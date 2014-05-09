Beats'in CEO'su Jimmy Iovine ile Apple, özel danışmanlık için görüşmeler yapıyor

ABD’nin saygın yayın organlarından New York Times’ın iddiasına göre, müzik dünyasının dev isimlerinden Interscope Records’ın ve popüler ses ekipmanları markası Beats’in eş kurucusu olan Jimmy Iovine, Apple’a özel danışman olabilir.

Süreçle ilgili bilgi sahibi olan iki farklı kaynağın aktardığı bilgilere göre Apple yetkilileri ile Beats CEO’su Jimmy Iovine, özel danışmanlık konusunda görüşmeler yapıyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Jimmy Iovine Apple ekibine Tim Cook’un özel danışmanı olarak katılacak ve sadece Tim Cook’a karşı sorumluluk taşıyacak.

Aslında Apple’a yakın üst düzey isimlerden biri olan Jimmy Iovine Apple’ın 2000’li yılların başından itibaren başlayan müzik serüveninin birçok aşamasında Apple ile temaslarda bulunmuştu. Bu zaman zarfında Jimmy Iovine, Apple’ın abonelik bazlı müzik servisi kurması için çok defa girişimlerde bulunmuş ancak bu girişimler uzun bir süre cevapsız kalmıştı. Son olarak Beats Music’in faaliyete geçmesinden kısa bir süre önce Jimmy Iovine’ın Apple’ın üst düzey yöneticileriyle görüştüğü basına yansımıştı.

http://nypost.com/2014/05/08/beats-electronics-boss-jimmy-iovine-is-in-talks-to-join-apple/