arıza tespit için kullanılacağını belirtiyor. Telefonların yerine ise kullanıcılara geçici bir cihaz verileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte ilk olarak kullanıcı adı, sorun ile ilgili video ve diğer teknik bilgilerin gönderilmesi gerekiyor. Sonrasında firma telefonun test için uygun olup olmadığına karar verecek.

 

https://www.gizmochina.com/2019/07/12/xiaomi-is-calling-poco-f1-users-with-touch-issues-to-return-their-models-perhaps-for-a-swap/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 1 sa.
Donanimsal arizalari yazilimla cozebilecekler mi ? Ne zaman BAZI cihazlar sorunlu diye haber okusam bunun yazilimsal olmadigina dair kesin bir kanaate sahip olmaktayim. Sonucta yazilim ayni ise sorun neyse herkeste te ayni olmasi gerekir babindan :) .
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intel7mix 15 dk. smart1978
Tüketici kandırma çabası. Donanımsal olduğu çok açık bariz.
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