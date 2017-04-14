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Beauty and the Beast gişede 1 milyar dolara ulaştı

Disney klasiklerinden Beauty and the Beast'in canlı aksiyon uyarlaması, gişede 1 milyar dolar hasılata ulaştı. Beauty and the Beast böylece 2017'de 1 milyar dolar hasılata ulaşan ilk film oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yıllarda gişede rakip tanımayan Disney, üst üste başarılı filmler çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimizi yıl Rogue One, Captain America: Civil War, Finding Dory ve Zootopia gibi başarılı filmleri sayesinde 7 milyar dolar gişe hasılatına ularşarak yeni bir rekora imza atan stüdyo, 2017'ye de müthiş başladı.
Disney klasiklerinden Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast)'in yeni versiyonu, sinemaverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 17 Mart'ta vizyona giren film, gişede 1 milyar dolar hasılata ulaştı. Böylece 2017'de 1 milyar dolara ulaşan ilk film olan Beauty and the Beast, ayrıca sinema tarihinde bu sınırı aşan ilk canlı-aksiyon (animasyon olmayan) müzikal film oldu.
Hızlı ve Öfkeli 8 dışında gişede bir süre daha ciddi bir rakip ile karşılaşmayacak olan Beauty and the Beast'in toplam hasılatını daha da arttırması bekleniyor. Beauty and the Beast ile 2017'ye hızlı bir başlangıç yapan Disney, geçtiğimiz yıl kırdığı rekoru bu yıl biraz daha geliştirebilir. Stüdyo; Star Wars: The Last Jedi, Guardians of the Galaxy Vol. 2 ve Cars 3 gibi gişede 1 milyar doları geçmesi beklenen filmlerini bu yıl gösterime sokacak.

http://collider.com/beauty-and-the-beast-1-billion-box-office/#images Yorum Yaz
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yunskrgl 2 yıl
dostum derdiniz nedir sizin ya ulan hadi şu askeriyenin envanterine koyduğu haberlerin altında siyaset yapıyorsunuzda kardeş bu nedir be.
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olağan_şüpheli 2 yıl
emma watson ı beğenmiyorum. millet ne buluyor anlamıyorum da ama bu gelirde en büyük pay onun. yoksa ne film ne konusu farklı bir şey değil. yakın zamanda fransız versiyonu vardı .

emma watson ı beğenmiyorum. millet ne buluyor anlamıyorum da ama bu gelirde en büyük pay onun. yoksa ne film ne konusu farklı bir şey değil. yakın zamanda fran...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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erdemkuru 2 yıl olağan_şüpheli
aynı görüşü paylaşıyoruz üstad. kız gereğinden fazla beğeniliyor o kadar da güzel olmadığı halde. fransız versiyonu daha güzelmiş. lea seydoux emmaya bin basar zerafet konusunda. fransız versiyonunu sayende öğrendim eyvallah.
aynı görüşü paylaşıyoruz üstad. kız gereğinden fazla beğeniliyor o kadar da güzel olmadığı halde. fransız versiyonu daha güzelmiş. lea seydoux emmaya bin basar...
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Sc Violet 2 yıl
Böyle filmler bu hasılatları yaptıkça adam gibi film çeken ekipler çıkmaz, çıkamaz.
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Lionel Fusco 2 yıl
Bu filmde farklı ne vardı bu kadar hasılat yaptı? Defalarca çekilmiş filmin yenisinin 1 milyar hasılat yapması garip, isleyen kitle de az çok belli zaten.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Gidene kadar önyargılıydım ama animasyonlar müthişti.
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Cengiz55 2 yıl
Film senaryosu tanıdık ne olacak diye izledim ama harika ön yargılı olmayın.
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Kartal Göz 2 yıl
Şu film nasıl 1 milyar dolar hasılat yapıyor anlamış değilim.
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Redunay 2 yıl
Adamlar sinema sektörünü ele geçirdi. DC Superman le Batman i aynı filme koyuyor üstüne birde Wonder Woman la Doomsday ı çakıyor yinede 1 milyarı geçemiyor. Disney marvel filmleri elini kolunu sallayarak geçiyor.
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axaxa 2 yıl
Şu filmi hala izleyemedim ya
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olağan_şüpheli 2 yıl
emma watson ı beğenmiyorum. millet ne buluyor anlamıyorum da ama bu gelirde en büyük pay onun. yoksa ne film ne konusu farklı bir şey değil. yakın zamanda fransız versiyonu vardı .

1 Yanıt Yanıtla +10
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erdemkuru 2 yıl olağan_şüpheli
aynı görüşü paylaşıyoruz üstad. kız gereğinden fazla beğeniliyor o kadar da güzel olmadığı halde. fransız versiyonu daha güzelmiş. lea seydoux emmaya bin basar zerafet konusunda. fransız versiyonunu sayende öğrendim eyvallah.
Yanıtla +9
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yunskrgl 2 yıl
dostum derdiniz nedir sizin ya ulan hadi şu askeriyenin envanterine koyduğu haberlerin altında siyaset yapıyorsunuzda kardeş bu nedir be.
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canguler917 2 yıl
bir kalkınma aracı olarak sinema filmi yapmak
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