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Beats'in CEO'su Jimmy Iovine ile Apple, özel danışmanlık için görüşmeler yapıyor

5 yıl
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23
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Beats'in CEO'su Jimmy Iovine ile Apple, özel danışmanlık için görüşmeler yapıyor

ABD’nin saygın yayın organlarından New York Times’ın iddiasına göre, müzik dünyasının dev isimlerinden Interscope Records’ın ve popüler ses ekipmanları markası Beats’in eş kurucusu olan Jimmy Iovine, Apple’a özel danışman olabilir.

Süreçle ilgili bilgi sahibi olan iki farklı kaynağın aktardığı bilgilere göre Apple yetkilileri ile Beats CEO’su Jimmy Iovine, özel danışmanlık konusunda görüşmeler yapıyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Jimmy Iovine Apple ekibine Tim Cook’un özel danışmanı olarak katılacak ve sadece Tim Cook’a karşı sorumluluk taşıyacak.

Aslında Apple’a yakın üst düzey isimlerden biri olan Jimmy Iovine  Apple’ın 2000’li yılların başından itibaren başlayan müzik serüveninin birçok aşamasında Apple ile temaslarda bulunmuştu. Bu zaman zarfında Jimmy Iovine, Apple’ın abonelik bazlı müzik servisi kurması için çok defa girişimlerde bulunmuş ancak bu girişimler uzun bir süre cevapsız kalmıştı. Son olarak Beats Music’in faaliyete geçmesinden kısa bir süre önce Jimmy Iovine’ın Apple’ın üst düzey yöneticileriyle görüştüğü basına yansımıştı.


http://nypost.com/2014/05/08/beats-electronics-boss-jimmy-iovine-is-in-talks-to-join-apple/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen Gece772
kanyildiran

Apple müzik işine girmesin.

Apple zaten İTunes, İPod ile yıllar önce girdi.
1 Yanıt Yanıtla +12
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TheMarjinaLs 5 yıl Guest-F8946C419
carnador

kanyildiran

Apple müzik işine girmesin.

Apple zaten İTunes, İPod ile yıllar önce girdi.

Biri şuna söylesin ; Apple iPhone'dan ibaret değil ... Yaşı yetmemiş belli ki
, bir ara Apple sadece iPod'lardan para basıyordu... Hey yavrum hey , böyle yorumlar görünce katılıyorum gülmekten ya
carnadorkanyildiranApple müzik işine girmesin.Apple zaten İTunes, İPod ile yıllar önce gird...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Vengace 5 yıl
harman kardon varken beats de kimmiş.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Emre Kocakaya 5 yıl
HTC Apple`dan para kazanir o zaman :).
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HTC Specialist 5 yıl
HTC'den %25 hisseyi 300 milyona al tüm şirketi 3.2 milyara sat..
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aslanemre58 5 yıl
İlk çıktığı günden bu yana Beats'in birçok ürünü kullanmışlığım var.Kulaklıkları konusunda yorum yapacak olursam rap ve türevi müzikler dinlediğim için memnundum ve bana göre Studio-Pro modelleri dışındakiler çöp.Beats'ler tiz yönünden zayıf ve distorsiyon konusunda sicili temiz değil.
Önceki bilgisayarımda Beats amfisiyle beraber Beats ses sistemi vardı ve bugüne kadar sayısız notebook kullandım, piyasadaki Harman Kardon'lu Bang Olufsen'li Dynaudio'lu JBL'li notebooklar bu kalitede değildi.Özellikle kulaklık konusunda çoğu sınıfta kalıyordu.Bahsettiğim cihazlar da üst düzey oyuncu bilgisayarları bu arada.Mobilde de HTC'nin ürünleri ses konusunda açık ara önde.Özellikle ses konusundaki tecrübesiyle tanıdığımız Sony'den bile iyi durumda.Bahsedilen üst düzey markalarda yüksek meblalar ödenerek üst düzey ses deneyimi alınabiliyor orası kesin fakat mobil ve pc sektöründe Beats kadar ses getiremiyorlar.
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assasin34 5 yıl aslanemre58
aslanemre58

İlk çıktığı günden bu yana Beats'in birçok ürünü kullanmışlığım var.Kulaklıkları konusunda yorum yapacak olursam rap ve türevi müzikler dinlediğim için memnundum ve bana göre Studio-Pro modelleri dışındakiler çöp.Beats'ler tiz yönünden zayıf ve distorsiyon konusunda sicili temiz değil.

