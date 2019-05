Beauty and the Beast gişede 1 milyar dolara ulaştı

Son yıllarda gişede rakip tanımayan Disney, üst üste başarılı filmler çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimizi yıl Rogue One, Captain America: Civil War, Finding Dory ve Zootopia gibi başarılı filmleri sayesinde 7 milyar dolar gişe hasılatına ularşarak yeni bir rekora imza atan stüdyo, 2017'ye de müthiş başladı.

Disney klasiklerinden Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast)'in yeni versiyonu, sinemaverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 17 Mart'ta vizyona giren film, gişede 1 milyar dolar hasılata ulaştı. Böylece 2017'de 1 milyar dolara ulaşan ilk film olan Beauty and the Beast, ayrıca sinema tarihinde bu sınırı aşan ilk canlı-aksiyon (animasyon olmayan) müzikal film oldu.

Hızlı ve Öfkeli 8 dışında gişede bir süre daha ciddi bir rakip ile karşılaşmayacak olan Beauty and the Beast'in toplam hasılatını daha da arttırması bekleniyor. Beauty and the Beast ile 2017'ye hızlı bir başlangıç yapan Disney, geçtiğimiz yıl kırdığı rekoru bu yıl biraz daha geliştirebilir. Stüdyo; Star Wars: The Last Jedi, Guardians of the Galaxy Vol. 2 ve Cars 3 gibi gişede 1 milyar doları geçmesi beklenen filmlerini bu yıl gösterime sokacak.