Önceki bilgisayarımda Beats amfisiyle beraber Beats ses sistemi vardı ve bugüne kadar sayısız notebook kullandım, piyasadaki Harman Kardon'lu Bang Olufsen'li Dynaudio'lu JBL'li notebooklar bu kalitede değildi.Özellikle kulaklık konusunda çoğu sınıfta kalıyordu.Bahsettiğim cihazlar da üst düzey oyuncu bilgisayarları bu arada.Mobilde de HTC'nin ürünleri ses konusunda açık ara önde.Özellikle ses konusundaki tecrübesiyle tanıdığımız Sony'den bile iyi durumda.Bahsedilen üst düzey markalarda yüksek meblalar ödenerek üst düzey ses deneyimi alınabiliyor orası kesin fakat mobil ve pc sektöründe Beats kadar ses getiremiyorlar.

simdi bu yorumun altina "yok yaw olurmu oyle sey ayfonun sesi boyle muhtesem soyle kaliteli beats'i de aldik.ucariz" diye yorumunu yapacak:-)
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assasin34 5 yıl
once su iphone'lara stereo ses cikisi yapsinlar.mono hoparlorleri berbat otesi.htc one'nin boom sound'u ornek alsinlar.
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TEKİN 1881 5 yıl
Para basan apple artık daha fazla para basacak.
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drjacob 5 yıl
Apple bunu yaparsa çok büyük iş olur
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Afyonteam 5 yıl
burda hic beats veya apple kullanmamıs bebeler geliyor laf leblebisi yapıyor macbookla air var sesi oldukca tatminkar boom yuklerseniz zaten amfi takmıs gibi oluyor ayrıca htc one m7 kullanıyorum
sesi o kdr ahım sahım degil beats balon bence
kulaklıklarını kullanmadım o yuzden yorum yapmıcam
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assasin34 5 yıl Afyonteam
Afyonteam

burda hic beats veya apple kullanmamıs bebeler geliyor laf leblebisi yapıyor macbookla air var sesi oldukca tatminkar boom yuklerseniz zaten amfi takmıs gibi oluyor ayrıca htc one m7 kullanıyorum
sesi o kdr ahım sahım degil beats balon bence
kulaklıklarını kullanmadım o yuzden yorum yapmıcam

htc one'in boom sound'u ahim sahim degil mi.?sen bence bi kulaklarini temizlet.su an akilli telefonlar icinde en temiz ve yuksek ses veren cihazi.yorum yaparken biraz objektif olun.
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WoXeD 5 yıl
beats i beats yapan malzemelerdeki kaliteyi veren monster idi.htc ile iş yapacakken bu firma beats den ayrıldı.kendi ürünlerini yapmaya başladı.beats tam apple kitlesinin büyük bölümüne hitap eden cafcaflı pahalı ama içi boş ürünler çıkarıyor.htc de oldu android camiası aman bi eqo ayarı bişi değil dedi ama apple da olacak şimdi ortalık yıkılacak ooo bizde beats varda bilmem nede.
apple ın ses kalitesi güzel zaten bitek grafik eko getirsin kullanıcı kendine göre ayarlasın başka bişeye gerek yok.
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EddyCue 5 yıl
3.2 milyar dolara satin aliyorlar beats i
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Mianfei 5 yıl
ne testi
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Blood Money 5 yıl Mianfei
Milfshake
ne testi

Kırık testi.
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Gece772 5 yıl
Apple müzik işine girmesin.
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Guest-F8946C419 5 yıl Gece772
kanyildiran

Apple müzik işine girmesin.

Apple zaten İTunes, İPod ile yıllar önce girdi.
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